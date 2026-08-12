Что делать с бизнесом, когда старые правила больше не работают? Дмитрий Агарунов, основатель медиакомпании Gameland и журнала «Хакер», отвечает на этот вопрос на примере собственного 30-летнего опыта. В переработанном и дополненном издании книги «Бизнес в стиле Ж» он рассказывает о кризисах, неудачных решениях, закрытых проектах и новых стартах, когда приходилось заново искать путь вперед.

За свою карьеру Дмитрий Агарунов прошел через экономические кризисы 1998, 2008, 2014 и 2022 годов, издавал десятки журналов (среди них — «Хакер», «Страна Игр», «PC-Игры», Total Football и «Свой Бизнес»), запускал новые проекты и расставался с теми, которые переставали работать.

В книге Дмитрий, опираясь на собственный опыт, рассказывает о ситуациях, с которыми сталкиваются многие предприниматели: от падения продаж и роста расходов до момента, когда приходится признать, что прежняя модель себя исчерпала, и искать новое направление.

«Кризис — это резкое изменение правил игры. Предприниматель не может изменить внешние обстоятельства. Но он может изменить то, как он на них реагирует. Чем быстрее вы признаете новую реальность, тем быстрее начнете действовать», — пишет автор.

«Бизнес в стиле Ж» рассказывает о том, как сохранять устойчивость в периоды неопределенности, осваивать новое, принимать сложные решения и искать возможности для роста даже в не самых благоприятных обстоятельствах.

Отдельная часть книги посвящена истории Gameland и «Хакера»: запуску нишевых медиа, работе с хакерским сообществом и тому, почему одни проекты со временем закрывались, а другим удавалось пережить кризисы и продолжить работу.

Издание 2026 года переработано и дополнено по сравнению с первой версией книги, которая разошлась тиражом в 3000 бумажных и 7000 электронных экземпляров.

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