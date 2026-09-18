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    Спецвыпуск «Хакера» #4

    Лучшие статьи за 2021–2022 годы на бумаге

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Бумажная серия ежеквартальных номеров «Хакера» за 2026 год уже добралась до третьего выпуска. В новом журнале мы собрали лучшие материалы последних месяцев, а одной из главных тем стали роутеры и сети: наши авторы вытаскивают root shell из роутера без пароля, изучают провайдера с плохо изолированной сетью и собирают конфигурацию для одновременной работы с несколькими сетями.

Для тех, кто все пропустил, напоминаем: в этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи последних месяцев: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.

#3: роутеры, LLM и веб-пентест

Совсем недавно третий ежеквартальный выпуск покинул типографию и уже готов к отправке.

В третьем номере наши авторы не только исследуют сети и роутеры, но также запускают код внутри виртуальной машины шрифта TrueType, осваивают Burp Suite и подбирают инструменты для пентеста больших языковых моделей.

Как обычно, под одной обложкой мы собрали лучшие практические руководства, технические разборы и эксперименты.

Среди статей:

  • Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.
  • ttf. Запускаем код в виртуальной машине шрифта TrueType.
  • Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.
  • Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.
  • b1001 утилит для хакера. Собираем инструменты для пентестинга.
  • И еще много интересного.

#2: выпуск с бонусным журналом о Standoff

Второй ежеквартальный выпуск — еще одна часть бумажной серии «Хакера» за 2026 год, отпечатанной ограниченным тиражом. Этот выпуск приезжает в фирменной коробке, которая защищает его в дороге (а после распаковки ее почему-то совсем не хочется выбрасывать), и внутри тебя ждет бонус — отдельный номер, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.

Среди статей:

  • Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
  • Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
  • Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.
  • Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
  • Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.

#1: начало бумажной серии

Именно с этого выпуска в 2026 году началась новая ежеквартальная серия «Хакера». Внутри — более 20 практических руководств, исследований и технических разборов: от хешкрекинга и Nmap до внутренностей PE-файлов и необычного устройства Bjorn.

Тираж ограничен, но экземпляры первого номера пока еще есть в наличии. Если планируешь собрать полную бумажную серию «Хакера» за 2026 год, без него никак не обойтись.

Среди статей:

  • Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
  • Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
  • Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.
  • Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
  • Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.

Четыре выпуска сразу

Если собирать номера по одному не хочется, можно сразу заказать комплект всех четырех ежеквартальных выпусков «Хакера» за 2026 год.

Первые три журнала уже готовы и отправятся к тебе практически сразу. Четвертый выпуск появится ближе к концу года и будет отправлен отдельно, когда выйдет из печати.

Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.

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