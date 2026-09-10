Согласно заявлению Минюста США от 9 сентября, оперативная группа Scam Center Strike Force конфисковала два криптокошелька с активами на сумму около $12 млн и добилась наложения ареста еще на 47 кошельков, которые, как считают следователи, были связаны с отмыванием денег через Xinbi и ее продавцов. Платформа использовала два изъятых кошелька для сбора платежей от имени продавцов, работавших через маркетплейс. С учетом остальных заблокированных активов общая сумма, выведенная из-под контроля Xinbi и связанных с ней лиц, превысила $52 млн.

Xinbi описывается в документах суда как китайскоязычная торговая площадка, на которой продавцы предлагали услуги операторам мошеннических колл-центров: отмывание средств, полученных с помощью мошеннических переводов, создание сайтов для фиктивных инвестиционных схем, а также набор работников в мошеннические лагеря в Юго-Восточной Азии. Платформа выступала гарантом, то есть удерживала средства покупателей до тех пор, пока продавец не выполнит заказанную услугу.

7 сентября окружной суд округа Колумбия санкционировал изъятие Telegram-каналов маркетплейса. Ранее, в мае 2025 года, в Telegram уже удаляли тысячи каналов, связанных с Xinbi и аналогичной сетью Huione Guarantee, однако, по данным аналитической компании TRM Labs, работа обеих структур вскоре возобновилась под новыми названиями. После этого операторы Xinbi начали постепенно переносить часть операций за пределы Telegram.

В операции по заморозке активов Минюсту содействовали в Tether. Ранее на этой неделе эмитент стейблкоина USDT самостоятельно заблокировал 39,3 млн долларов в USDT на десяти адресах сети TRON, связанных с Xinbi.

Одновременно с Минюстом США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло Xinbi Guarantee в санкционный список как значимую транснациональную преступную организацию. По оценке OFAC, платформа связывала транснациональные преступные группы и операторов мошеннических колл-центров с поставщиками технологий, финансовых услуг и других инструментов, используемых в киберпреступности.

По данным Минфина, суммарный объем цифровых и фиатных транзакций через Xinbi и связанные с ней платформы с момента ее появления примерно в 2022 году превысил $24 млрд, причем основная активность приходилась на Юго-Восточную Азию. Ранее, в феврале, аналитики TRM Labs оценивали объем операций Xinbi с середины 2025 года примерно в $17,9 млрд. Новые данные показывают, что реальные масштабы деятельности площадки оказались значительно больше.

OFAC также отметило, что платформой пользовались северокорейские хакеры и структуры, ранее попавшие под санкции, в том числе компании, связанные с камбоджийской Prince Group. Ее руководителя Чэнь Чжи американские власти ранее обвиняли в организации сети криптоинвестиционного мошенничества, а также в отмывании денег и использовании принудительного труда в мошеннических лагерях. По этому делу власти добивались конфискации более 127 000 биткоинов. В Prince Group обвинения отрицают.

Кроме самой Xinbi, санкции затронули две технологические компании. В сингапурской SafeW Technology разработали зашифрованный мессенджер SafeW, который на Xinbi начали использовать для координации продавцов и отмывания денег примерно с июня 2025 года. В камбоджийской Anwen Technology создали платежное приложение XinbiPay (также известное как NewPay), которое использовалось на площадке для расчетов в крипте. По данным TRM Labs, после сбоев в работе Telegram-каналов активность Xinbi ненадолго просела в декабре 2025 года, но уже в начале 2026 года объем транзакций восстановился благодаря переходу на SafeW и XinbiPay.

Все активы трех попавших под санкции структур, находящиеся на территории США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке, а сделки с ними по общему правилу запрещены гражданам и компаниям США.

Развитие Xinbi ускорилось после того, как власти и сотрудники технологических компаний начали закрывать конкурирующие площадки того же типа. Крупнейшей из них была сеть Huione Guarantee (позже — Haowang Guarantee), которую в Telegram закрыли в мае 2025 года. По данным Минфина, после удара по платежному сервису Huione Pay часть киберпреступников перешла на Xinbi, где предлагали схожий набор услуг для той же клиентской базы.

Ранее, 26 марта, власти Великобритании уже ввели санкции против Xinbi и заморозили связанные с площадкой активы в стране.