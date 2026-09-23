В D-Link предупредили о критической уязвимости нулевого дня (CVE-2026-86296), обнаруженной в устаревших двухдиапазонных роутерах DIR-822A. Проблема позволяет локальному атакующему без аутентификации вызвать отказ в работе DHCP-сервиса или добиться удаленного выполнения кода. Патча для этой уязвимости пока нет, зато в сети уже появился PoC-эксплоит.

Уязвимость связана с переполнением буфера стека и некорректной обработкой данных в компоненте DHCP-сервера. Для ее эксплуатации не требуются ни учетные данные, ни взаимодействие с пользователем: злоумышленнику достаточно находиться в той же локальной сети и отправить роутеру специально подготовленный DHCP-пакет.

При обработке такого запроса функция strcpy может записать больше данных, чем вмещает выделенный буфер, что приводит к повреждению информации в памяти. В итоге это может повлечь за собой сбой в работе DHCP-демона, а также потенциальное выполнение произвольного кода на устройстве.

Ситуация осложняется тем, что исследователь, обнаруживший эту проблему, уже опубликовал в открытом доступе работающий PoC-эксплоит. Разработчики D-Link предупреждают, что доступность эксплоита может ускорить использование уязвимости в реальных атаках.

Кроме того, специалисты компании сообщили, что расследуют еще одну проблему в роутерах DIR-822A — CVE-2026-86510, для которой тоже уже опубликован PoC-эксплоит. Эту критическую уязвимость обнаружил тот же специалист, и она связана с out-of-bounds записью в парсере управляющих сообщений L2TP.

Подчеркивается, что CVE-2026-86510 затрагивает те устройства, где для WAN-соединения используется L2TP или L2TPv6. Для эксплуатации бага достаточно минимальных привилегий: атакующему нужно лишь передать устройству специально подготовленные данные, что позволит записать данные за пределы выделенной области памяти.

Обе уязвимости пока находятся на стадии изучения, и разработчики D-Link уже работают над исправлениями. До выхода патчей владельцам DIR-822A рекомендуется убедиться, что их роутеры не доступны из интернета напрямую, ограничить доступ к удаленному администрированию, а также разрешить доступ к панели управления только доверенным системам и пользователям.