ИБ-журналист Брайан Кребс (Brian Krebs) опубликовал расследование, посвященное новому даркнет-сервису Nexus. Кребс обнаружил в продаже базу, содержащую 153 млн водительских удостоверений жителей США и Канады. Проверяя происхождение данных, он нашел в базе документы нескольких знакомых ему людей, включая собственные права и права своей матери. Кребс полагает, что уже вышел на вероятный источник этой масштабной утечки — сервис проверки документов IDScan[.]net. Расследованием происходящего уже занимается ФБР.

По данным Кребса, Nexus заработал на этой неделе и рекламировался на русскоязычном хак-форуме Exploit. Помимо 153 млн водительских удостоверений, операторы сервиса заявляли, что в их распоряжении имеются более 10 млн других ID, свыше 3 млн различных документов для путешествий и международных удостоверений личности, а также примерно 579 000 медицинских карт.

Расследование показало, что речь, похоже, идет не о давно украденной и публиковавшейся ранее базе. Дело в том, что новые документы продолжали появляться в Nexus во время проведения расследования практически в режиме реального времени. Так, всего за 24 часа количество водительских удостоверений выросло почти на 400 000. Кроме того, операторы сервиса утверждают, что уже больше года непрерывно получают новые данные.

Одним из главных доказательств стала история самого Кребса. Он и его мать одновременно передали водительские права сотруднику прокатной компании Hertz для аренды автомобиля. Позже журналист обнаружил оба документа в Nexus, причем временные метки созданных сканов различались всего на несколько секунд.

Похожую историю описывает и редактор издания Ars Technica Дэн Гудин (Dan Goodin). Он пишет, что спустя несколько часов после того, как сотрудник прокатной компании отсканировал его водительские права, документ уже можно было найти и купить через Nexus.

Кроме того, помимо самого Кребса, его матери и Гудина, в базе сервиса обнаружились документы ряда других ИБ-исследователей, помощника директора ФБР и даже данные министра обороны США Пита Хегсета (Pete Hegseth).

Кребс отмечает, что порой записи содержат не только обычные фотографии лицевой и обратной стороны удостоверений: для некоторых документов также доступны инфракрасные и ультрафиолетовые снимки. Такие изображения теоретически могут помочь при изготовлении поддельных документов, которые успешно пройдут проверку защитных элементов и голограмм.

Совместно с ИБ-исследователем Заком Эдвардсом (Zach Edwards), чьи документы тоже обнаружились в базе, Кребс пришел к выводу, что источником утечки, скорее всего, является сервис IDScan.net из Луизианы. Эта компания предоставляет продукты для проверки личности, контроля доступа и возрастной верификации, и заявляет, что обрабатывает более 21 млн документов в месяц в 20 000 точках по всему миру.

Дело в том, что IDScan публично перечисляет Hertz среди своих клиентов, а ее оборудование может сканировать документы в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Также связь с IDScan удалось проследить по историям других пострадавших. К примеру, в одном из случаев утечка документов и время создания файлов совпали с посещением магазина сети Planet13 в Лас-Вегасе.

Представители IDScan сообщили журналисту, что уже занимаются расследованием возможной компрометации и разбираются в ситуации. Однако подробностей в компании пока не раскрывают.

Также в ФБР заявили СМИ, что уже изучают этот инцидент, и подразделение бюро в Новом Орлеане расследует предполагаемый взлом IDScan.

Следует отметить, что вскоре после публикации расследования Кребса Nexus отключился: вместо формы для входа на сайте появилось сообщение о прекращении работы сервиса.