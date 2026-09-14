Специалисты CERT/CC предупредили об уязвимости в беспроводных наушниках Skullcandy Dime 3: устройства принимают запросы на Bluetooth-сопряжение от находящихся поблизости гаджетов без каких-либо подтверждений со стороны владельца. После подключения к наушникам злоумышленник может перехватить воспроизведение звука и получить доступ к микрофону.

Проблема связана с уязвимостью CVE-2025-20701 в Airoha Bluetooth Audio SDK, который используется в Skullcandy Dime 3 (модель S2DCW) для беспроводного подключения и обмена данными с другими устройствами. Сообщается, что багу подвержены наушники с прошивкой 1.0.0.28.

Для эксплуатации этой уязвимости атакующему достаточно просто находиться в зоне действия Bluetooth и установить сопряжение с наушниками. При этом PIN-код, физический доступ к кейсу или подтверждение запроса на сопряжение со стороны жертвы не требуются. Хотя владелец устройства может услышать уведомление о сопряжении с новым устройством, в CERT/CC отмечают, что его легко пропустить или принять за обычный кратковременный обрыв соединения.

После успешного подключения устройство злоумышленника становится доверенным и в дальнейшем может автоматически переподключаться к наушникам, когда оказывается рядом. Это позволяет прерывать соединение владельца, перехватывать воспроизведение аудио, обращаться к профилю устройства и прослушивать звук с микрофона в режиме реального времени.

Напомним, что уязвимость CVE-2025-20701 обнаружили исследователи из компании ERNW, которые рассказали о проблеме на конференции TROOPERS в прошлом году. Баг связан с отсутствием необходимой аутентификации и затрагивает множество моделей наушников разных производителей, включая Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel.

Разработчики Airoha выпустили исправления еще 4 августа 2025 года, после чего производители начали интегрировать патч в свои прошивки (например, в июне 2026 года специалисты Apple закрыли эту уязвимость в Beats Studio Buds).

Инженеры Skullcandy тоже уже исправили проблему — патч вошел в состав прошивки 1.0.0.30. Однако ситуация осложняется тем, что пользователи Dime 3 со старыми версиями прошивок не могут установить это обновление ни вручную, ни через приложение Skullcandy.

«Существующие устройства с уязвимой прошивкой в настоящее время нельзя обновить через приложение. На момент публикации неизвестно ни одного доступного пользователям способа обновить устройство с версии 1.0.0.28 до 1.0.0.30», — подчеркивается в бюллетене CERT/CC.

То есть новые партии Dime 3 могут поставляться уже с исправленной прошивкой, тогда как владельцы ранее купленных наушников не могут установить патч. В CERT/CC обратили внимание на проблему после сообщения от независимого ИБ-исследователя Джейкоба Новака (Jacob Nowak).