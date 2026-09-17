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Как известно, компьютер свято верит всему, что сообщает подключенное устройство. Поэтому он может принять мое устройство за клавиатуру и считывать с него данные, хотя на самом деле это не она. Я маскирую устройство под HID (Human Interface Device) — точнее, под клавиатуру.
К классу HID относятся USB-устройства для взаимодействия с человеком: клавиатуры, мыши и игровые контроллеры. Сегодня соберем такое устройство и наделим его обратной совместимостью со скриптами для Flipper Zero и USB Rubber Ducky. Но сначала взглянем на альтернативы.
Утки из чужого сарая
Что, если ничего не мастерить, а вместо этого купить готовое устройство? Это возможно. Начнем с профессиональных решений, а закончим DIY-платформами.
Flipper Zero
Первый в списке, конечно же, знаменитый Flipper Zero.
Вещь, безусловно, интересная, но лично мне не хватает некоторых функций. Главная проблема — даже простейшая защита антивируса рушит все планы, а стандартный API не позволяет легко ее обойти. Для байпаса пришлось бы писать собственный интерпретатор скриптов, чего совершенно не хочется. Но есть и огромный плюс: Flipper Zero вводит пейлоад в разы быстрее других решений. Для моих целей это очень хорошо, однако Flipper Zero стоит недешево, поэтому такой вариант я отбросил.
USB Rubber Ducky
Не менее интересная штука команды Hak5. После покупки сразу чувствуешь себя членом правительственной APT-группировки.
За отдельные деньги в комплект можно добавить IDE для написания пейлоадов, карманное руководство или даже целый онлайн‑курс. Есть и интересные функции. Например, такая флешка может определить версию операционной системы, выполнить нужный код для Windows или macOS или вообще отключиться, если цель не соответствует условиям.
Есть и небольшой минус: сменить пейлоад на лету нельзя. Придется подключить флешку к своему компу и перекинуть на нее файл с новым пейлоадом. Да и стоит такая игрушка недешево. На официальном сайте «утка» стоит от 100 до 230 баксов плюс доставка. В Россию ее, судя по всему, не доставляют. Даже китайский маркетплейс не спасает: цены там не кусаются, а сразу отгрызают конечности.
Arduino, ESP, Digispark и прочие
Есть еще интересные платформы и микроконтроллеры вроде Arduino, ESP и Digispark. Я работал со всеми ними и могу объяснить, почему в этот раз выбрал не их.
Arduino
Вещица хорошая, но не каждая плата подойдет для наших задач. К тому же при смене нагрузки Arduino придется каждый раз перепрошивать — привет, паяльник и программатор USB. А для удобного добавления новых скриптов понадобится модуль SD, который стоит денег и увеличивает размеры устройства.
Из плюсов — активное сообщество и множество пользовательских библиотек. Конечно, кому‑то удобнее и привычнее писать для Arduino на C++, но лично мне после знакомства с Raspberry Pi возвращаться не хочется.
Если тебе ближе Arduino, глянь статью «Очень плохая флешка. Разбираем атаку BadUSB в деталях». Но выбор за тобой, мой друг.
ESP
По большому счету это та же Arduino, только на большинстве плат есть встроенный Wi-Fi. На такой плате можно сделать веб‑сервер и управление с телефона. Программируется она так же, на C-подобном языке. Однако стандартные платы ESP8266 и ESP32 намного больше, чем Arduino Pro Micro или наша «малинка».
Digispark
Самый маленький, но и самый спорный вариант. Почему? Во‑первых, плата очень компактная, а значит, места для нормальной обвязки и дополнительных модулей быстро перестает хватать. Язык программирования такой же — похожий на C, с набором функций для управления платой.
Из плюсов отмечу штекер USB Type-A. В этом отличие платы: у остальных вариантов — USB Type-C или MicroUSB. На мой взгляд, на этом плюсы заканчиваются.
Когда я пользовался Digispark, прошивка устанавливалась не с первого раза, да и скрипт работал медленно. Впрочем, возможно, мне просто попался бракованный экземпляр, но не будем об этом.
Программа для этих плат устроена интересно: в ней должны быть две функции —
void и
void . Первая выполняется один раз при запуске, а вторая повторяется в бесконечном цикле. В остальном язык похож на C.
А если не микроконтроллеры?
Десять лет назад Антон Жуков, бывший редактор рубрики «Взлом», написал статью «Гадкий утенок. Превращаем обычную флешку в USB Rubber Ducky».
Способ, конечно, интересный, но, на мой взгляд, сильно устарел: при таком подходе каждый раз придется менять пейлоад через прошивку. Кто‑то скажет, что ему хватит и одного пейлоада, но лично меня такой вариант совсем не устраивает.
Выбираем базу
Что ж, аналоги обсудили, перейдем к инкубации нашей утки.
За основу возьмем YD-RP2040. Ты спросишь: «А на фига не оригинал?» Отвечу: оригинал дороже, а памяти в нем меньше — 2 Мбайт против 16 Мбайт. В качестве экрана возьмем OLED-дисплей 128 × 64 на контроллере SSD1306. Он дешевый и чуть шире нашей платы, а главное — отлично подходит для проекта. Добавим дешевых двухконтактных кнопок. Можно еще взять макетную плату, ползунковый переключатель и аккумулятор LiPo, но об этом чуть позже.
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