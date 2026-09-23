Белые хакеры начали перенаправлять часть биткоинов, украденных в результате эксплуатации масштабной уязвимости аппаратных кошельков Coldcard, на адрес, помеченный как Crypto Recovery Trust, то есть как фонд для возврата средств пострадавшим. По данным аналитиков, речь пока идет лишь о небольшой доле от общей суммы похищенного.

По данным блокчейн-мониторинга Galaxy Research, 21 сентября в результате одной транзакции было консолидировано 40,71 BTC (около $3,31 млн), связанных с эксплоитом COLDCARD. Транзакция охватила 11 адресов, 20 входов и 480 выходов и содержала в поле OP_RETURN небольшую заметку, встроенную в транзакцию биткоина: «claims: cryptorecoverytrust.com».

Подобная вайтхэт-активность стала заметным поворотом в крупнейшей катастрофе в сфере холодных кошельков в этом году. Уязвимость COLDCARD возникла из-за ошибки в прошивке устройств компании Coinkite, выпущенной в марте 2021 года. Она приводила к генерации сид-фраз с недостаточной случайностью, из-за чего приватные ключи становились предсказуемыми и уязвимыми для подбора. Поскольку проблема возникала непосредственно при создании сид-фразы, обновление прошивки не могло исправить уже скомпрометированные кошельки, созданные на уязвимых устройствах.

На пике общая сумма похищенного составила около $130 млн. Средства были рассредоточены по тысячам адресов, а в Galaxy Research отслеживали их перемещения по мере того, как они проходили волнами. Значительная часть похищенных биткоинов неделями оставалась нетронутой на кошельках атакующих, что порождало споры о том, будут ли эти средства вообще перемещены.

Появление информации о фонде возврата значит, что как минимум некоторые стороны пытаются организовать возврат средств пострадавшим. Однако в сообщениях, встроенных в транзакции блокчейна, не раскрывается, как именно будет работать Crypto Recovery Trust и каким образом владельцы смогут заявить права на свои монеты.

Ранее в Coinkite призвали пострадавших пользователей перевести средства на новые кошельки, для которых заново сгенерированы сид-фразы, и внедрили дополнительные меры безопасности после взлома.