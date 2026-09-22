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Nmap Scripting Engine (NSE) — встроенный в Nmap движок для создания кастомных модулей. Можешь писать не только дополнительные способы сбора информации, но и полноценные скрипты автоматической эксплуатации под конкретную CVE.
Скрипты — это файлы с расширением
.. Они лежат в папке Nmap. В Kali Linux путь выглядит так:
/usr/share/nmap/scripts/
Код пишут на языке программирования Lua, который имеет много общего с Python. В целом, если ты умеешь писать на любом современном языке, тебе потребуется пара дней, чтобы освоить необходимую часть Lua и начать писать для Nmap.
Основной плюс разработки для Nmap в том, что ты используешь уже готовую инфраструктуру, которая стабильно работает.
Думаю, ты уже запускал Nmap со скриптами, например так:
--script . Название
vuln — это категория скрипта. Вот полный список стандартных категорий:
default— базовый аудит. Собирает информацию вроде заголовков HTTP, проверяет анонимный вход на FTP, чекает сроки действия сертификатов. Запустить Nmap с этим набором можно с помощью параметра
-sCлибо привычным способом —
--script;
default
safe— это гарантированно безопасные скрипты. Они не могут вызвать сбоев на таргете. Отсюда стоит сделать вывод, что в категории
defaultможет попасться скрипт, который случайно что‑то сломает. На практике не сталкивался с этим, но теоретическая возможность есть;
version— расширенное определение версий;
broadcast— широковещательный поиск хостов в локальной сети;
discovery— разведка сети, сбор информации о хостах;
info— еще одна категория скриптов, которые не относятся однозначно к
discoveryили
info;
auth— проверка аутентификации. Скрипты нужны для оценки безопасности и возможности обхода аутентификации. Например,
http-method-tamperпытается обойти защиту ресурса паролем, подменяя метод HTTP;
brute— классический брутфорс. Эти скрипты пытаются подобрать учетные данные;
fuzzer— скрипты атаки случайными данными. Не путай с фаззингом с помощью ffuf или подобных утилит. Это именно
http-form-fuzzer, который атакует формы, пытаясь вызвать код ответа 500;
intrusive— агрессивные скрипты, заметные для систем защиты;
vuln— чекает известные уязвимости;
exploit— попытка эксплуатации уязвимостей;
dos— чекает на DoS;
malware— ищет признаки вредоносного ПО и бэкдоров;
external— интеграция с внешними ресурсами (например, GeoIP).
Сами категории определяет автор скрипта. Технически ты можешь добавить собственные категории скриптов. Например, написать набор для тестирования Nginx, WordPress или набора CVE и запускать их отдельной группой.
Ключевые моменты скрипта
Любой модуль должен содержать метаданные. Думаю, тут все будет понятно:
description = [[Краткое описание того, что делает скрипт.Может быть многострочным.]]author = "Ваше Имя"license = "Данные по лицензии"categories = {"discovery", "safe"}
Данные по лицензии необязательны, по крайней мере у меня не возникало проблем с тем, чтобы опустить их. Но если планируешь продвигаться в сообществе, лучше заполняй. Например, сошлись на общую лицензию в сообществе:
Same as Nmap--See https://nmap.org/book/man-legal.html
На следующем шаге подключаем библиотеку. Сам импорт похож на JavaScript: через
require указываем имя либы. Ссылку кладем в переменную:
local stdnse = require "stdnse"local shortport = require "shortport"
В библиотеке
stdnse лежит набор функций‑утилит движка NSE. Например, вывод отладочной информации
debug( или обработка данных
fromhex(. Полный список смотри в официальных доках.
Либа
shortport нужна для построения правил порта. NSE дает возможность выбирать, когда именно запускать скрипт. Один из вариантов — совпадение по порту. Выглядит это так:
portrule = shortport.port_or_service(80, "http")
Сначала Nmap собирает базовую информацию о хосте, включая открытые порты и службы, которые висят на нем. После мы сможем проверить, есть ли в данных нужный порт или служба. Для этого юзай
port_or_service из либы
shortport. Если служба есть, в
portrule упадет правило, разрешающее запуск скрипта. Соответственно, NSE выполнит его. Если службы или порта нет, то твой скрипт не запустится.
Часто тебе потребуется передавать массив значений:
shortport.port_or_service({80, 443, 8080}, {"http", "https", "http-proxy"})
Еще вариант — через предопределенные константы:
portrule = shortport.http
Правило запуска
portrule — это один из вариантов. Вместо него можешь использовать такие варианты:
prerule— выполнить один раз до сканирования любых хостов. Никак не привязан к таргетам;
hostrule— выполнить один раз для каждого хоста. Скрипт применяется к каждому хосту независимо от результатов предварительного сканирования;
postrule— выполнить один раз после завершения всех сканов.
Смешивать их не стоит, пиши разные скрипты для разных фаз работы.
Правило — это не конкретное значение, а функция. Вместо заранее заготовленных функций можешь использовать такие конструкции:
portrule = function(host, port) return port.protocol == "tcp" and port.state == "open" and (port.service == "http" or port.number == 8080)end
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