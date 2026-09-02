Во французском городе Алес на юге страны вооруженные злоумышленники более двух часов удерживали и запугивали супружескую пару, требуя перевести им криптовалюту. Нападавшие скрылись, как только к дому подъехала полиция.

Инцидент произошел рано утром в субботу в жилом районе на возвышенности в Алесе. В дом проникли двое в масках и перчатках — один с пистолетом, другой с ножом. Они связали хозяев и угрожали им, добиваясь перевода криптоактивов. В это время в доме находился маленький ребенок хозяев.

Крики жертв услышали соседи и вызвали полицию. Услышав приближение полицейских, преступники бросили связанных супругов и скрылись. Расследование передали отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS) в Ниме. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Этот случай стал очередным в череде похищений, ограблений и вымогательств, жертвами которых становятся владельцы криптовалют и их родственники по всей Франции. По данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, к концу июня в стране было зафиксировано 77 подобных дел, связанных с похищениями, незаконным удержанием и вымогательством из-за криптовалют. Это уже больше, чем за весь 2025 год, когда таких случаев было 45. По итогам расследований и превентивных операций задержали около 200 человек. Нуньес отметил, что часть организаторов нападений действует из-за границы, тогда как непосредственными исполнителями, как правило, становятся нанятые мелкие преступники.

По более свежим данным местных СМИ, с начала года произошло уже 80 подобных инцидентов — это немного больше, чем сообщали власти летом.

По подсчетам аналитиков Chainalysis, за первое полугодие 2026 года во Франции публично задокументировали 30 случаев насилия, связанного с криптовалютой, по сравнению с 19 за весь 2025 год. Расхождение с официальной статистикой объясняется разной методологией подсчета.

Физическое насилие в отношении владельцев криптовалют все чаще принимает форму вторжения в дом жертвы с последующим принуждением к передаче доступа к цифровым активам. По оценке Chainalysis, за первую половину 2026 года преступники по всему миру похитили таким способом более 30 миллионов долларов. При этом лишь 12 из 46 задокументированных попыток закончились выплатой выкупа — доля успешных нападений составила 26%, тогда как в 2025 году она достигала 49%, а в 2024-м — 67%.

Доля домашних вторжений среди всех задокументированных случаев выросла до 37% по сравнению с 14% годом ранее. На похищения людей приходится 52% случаев, хотя категории могут пересекаться, если проникновение в дом перерастает в удержание или насильственное перемещение жертвы. Родственники и близкие владельцев криптовалют составляют около 25–30% пострадавших.

Схожую динамику фиксируют и в CertiK: за первые шесть месяцев 2026 года там задокументировали 52 нападения по всему миру с целью принудить жертву передать криптоактивы — на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный финансовый ущерб, включающий похищенные средства, требования выкупа и заблокированные активы, вырос в 12 раз и достиг 124,1 млн долларов против примерно 10,5 млн годом ранее. На Францию пришлось 33 из 52 подтвержденных инцидентов в базе CertiK — это 63,5% мирового показателя, при этом на всю Европу пришлось 39 случаев. Особенно резко выросло число именно домашних вторжений — с одного случая в первой половине 2025 года до 20 за аналогичный период 2026-го. Число похищений выросло с 12 до 16, также зафиксировано четыре случая пыток и одно убийство.

Инцидент в Алесе произошел менее чем через месяц после похожего нападения. В ночь с 10 на 11 августа несколько человек проникли в дом в коммуне Рьон-де-Ланд и якобы пытались получить доступ к крупной сумме в биткоинах и других криптовалютах. Обоих хозяев дома вывезли из жилища; мужчину позже нашли раздетым и травмированным, а женщину обнаружили в другом департаменте. Двоих подозреваемых задержали, дело передали специализированной межрегиональной юрисдикции Бордо.

Ранее в марте в Ивелине трое злоумышленников, выдававших себя за полицейских, проникли в дом супружеской пары и, угрожая ножом, вынудили мужа перевести биткоины на сумму около 900 тысяч евро (примерно 980 тысяч долларов на тот момент), после чего связали его и скрылись.

С похожими угрозами сталкиваются и сотрудники самой криптоиндустрии: в апреле мужчина, выдававший себя за курьера, проник в дом французского специалиста по криптовалюте и попытался под дулом пистолета заставить его отдать закрытые ключи. Жертва сумела вступить в схватку с нападавшим и отобрать оружие, пока тот отвлекся на связь с сообщником. Борьба переместилась на улицу, где ее заметили соседи и вызвали полицию. Через три дня был задержан 25-летний подозреваемый. Суд Монпелье предъявил ему обвинение в вооруженном разбойном нападении и оставил под стражей.