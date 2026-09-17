Австрийские разработчики Denuvo подали в суд на анонимного крякера, известного под ником voices38 и специализирующегося на обходе защиты Denuvo Anti-Tamper. Его обвиняют во взломе защиты 26 игр, включая Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong и Doom: The Dark Ages.

Как сообщает издание TorrentFreak, в иске, поданном в окружной суд Северного округа Калифорнии, утверждается, что voices38 занимается реверс-инжинирингом и взломом игр с защитой Denuvo, а затем распространяет свои релизы, в частности на Reddit.

Журналисты напоминают, что ранее в этом году появились способы обхода Denuvo с помощью гипервизора, которые позволяли запускать защищенные игры без полноценного взлома самой DRM. Однако voices38 использует более традиционный подход: его кряки обходят Denuvo за счет патчинга ее проверок непосредственно в коде игры, и не требуют отключения защитных функций Windows. В результате релизы voices38 набрали немалую популярность. К тому же этим летом активность крякера заметно выросла: в начале сентября он выпустил сразу пять взломанных игр за один день.

Так как Denuvo не принадлежат авторские права на сами игры, речь в иске идет не об обычном нарушении авторского права. Вместо этого разработчики ссылаются на положения DMCA, которые запрещают обход технических средств защиты авторских произведений, а также распространение инструментов и инструкций для такого обхода. В компании заявляют, что кряки напрямую вредят бизнесу Denuvo, которая продает DRM крупным игровым издателям.

В иске перечислены 26 игр: Need for Speed Heat, FIFA 20, Star Wars: Squadrons, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, FIFA 21, Hi-Fi Rush, F1 2021, Dead Space Remastered, Doom: The Dark Ages, Mafia: The Old Country, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Hogwarts Legacy, Total War: Three Kingdoms, Starlink: Battle for Atlas, Shining Resonance Refrain, PES 2020, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, Scott Pilgrim vs. The World, Anno 1800, Sonic Frontiers, Assassin’s Creed Mirage, Pragmata, Resident Evil Requiem, Black Myth: Wukong, Stellar Blade и 007 First Light.

При этом личность voices38 неизвестна. Как сообщает TorrentFreak, специалисты Denuvo связали с крякером аккаунт на Reddit, ID в Discord и семь профилей Steam. Теперь представители компании намерены запросить у суда разрешение, чтобы направить в Valve, Reddit и Discord требования о раскрытии данных этих аккаунтов. В частности, покупки игр в Steam потенциально могут привести к раскрытию платежной информации voices38.

В иске представители Denuvo требуют возмещения ущерба и судебного запрета, который помешает voices38 ломать защиту не только в существующих, но и в будущих играх. Причем список игр из иска уже успел устареть: уже после его составления крякер опубликовал новые релизы, включая Persona 3 Reload и Star Wars Outlaws.

Даже если установить личность voices38 не удастся, решение суда и соответствующий запрет могут в будущем упростить для Denuvo удаление его аккаунтов и любых ссылок на скачивание.

Сам voices38 отреагировал на новость о судебном разбирательстве спокойно. В комментарии на Reddit он написал: «Все в порядке. Все будет как обычно».