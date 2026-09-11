В Surfshark сообщили об инциденте, в ходе которого злоумышленники получили доступ к внутреннему тестовому серверу компании. Причиной взлома стала ошибка в конфигурации: систему, предназначенную для внутренних нужд, случайно оставили открытой из интернета. В результате злоумышленники получили доступ к конфигурациям сервисов, учетным данным для сборки ПО, части системных бинарников и фрагментам репозитория с исходным кодом.

Специалисты компании заметили подозрительную активность 31 августа 2026 года. 2 сентября инцидент удалось локализовать, а еще через три дня завершили основные работы по устранению последствий атаки. По итогам проведенного расследования в компании не обнаружили признаков использования скомпрометированных учетных данных или дальнейшего проникновения во внутреннюю инфраструктуру Surfshark.

«Из-за человеческой ошибки внутренний тестовый сервер, который использовали наши инженеры, оказался настроен таким образом, что был доступен из интернета», — пишут представители Surfshark.

Помимо тестового окружения атакующие получили доступ к отдельному серверу, который использовался для оптимизации доступа к контенту и работал в качестве прокси. По данным Surfshark, на этой машине не хранились данные о пользователях, IP-адреса, ключи шифрования или информация о трафике.

При этом представители компании не уточнили, какие именно бинарники, конфигурации, сервисы, учетные данные и файлы были доступны злоумышленникам. Но в компании подчеркивают, что инцидент не затронул пользователей и продакшен-инфраструктуру VPN-сервиса Surfshark, и злоумышленники не сумели распространить атаку на другие системы.

«VPN-трафик и история просмотров в принципе не логируются и не сохраняются, а приложения и браузерные расширения на устройствах пользователей никак не изменялись», — заявили в Surfshark.

После взлома в Surfshark сменили все внутренние учетные данные, которые потенциально могли попасть в руки хакеров, и отозвали скомпрометированные токены. Также специалисты пишут, что усилили мониторинг и детектирование угроз, а к тестовым окружениям будут применять те же меры защиты, что и к продакшен-системам. Кроме того, в компании заявляют, что намерены пересмотреть подход к управлению учетными данными в процессе сборки ПО и провести независимый аудит инфраструктуры.