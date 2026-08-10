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Ответственность за эту атаку взяла на себя вымогательская группировка Icarus, которая принялась шантажировать Klue и ее клиентов. Однако вскоре инфраструктуру самих вымогателей взломала другая хакерская группа и похитила у Icarus часть информации. В итоге компании‑жертвы получили требования о выкупе сразу от двух группировок, и понять, у кого именно находятся полные дампы с похищенными данными, оказалось невозможно.
Что такое Klue
Klue — канадская платформа конкурентной разведки, которая помогает компаниям анализировать причины успешных и сорвавшихся сделок. Ее используют отделы продаж и продуктового маркетинга: сервис собирает сведения о конкурентах, клиентах и ходе сделок, а затем формирует battlecards — краткие подсказки, которые помогают продавцам работать с возражениями, а также сравнивать продукты с предложениями конкурентов.
Klue подключается к корпоративным сервисам, где уже хранится нужная информация: Salesforce, HubSpot, Gong, Slack, Google Drive, SharePoint, Zoom и другим платформам. Доступ поддерживается с помощью OAuth-токенов, поэтому пользователям не приходится постоянно проходить аутентификацию.
Среди клиентов Klue числится много технологических B2B-компаний, включая ИТ- и ИБ‑вендоров. На сайте сервиса сказано, что им пользуются более 500 организаций и свыше 200 тысяч специалистов.
Старый доступ
Первые признаки атаки были замечены 11–12 июня 2026 года. Ранние заявления представителей Klue гласили, что злоумышленники проникли в инфраструктуру компании, «скомпрометировав устаревшие учетные данные», связанные с сервисом интеграции. В компании уточняли, что этот доступ был создан еще в 2022 году для реализации некоего пилотного проекта и передан сторонней организации.
В компании не объясняли, для чего предназначался этот проект, кому передали доступ и почему он не был отозван после завершения тестирования. Также осталось неясным, произошла ли утечка на стороне самой Klue или неназванного подрядчика.
Позже привлеченные к расследованию инцидента специалисты компании CrowdStrike уточнили, что корень проблемы заключался в ранее скомпрометированном персональном токене доступа GitHub (personal access token, PAT). Экспертам не удалось установить, как именно хакеры изначально получили этот токен, но 11 июня его использовали, чтобы внедрить посторонний код в сервис интеграции Klue.
Вредоносный код собирал учетные данные сторонних интеграций, включая два типа OAuth-токенов Salesforce: доступа (access) и обновления (refresh). Такие токены фактически предоставляли злоумышленникам готовый авторизованный доступ к CRM-средам клиентов Klue, и атакующим не потребовалось похищать пароли, обходить двухфакторную аутентификацию или эксплуатировать уязвимости в Salesforce.
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