Разработчики биткоин-кошелька Alby Hub предупредили о критической уязвимости, которая позволяла атакующим захватить контроль над чужим кошельком и похитить средства. Баг затрагивал версии Alby Hub с 1.7.0 по 1.18.5. Однако воспользоваться уязвимостью можно было только в том случае, если интерфейс управления кошельком был доступен из интернета.

Alby Hub представляет собой self-hosted Lightning-кошелек, который владелец запускает на собственном компьютере или сервере. Технические подробности уязвимости пока не раскрываются, и разработчики Alby обещают опубликовать детали проблемы позже.

По данным разработчиков, пока известно только об одном пользователе, пострадавшем из-за обнаруженной уязвимости, однако не уточняется, понес ли он финансовые потери.

Интересно, что проблему исправили еще в Alby Hub версии 1.19.0 и более новых, то есть первый релиз с патчем вышел 29 августа 2025 года. Так как с тех пор вышло немало обновлений, в настоящее время пользователям рекомендуют переходить на актуальную версию 1.24.0.

Всем, кто до сих пор использует версию 1.18.5 или более старые релизы, сначала советуют закрыть интерфейс управления от внешнего доступа и только после этого устанавливать обновление.

Если веб-страница, используемая для управления кошельком, действительно была доступна из интернета, после обновления рекомендуется сменить пароль разблокировки и связаться с командой безопасности Alby по адресу security@getalby.com. При этом разработчики не уточняют, достаточно ли просто обновить Alby Hub, чтобы перекрыть злоумышленнику уже полученный доступ к кошельку, а также не объясняют, для чего именно нужен сброс пароля.

Проблема усугубляется тем, что пользователи могли собственноручно открывать доступ к Alby Hub через интернет, в соответствии с документацией проекта. Хотя Alby Hub рассчитан на работу в приватной сети, его сервер по умолчанию привязывался не к 127.0.0.1, а к 0.0.0.0. Поэтому при соответствующих настройках Docker, файрвола или облачного сервера веб-интерфейс Alby Hub мог оказаться доступен из интернета.

Лишь 7 сентября 2026 года в документацию добавили явное предупреждение на этот счет, и разработчики признают, что ранее в инструкциях ошибочно утверждалось, будто сервер работает только на localhost.

Одновременно с этим изменили и Docker-конфигурацию: вместо проброса порта 8080 на все адреса хоста его стали привязывать только к 127.0.0.1.

При этом отдельные гайды по-прежнему описывают конфигурации, которые, по сути, открывают доступ к Alby Hub из интернета. Например, в руководстве для DigitalOcean предлагается оставить публичный IP включенным, поскольку тот «необходим для открытия Alby Hub в браузере», а в руководстве для Hetzner допускается открытие порта 8080 для любых IPv4- и IPv6-адресов (хотя в качестве более безопасного варианта предлагается ограничить доступ собственным IP-адресом).