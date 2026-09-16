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Истории предпринимателей часто рассказывают с точки зрения удачных запусков и больших достижений. В книге «Бизнес в стиле Ж» Дмитрий Агарунов показывает и другую сторону бизнеса: неверные решения, закрытые проекты, кризисы и моменты, когда привычная модель перестает работать и приходится искать новую.

За 30 лет в бизнесе основатель медиакомпании Gameland и журнала «Хакер» прошел через экономические кризисы 1998, 2008, 2014 и 2022 годов, издавал десятки журналов (среди них — «Хакер», «Страна Игр», «PC-Игры», Total Football и «Свой Бизнес»), запускал новые проекты и закрывал те, которые переставали работать.

«Бизнес в стиле Ж» — не очередной сборник универсальных рецептов успеха. Дмитрий разбирает ситуации из собственного опыта: что делать при падении продаж и росте расходов, как признать, что прежняя стратегия себя исчерпала, и почему иногда сохранение бизнеса начинается с готовности меняться.

«Кризис — это резкое изменение правил игры. Предприниматель не может изменить внешние обстоятельства. Но он может изменить то, как он на них реагирует. Чем быстрее вы признаете новую реальность, тем быстрее начнете действовать», — пишет автор.

Отдельная часть книги посвящена истории Gameland и «Хакера»: запуску нишевых медиа, работе с хакерским сообществом и причинам, по которым одни проекты со временем исчезли, а другие смогли пережить кризисы

Издание 2026 года переработано и дополнено. Первая версия «Бизнеса в стиле Ж» разошлась тиражом в 3000 бумажных и 7000 электронных экземпляров.

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