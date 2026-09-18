Полицейские в ОАЭ и Швеции задержали семь человек по подозрению в участии в международной ОПГ, занимавшейся отмыванием денег. Следователям удалось выйти на группу, отследив криптовалютные транзакции. По данным властей, сеть за десять месяцев провела через себя около 70 млн шведских крон (примерно $7,1 млн), а расследование выявило финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел ОАЭ, предполагаемого лидера группировки задержали в Эмиратах, а еще шестерых подозреваемых участников сети — в Швеции. Операцию скоординировали спецслужбы обеих стран.

Предполагаемый глава ОПГ — гражданин Швеции, ранее скрывавшийся от правосудия и находившийся в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола. Власти ОАЭ установили его местонахождение благодаря продолжительным оперативно-разыскным мероприятиям, следственным действиям и наблюдению, а также тесному обмену разведданными со шведской полицией.

По данным следствия, за десять месяцев через сеть прошло около 70 млн шведских крон. Наличные, полученные преступным путем, собирали и передавали другим криминальным группировкам, а криптовалюту использовали для перевода части этих средств.

Именно анализ криптовалютных транзакций и других цифровых улик помог следователям выявить финансовые связи этой сети с другими видами предполагаемой преступной деятельности, а именно с организованной преступностью и заказными убийствами. При этом власти не раскрыли, какие именно криптовалюты использовались, и не назвали конкретные кошельки, биржи или суммы транзакций, отслеженных в ходе расследования.

В последнее время блокчейн-следы все чаще используют в международных расследованиях, связанных с незаконными финансовыми сетями. Так, в июле Интерпол сообщил о результатах операции First Light, которая проходила с 15 января по 30 апреля и охватила 97 стран и территорий. В ходе операции были задержаны 5811 человек и изъяты незаконные активы на сумму 293 млн долларов. Операция была направлена против схем социальной инженерии и обслуживающей их инфраструктуры для отмывания денег. Было выявлено более 142 тысяч жертв и заблокировано свыше 31 тысячи банковских счетов, а механизм Интерпола для оперативной блокировки платежей позволил заморозить подозрительные переводы как в фиатных валютах, так и в криптовалютах.