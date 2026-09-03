Два предпринимателя из Таиланда подали в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка иск против Tether. Они утверждают, что в компании без законных оснований заблокировали их токены — лишь по неформальному запросу агента отдела расследований внутренней безопасности (HSI) Иммиграционной и таможенной полиции США.

Иск, поданный 31 августа, касается примерно 42,4 млн USDT, замороженных на десяти адресах Ethereum еще в октябре 2025 года. Истцы требуют признать действия сотрудников Tether незаконными, снять блокировку, а также выплатить компенсацию и штрафы. В Tether пока публично не отреагировали на обвинения, а сами утверждения истцов судом не подтверждены.

По материалам дела, Наттхават Руктхаммачалерн и Наттхават Касамвилас узнали о блокировке своих 42 417 785,62 USDT, когда попытались провести транзакцию. Обратившись в Tether, Касамвилас якобы получил лишь адрес электронной почты агента HSI без объяснения правовых оснований для заморозки средств.

По утверждению истцов, специалисты Tether использовали функцию `addBlackList` в своем смарт-контракте для Ethereum, которая блокирует перемещение токенов с указанных адресов. Другая функция, `destroyBlackFunds`, позволяет разработчикам Tether полностью уничтожать заблокированные токены.

Истцы настаивают, что приобрели USDT на вторичном рынке в рамках обычных деловых сделок и никогда не были прямыми клиентами Tether. По их мнению, техническая возможность управлять смарт-контрактом не дает компании законного права распоряжаться токенами, принадлежащими третьим лицам.

Мировой судья Восточного округа Северной Каролины выдал ордер на изъятие активов (№ 5:26-MJ-1267-JG) лишь 19 февраля 2026 года, спустя почти четыре месяца после первоначальной заморозки. Согласно документу, в Tether должны были сжечь USDT на указанных адресах и выпустить эквивалентное количество новых токенов на кошелек, контролируемый государством.

Через пять дней прокуратура объявила об изъятии криптовалюты на сумму более 61 млн долларов и заявила, что средства связаны с мошенническими инвестиционными схемами, известными как pig butchering. Как сообщила Ариэль Гивнер в соцсети X, отделение HSI в Роли открыло дело после обращения жертвы романтического и инвестиционного мошенничества. Минюст США публично поблагодарил Tether за содействие в передаче активов, а в компании подтвердили свое участие в этой операции.

Однако, как сказано в новом иске, именно спорные 42,4 млн USDT на момент подачи заявления оставались замороженными, то есть данные не подтверждают, что эти токены уже были переданы государству. Истцы просят суд запретить их уничтожение.

Юридический спор выходит за рамки конкретной суммы. Истцы оспаривают саму возможность частного эмитента стейблкоина ограничивать оборот токенов на вторичном рынке по неформальному запросу правоохранителей еще до получения судебной санкции. Они также утверждают, что февральский ордер не может задним числом узаконить действия Tether, совершенные в октябре, и ставят под сомнение, дает ли вообще ордер на изъятие право сжигать имущество и заменять его новыми токенами до вынесения окончательного решения о конфискации.

В иске фигурируют обвинения в незаконном присвоении имущества (conversion), посягательстве на движимое имущество (trespass to chattels) и неосновательном обогащении, а также требования о признании прав и применении судебного запрета. Истцы хотят, чтобы суд обязал Tether снять блокировку, выплатить компенсацию в случае уничтожения токенов и передать им доход от резервов, обеспечивающих замороженные USDT.

Следующий процессуальный шаг — вручение искового заявления представителям компании и ответ представителей Tether. Суд также может рассмотреть ходатайство об экстренном судебном запрете, если истцы потребуют немедленно запретить уничтожение или повторный выпуск спорных токенов. Отдельно истцы сообщили суду Нью-Йорка, что 31 июля подали заявление в Северной Каролине с требованием вернуть USDT, но ни по одному из разбирательств пока не вынесено решения ни о праве собственности, ни о конфискации, ни об ответственности представителей Tether.