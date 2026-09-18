17 сентября Министерство финансов США ввело санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank. По версии американских властей, связанная с финансистом Бабаком Занджани сеть использовала эту платформу для перевода Корпусу стражей исламской революции биткоинов на сотни миллионов долларов.

Одновременно с самой биржей под санкции попали компания-разработчик Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также три человека, связанные с Занджани. Решение принято в рамках операции Economic Outcast, направленной против финансовых сетей Ирана и схем обхода санкций. Важно отметить, что речь идет об административных санкциях, так как в официальном заявлении Минфина не приводятся адреса биткоин-кошельков, хеши транзакций или точная сумма, подтверждающая заявленные «сотни миллионов долларов».

В уведомлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) от 17 сентября BitBank описана как иранская финансово-страховая компания, основанная в 2024 году. В список вошли названия BitBank и BitBank3, а также домены bitbank3.com и bitbank.com.

По данным Минфина, сотрудники компании Pishtaz Simorgh разработали программное обеспечение для BitBank, а сама компания входит в структуру Dot One Value Creation Group. Против этой организации США уже вводили санкции.

Санкции также коснулись трех физических лиц: Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари. Все они, по данным Минфина, связаны с Dot One. Мохаммад Махди Закер Хоссейн занимает пост генерального директора Pishtaz Simorgh, Сейед Адель Хейдари — вице-председателя совета директоров Dot One, а Хоссейн Али Закер Хоссейн, по утверждению властей, участвовал в экспорте нефти и операциях с цифровыми активами в рамках схем обхода санкций.

BitBank попал под санкции на основании указа № 13902 за деятельность в иранском секторе цифровых активов. В августе в Минфине США расширили применение этого указа в рамках Operation Economic Outcast. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что действия властей показывают: «Попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не останутся вне досягаемости OFAC».

По утверждению Минфина, в период с июня по июль сеть компаний Занджани использовала BitBank для перевода Корпусу стражей исламской революции биткоинов на сотни миллионов долларов. При этом в официальном релизе не указаны конкретные кошельки, даты, суммы отдельных транзакций и контрагенты. Независимых ончейн-данных, подтверждающих всю заявленную сумму, на данный момент нет, поэтому эта сумма остается лишь утверждением американской стороны.

Занджани и раньше фигурировал в санкционных списках, связанных с криптоактивами: 30 января OFAC ввело санкции против него самого, а также бирж Zedcex Exchange и Zedxion Exchange, утверждая, что связанные с ними адреса обрабатывали средства контрагентов, аффилированных с КСИР. 24 июля в санкционный список добавили еще четырех физических лиц и девять организаций из его сети, связанных с торговлей цифровыми активами и золотом, транспортом и финансовыми услугами. Сам BitBank ранее в эти списки не входил.

Новые санкции против BitBank увязаны с еще одним расследованием — в отношении компании Hormuz Safe Marine Services Authority, где с июня, по данным Минфина, использовали BitBank для перевода иранскому правительству платежей, собранных за морские услуги в Ормузском проливе. Hormuz Safe была внесена в санкционный список еще 29 июля: в компании предлагали страхование, охрану и другие услуги для судов и принимали оплату в биткоинах и других криптоактивах. Ранее, вводя санкции против самой Hormuz Safe, власти также не публиковали адреса кошельков и суммы платежей. Теперь же Минфин впервые напрямую связал эту схему с BitBank, но подробного разбора транзакций по-прежнему не предоставил.