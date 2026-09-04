Для тех, кто все пропустил, напоминаем: в этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи последних месяцев: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.
#3: еще пахнет типографской краской
Пока ты читаешь эти строки, третий ежеквартальный выпуск уже отгружают из типографии и готовят к отправке.
В этом номере наши авторы вытаскивают root shell из роутера без пароля, изучают провайдера с плохо изолированной сетью и собирают конфигурацию для одновременной работы с несколькими сетями.
Среди статей:
- Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.
- ttf. Запускаем код в виртуальной машине шрифта TrueType.
- Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.
- Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.
- b1001 утилит для хакера. Собираем инструменты для пентестинга.
- И еще много интересного.
#2: два журнала в крутой коробке
Тираж второго ежеквартального номера хранится на нашем складе, поэтому журналы готовы быстро отправиться к своим новым владельцам.
Мы постарались, чтобы этот номер приятно было не только читать, но и распаковывать. Журнал приезжает в фирменной коробке, которая защищает «Хакер» в дороге, а после распаковки ее почему-то совсем не хочется выбрасывать.
Кроме того, вместе со вторым выпуском ты получаешь бонус — отдельный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.
Среди статей:
- Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
- Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
- Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.
- Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
- Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.
#1: с него все началось
С первого ежеквартального выпуска началась новая бумажная серия «Хакера». Внутри собрано более 20 практических руководств, исследований и технических разборов, которые не теряют актуальности спустя несколько месяцев после публикации.
Тираж ограничен, но экземпляры первого номера пока еще есть в наличии. Если планируешь собрать полную бумажную серию «Хакера» за 2026 год, без него никак не обойтись.
Среди статей:
- Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
- Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
- Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.
- Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
- Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.
Все выпуски сразу
Если тебе не хочется собирать выпуски по одному, в магазине «Хакера» можно сразу заказать комплект из всех четырех ежеквартальных номеров за 2026 год.
Три первых выпуска мы пришлем тебе практически сразу (ведь они уже готовы), а четвертый журнал появится ближе к концу года и будет отправлен позже.
Один заказ — и ты станешь обладателем всей коллекции ежеквартальных номеров «Хакера» за 2026 год.
Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.