Мексиканские власти обнаружили и изъяли около 300 GPU на подпольной майнинг-ферме в штате Пуэбла. Операция проходила в горном муниципалитете Тлаола, рядом с гидроэлектростанцией. Следователи проверяют версии о хищении электроэнергии и возможном отмывании денег через добытые криптоактивы.

Как сообщили в Reuters 12 сентября, ферму нашли в труднодоступном районе неподалеку от гидроэнергетической инфраструктуры. На объекте обнаружили примерно 80 терминалов среднего напряжения, восемь спутниковых антенн и трансформатор. Все это оборудование рассчитано на промышленное энергопотребление. Это уже четвертый подобный объект, выявленный в этом районе с начала 2025 года. Пока ни одно ведомство не назвало добываемую криптовалюту, не раскрыло связанные с ней кошельки и не сообщило об арестах.

В обеспечении безопасности на объекте участвовали сотрудники Генеральной прокуратуры Мексики, Военно-морских сил Мексики и Секретариата общественной безопасности штата Пуэбла. Внутри здания работало около 300 специализированных компьютеров. Подключение к сети среднего напряжения и наличие трансформатора указывают на промышленные масштабы энергопотребления, хотя точные данные о потреблении электроэнергии власти не раскрыли.

Спутниковые антенны обеспечивали связь в районе, где доступ к проводному интернету был ограничен. Местные жители рассказали Reuters, что шум оборудования был слышен за километр, а сама постройка находилась примерно в двух километрах от ближайшей деревни. Глава службы безопасности Пуэблы Франсиско Санчес Гонсалес заявил, что именно энергопотребление, шум и удаленность постройки привлекли внимание властей, отслеживавших сообщения о майнинге рядом с гидроузлом Нуэво-Некакса. Сам по себе майнинг в Мексике не запрещен: расследование касается происхождения электроэнергии и законности получения активов.

Власти проверяют, была ли ферма без разрешения подключена к электросетям возле ГЭС. Ни Федеральная комиссия по электроэнергии, ни прокуратура официально не подтвердили незаконное подключение. Генпрокуратура отказалась дать агентству Reuters дополнительные комментарии, сославшись на продолжающееся расследование. В ведомстве сообщили, что отчет об инспекции, оценку потерь энергии и доказательства подключения пока опубликовать не могут.

Специалист по хищениям электроэнергии из Ибероамериканского университета Самуэль Леон отметил в разговоре с Reuters, что при краже энергии основные издержки майнинговой операции фактически обнуляются, поскольку электричество обычно составляет одну из крупнейших статей расходов таких ферм. Аналогичные случаи фиксировали и в других странах: в июле 2026 года малайзийская полиция изъяла 73 майнинговых устройства в ходе рейдов, связанных с хищением электроэнергии, а власти Таиланда ранее конфисковали 996 устройств после подтверждения вмешательства в работу счетчиков.

В Reuters со ссылкой на аналитиков описали ферму как возможный инструмент отмывания преступных доходов. Власти изучают, могли ли добытые криптоактивы использоваться для легализации незаконных доходов, но связь объекта с каким-либо картелем официально не установлена, а данные о владельцах оборудования и здания не раскрыты.

Аналитик по безопасности Дэвид Сауседо заявил Reuters, что установка подобного оборудования требует технических знаний и финансирования, которые может обеспечить хорошо организованная преступная группировка. Впрочем, это лишь его оценка, а не официальный вывод. Специалист Chainalysis по Латинской Америке Кайо Мотта отметил, что организованная преступность ищет на подконтрольной территории места с дешевой электроэнергией или возможностью ее воровать. При этом аналитики Chainalysis не публиковали данных о кошельках, которые связывали бы ферму в Тлаоле с конкретным картелем.