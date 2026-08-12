Авиакомпания Delta расследует инцидент, произошедший на борту рейса 591, который следовал из Лас-Вегаса в Атланту: в самолете была обнаружена посторонняя сеть Wi-Fi под названием Delta WiFi Fast. Так как рейс перевозил в том числе участников завершившейся накануне конференции DEF CON 34, члены экипажа заподозрили, что кто-то из пассажиров пытается провести кибератаку.

Инцидент произошел на борту Boeing 757, где находились 199 пассажиров и шесть членов экипажа. О случившемся стало известно благодаря сообщениям ACARS (система обмена данными между самолетами и наземными службами).

В одном из сообщений экипаж предупредил службу безопасности Delta, что кто-то из пассажиров создал «мошенническую Wi-Fi-сеть» Delta WiFi Fast и, предположительно, пытается обмануть других людей на борту. В другом сообщении пилоты заявили, что несколько пассажиров возвращаются с «киберконференции в Лас-Вегасе», и это они могли заглушить штатный Wi-Fi, развернув собственную сеть.

Представители Delta подтвердили СМИ, что посторонняя сеть Wi-Fi действительно некоторое время работала на борту, однако в авиакомпании подчеркнули, что речь не идет о компрометации систем Delta, включая бортовую Wi-Fi-инфраструктуру. После обнаружения подозрительной активности экипаж примерно на 30 минут отключил Wi-Fi на борту.

Согласно сообщениям в социальных сетях, неизвестный злоумышленник мог использовать deauth-атаку, чтобы вынудить пассажиров отключиться от легитимной точки доступа и подключиться к Delta WiFi Fast. Якобы после подключения к Delta WiFi Fast пассажиры попадали на фишинговую страницу, предназначенную для сбора персональной информации и учетных данных Google.

Впрочем, представители Delta пока не подтвердили ни факт deauth-атаки, ни использование фишинговой страницы. Поэтому неясно, действительно ли штатную сеть Wi-Fi заглушили или сообщения экипажа были лишь первоначальной оценкой ситуации.

Также противоречивые сведения поступают и о том, что произошло после посадки рейса 591. Очевидцы в соцсетях утверждают, что правоохранители встретили самолет у гейта, допросили подозреваемых и изъяли у них некое портативное Wi-Fi-оборудование.

Однако в ФБР сообщили СМИ, что агенты не встречали пассажиров этого рейса и никаких арестов не производилось. В настоящее время ФБР только изучает сообщения об инциденте совместно с местными правоохранительными органами и специалистами Delta.

Если расследование все же подтвердит факт намеренного создания помех работе Wi-Fi на борту самолета, нарушителей могут ждать серьезные последствия. Согласно документации Федеральной комиссии по связи США (FCC), умышленное блокирование радиосвязи может нарушать раздел 333 Communications Act. За сознательное нарушение в этой области предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, а также штраф до 10 000 долларов США.