Для тех, кто все пропустил, напоминаем: в этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи последних месяцев: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.
#3: роутеры, LLM и веб-пентест
Совсем недавно третий ежеквартальный выпуск покинул типографию и уже готов к отправке.
В третьем номере наши авторы не только исследуют сети и роутеры, но также запускают код внутри виртуальной машины шрифта TrueType, осваивают Burp Suite и подбирают инструменты для пентеста больших языковых моделей.
Как обычно, под одной обложкой мы собрали лучшие практические руководства, технические разборы и эксперименты.
Среди статей:
- Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.
- ttf. Запускаем код в виртуальной машине шрифта TrueType.
- Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.
- Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.
- b1001 утилит для хакера. Собираем инструменты для пентестинга.
- И еще много интересного.
#2: выпуск с бонусным журналом о Standoff
Второй ежеквартальный выпуск — еще одна часть бумажной серии «Хакера» за 2026 год, отпечатанной ограниченным тиражом. Этот выпуск приезжает в фирменной коробке, которая защищает его в дороге (а после распаковки ее почему-то совсем не хочется выбрасывать), и внутри тебя ждет бонус — отдельный номер, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.
Среди статей:
- Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
- Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
- Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.
- Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
- Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.
#1: начало бумажной серии
Именно с этого выпуска в 2026 году началась новая ежеквартальная серия «Хакера». Внутри — более 20 практических руководств, исследований и технических разборов: от хешкрекинга и Nmap до внутренностей PE-файлов и необычного устройства Bjorn.
Тираж ограничен, но экземпляры первого номера пока еще есть в наличии. Если планируешь собрать полную бумажную серию «Хакера» за 2026 год, без него никак не обойтись.
Среди статей:
- Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
- Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
- Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.
- Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
- Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.
Четыре выпуска сразу
Если собирать номера по одному не хочется, можно сразу заказать комплект всех четырех ежеквартальных выпусков «Хакера» за 2026 год.
Первые три журнала уже готовы и отправятся к тебе практически сразу. Четвертый выпуск появится ближе к концу года и будет отправлен отдельно, когда выйдет из печати.
Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.