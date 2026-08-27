Криптовалютный токен, связанный с пользователем соцсети X под ником CyberLeek, который в последние недели публикует утечки геймплея GTA VI, за сутки рухнул почти на 40%. Падение произошло, несмотря на то что в тот же день CyberLeek выложил первый настоящий спойлер игры — кадры с одним из ключевых героев.

О новой утечке рассказал журналист Forbes Пол Тасси, специализирующийся на видеоиграх. Он предупредил своих подписчиков в X, что им стоит замьютить определенные слова, если они не хотят случайно увидеть спойлеры к сюжету GTA VI. До сих пор утечки касались только геймплея в открытом мире, но новые кадры впервые затрагивают сюжет игры.

В посте на своем сайте CyberLeek утверждает, что использованная в утечке сборка GTA VI «действительно свежая», но при этом «игра совсем не готова». Одновременно он вновь призвал подписчиков поддержать его криптотокен $CYBERLEEK.

Рыночная капитализация токена стремительно выросла с $40 000 до более чем $2 млн сразу после того, как 18 августа опубликовали первые кадры геймплея. К 23 августа она достигла пика в $25 млн. Однако на момент написания статьи капитализация упала уже на 70% относительно максимума и почти на 40% за последние сутки — до $7,5 млн.

В студии Rockstar Games, разработавшей GTA VI, наконец отреагировали на утечки официальным заявлением. В Rockstar Games подтвердили, что игра еще не закончена. В заявлении говорится, что, хотя спойлеры теперь могут испортить впечатления от игры, разработчики надеются, что все подождут еще немного и 19 ноября увидят игру такой, какой она была задумана.

Действия CyberLeek также могут сорвать масштабную презентацию расширенного геймплея, которая должна пройти на Netflix в этот четверг.

В Take-Two, материнской компании Rockstar Games, добиваются выдачи судебных предписаний Microsoft, Discord и X, чтобы установить личность хакера и остановить дальнейшие сливы.