Автор и редактор CTFtime.org , руководитель команды безопасности инфраструктуры «Яндекса» Эльдар Заитов откроет программу седьмой международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE 2026.

В докладе «CTF как отражение новой реальности: чему соревнования научили атакующих и защитников» Заитов расскажет, как соревнования Capture the Flag (CTF) развивались вместе с индустрией кибербезопасности и стали площадкой для проверки новых подходов к поиску уязвимостей и защите инфраструктуры. Отдельное внимание в докладе он уделит тому, как новые технологии, включая большие языковые модели и автономных агентов, меняют подходы к безопасности.

«CTF всегда были площадкой, где можно безопасно экспериментировать с новыми подходами и технологиями. Сегодня развитие больших языковых моделей и автономных агентов меняет не только сами соревнования, но и процессы поиска уязвимостей, безопасной разработки и защиты инфраструктуры», — говорит Эльдар Заитов.

Эльдар Заитов связан со сферой кибербезопасности более 20 лет. За это время он прошел путь от пентестера и AppSec-инженера до руководителя команды безопасности инфраструктуры «Яндекса». Также Эльдар — автор и редактор крупнейшего в мире трекера соревнований по кибербезопасности CTFtime.org, который объединяет международное CTF-сообщество и на протяжении многих лет остается основным источником информации о соревнованиях по всему миру.

Седьмая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2026 пройдет в Москве 20 и 21 августа в пространстве GOELRO (ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 7). Конференция объединит специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, независимых исследователей, преподавателей и студентов.

В этом году участников ждут доклады экспертов, практические мастер-классы, интерактивные зоны и обсуждение актуальных вопросов защиты информации.

Организатором OFFZONE выступает компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. По традиции конференция пройдет исключительно в очном формате, без онлайн-трансляции.

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