Группировка ShinyHunters взломала и дефейснула Tor-сайт вымогательской группы Clop (она же Cl0p). Участники ShinyHunters утверждают, что похитили данные с сервера, включая логи, исходный код и приватные ключи onion-сервиса, и теперь намерены потребовать у вымогателей выкуп.

По информации издания BleepingComputer, атака произошла вечером минувшей пятницы, 18 сентября 2026 года. Представители ShinyHunters заявили журналистам, что нашли в Grav CMS уязвимость для неаутентифицированной загрузки файлов и для начала разместили на сервере Clop небольшой текстовый файл. В нем хакеры написали, что сайт «pwn3d by ShinyHunters», посоветовали Clop больше им не угрожать и оставили ссылку на собственный ресурс. Журналисты подтвердили, что этот файл действительно находился на сервере Clop и загружался напрямую с Tor-сайта группы.

Спустя несколько часов ShinyHunters полностью заменили содержимое сайта: на нем появилась ASCII-картинка с покемоном Умбреон (Umbreon), которого группа использует в качестве логотипа, ссылка на сайт ShinyHunters, а также сообщение «rooting your systems since '19 ;)». Отмечается, что та же картинка использовалась при дефейсе HackForums в августе 2020 года, ответственность за который члены ShinyHunters тоже брали на себя.

Представители группы заявили, что получили «полный доступ» к серверу Clop, похитили исходный код, плагины Grav CMS и другие файлы. Кроме того, атакующие якобы извлекли содержимое /var/log, где могли находиться системные и аутентификационные логи, в том числе IP-адреса подключавшихся к серверу пользователей.

Также ShinyHunters утверждают, что похитили приватные ключи onion-сервиса Clop, а это означает, что атакующие смогут поднять собственный Tor-сервер с тем же onion-адресом даже после того, как Clop восстановит контроль над своей инфраструктурой.

Теперь ShinyHunters изучают полученные данные и заявляют, что намерены шантажировать Clop и в скором времени планируют опубликовать на своем сайте требования для Clop.

Взломщики объясняют, что произошедшее — это месть из-за недавнего конфликта, возникшего между группами. По версии ShinyHunters, ссора хакеров началась во время кампании Clop, нацеленной на Oracle E-Business Suite в 2025 году. Напомним, что тогда вымогатели эксплуатировали несколько уязвимостей, включая 0-day-уязвимость CVE-2025-61882, и массово похищали данные компаний.

Примерно в это время участники объединенной хак-группы Scattered Lapsus$ Hunters (в которую входит ShinyHunters) опубликовали в открытом доступе PoC-эксплоит. Как позже подтвердили в Oracle, это PoC соответствовал эксплоиту, использованному в атаках Clop. Тогда в ShinyHunters заявляли, что изначально этот эксплоит принадлежал им, а участник Clop получил и использовал его без разрешения.

BleepingComputer пишет, что после этого конфликт киберпреступников якобы обострился: по утверждению ShinyHunters, представитель Clop угрожал раскрыть личности участников группы и физически расправиться с ними.