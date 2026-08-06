Автоматическая модерация Google заблокировала сотни легитимных сайтов на платформе Blogger, ошибочно обвинив их владельцев в распространении малвари. Некоторые блоги не просто закрыли для посетителей, а полностью удалили с платформы.

По данным издания Bleeping Computer, массовые блокировки начались 4 августа 2026 года. Владельцы пострадавших ресурсов заявляют, что их сайты не содержали никаких вредоносных скриптов и другого опасного контента, однако система сообщила о нарушении правил Blogger, касающихся размещения «вредоносного ПО и аналогичного вредоносного контента». В результате множество администраторов обратились за помощью на официальные форумы Google.

По словам одного из пострадавших, блокировка срабатывает автоматически после обновления главной страницы или изменения шаблона блога. Другие пользователи пишут, что столкнулись с иным поведением системы: после подачи апелляции их сайты восстанавливали, однако позже снова удаляли.

На форумах один из экспертов сообщества Blogger предположил, что причиной инцидента могла стать ошибка:

«Такое огромное количество сообщений о блогах, заблокированных по одной и той же причине, указывает на ошибочную классификацию автоматическими системами. Ложные срабатывания иногда случаются, но не в таком масштабе».

В панели управления пострадавших блогов отображается большой красный замок и предупреждение о блокировке. В сообщении говорится, что ресурс удален за нарушение правил платформы, и владелец может запросить повторную проверку.

При этом автоматическое уведомление предупреждает, что Google может окончательно удалить блог в течение трех месяцев, если его владелец не подаст апелляцию. Более того, до момента возможной разблокировки администратор лишается доступа к разделам панели управления, через которые редактируются публикации, меняются настройки, темы оформления и другие элементы сайта.

Представители Google сообщили изданию, что им уже известно о проблеме и в компании работают над ее исправлением:

«Нам известно об ошибке, из-за которой некоторые размещенные на платформе Blogger сайты, ошибочно помечались как вредоносные. Мы уже работаем над исправлением и стремимся как можно быстрее устранить эту проблему».

Журналисты отмечают, что точный масштаб инцидента пока неизвестен. В Google никогда не раскрывали общее количество сайтов, работающих на платформе Blogger, но по оценкам сторонних аналитиков, их число примерно равно 200 000.