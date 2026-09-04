Третий ежеквартальный выпуск «Хакера» за 2026 год уже напечатан. Это означает, что совсем скоро журналы отправятся к своим владельцам, а коллекция номеров «Хакера» за 2026 год постепенно складывается в полноценную бумажную подшивку. Если ты планировал собрать на полке все журналы за этот год или пропустил прошлые релизы, самое время действовать, пока тиражи первого и второго номеров еще доступны на нашем складе.

Для тех, кто все пропустил, напоминаем: в этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи последних месяцев: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.

#3: еще пахнет типографской краской

Пока ты читаешь эти строки, третий ежеквартальный выпуск уже отгружают из типографии и готовят к отправке.

В этом номере наши авторы вытаскивают root shell из роутера без пароля, изучают провайдера с плохо изолированной сетью и собирают конфигурацию для одновременной работы с несколькими сетями.

Среди статей:

Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.

ttf. Запускаем код в виртуальной машине шрифта TrueType.

Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.

Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.

b1001 утилит для хакера. Собираем инструменты для пентестинга.

И еще много интересного.

#2: два журнала в крутой коробке

Тираж второго ежеквартального номера хранится на нашем складе, поэтому журналы готовы быстро отправиться к своим новым владельцам.

Мы постарались, чтобы этот номер приятно было не только читать, но и распаковывать. Журнал приезжает в фирменной коробке, которая защищает «Хакер» в дороге, а после распаковки ее почему-то совсем не хочется выбрасывать.

Кроме того, вместе со вторым выпуском ты получаешь бонус — отдельный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.

Среди статей:

Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.

Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.

Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.

Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.

Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.

#1: с него все началось

С первого ежеквартального выпуска началась новая бумажная серия «Хакера». Внутри собрано более 20 практических руководств, исследований и технических разборов, которые не теряют актуальности спустя несколько месяцев после публикации.

Тираж ограничен, но экземпляры первого номера пока еще есть в наличии. Если планируешь собрать полную бумажную серию «Хакера» за 2026 год, без него никак не обойтись.

Среди статей:

Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.

Все выпуски сразу

Если тебе не хочется собирать выпуски по одному, в магазине «Хакера» можно сразу заказать комплект из всех четырех ежеквартальных номеров за 2026 год.

Три первых выпуска мы пришлем тебе практически сразу (ведь они уже готовы), а четвертый журнал появится ближе к концу года и будет отправлен позже.

Один заказ — и ты станешь обладателем всей коллекции ежеквартальных номеров «Хакера» за 2026 год.

Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.