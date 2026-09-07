Представители производителя аппаратных криптокошельков Trezor сообщают, что утечка данных, связанная с логистическим партнером ShipMonk, оказалась значительно масштабнее, чем предполагалось ранее. Как выяснилось, злоумышленники похитили данные 67 000 клиентов Trezor из США, причем часть этой информации должны были удалить еще несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что взлом логистической компании ShipMonk затронул около 14 000 пользователей из США, Великобритании, Швеции, Колумбии, Бразилии, Италии и Португалии, которые покупали устройства Trezor и получали заказы в период с 10 мая по 8 августа 2026 года.

Тогда в Trezor предупреждали, что в руки злоумышленников попали данные 11 742 человек, включая полные имена, email-адреса, номера телефонов и адреса доставки, а информация еще 1947 пользователей была раскрыта частично.

Теперь представители Trezor сообщили, что выявили дополнительную утечку данных, которая затронула заказы 67 000 американских клиентов, оформленные в период с ноября 2019 по август 2021 года. В распоряжении атакующих оказались имена, email-адреса, номера телефонов, адреса доставки и номера заказов. Подчеркивается, что безопасность самих аппаратных криптокошельков инцидент не затронул.

Дополнительная проблема заключается в том, что в ShipMonk вообще не должны были хранить украденные данные. Представители Trezor утверждают, что на протяжении всего сотрудничества с компанией они неоднократно требовали удаления этой информации и получали от партнера письменные подтверждения о том, что данные удалены.

Кроме того, так как в ShipMonk не удаляли данные вовремя, выяснилось, что часть из 1947 клиентов, о которых сообщалось ранее, могла делать заказы значительно раньше.

«Мы крайне разочарованы тем, что в ShipMonk не удалили данные, хотя неоднократно подтверждали нам обратное», — заявили в Trezor.

В компании поясняют, что в самой Trezor данные о покупках удаляют или анонимизируют через 90 дней, и этого срока достаточно для доставки заказа, возврата товара, возмещения средств или замены устройства. Хранить адрес и номер телефона клиента после этого уже не требуется.

Представители Trezor уже напрямую уведомили об инциденте всех пострадавших и предупредили пользователей о возможном фишинге. Дело в том, что украденная информация позволяет злоумышленникам выдавать себя за представителей Trezor, звонить владельцам устройств, а также отправлять им убедительные email и бумажные письма.

Хуже того, наличие в утечке домашних адресов и номеров телефонов может создавать потенциальные риски для физической безопасности владельцев криптокошельков.