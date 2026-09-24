Владельцы «умных» холодильников Samsung Bespoke AI обнаружили, что после установки свежей прошивки устройства полностью вышли из строя. У некоторых пользователей отключились даже охлаждение и заморозка, из-за чего испорченные продукты пришлось выбросить.

Первые сообщения о проблеме начали поступать 22 сентября 2026 года от пользователей из Южной Кореи. По данным местного издания Star News Korea, в основном сбой затронул четырехдверные холодильники Samsung 2024 года выпуска и новее.

Проблемы возникли после попытки обновить прошивку холодильников через платформу умного дома SmartThings. Устройства внезапно отключались и переставали работать, а в приложении SmartThings отображались как недоступные. Также некоторые владельцы сообщали, что во время обновления встроенный дисплей холодильника зависал на сообщении о проверке приложения SmartThings.

На корейском форуме Samsung появилось множество жалоб, причем некоторые пострадавшие пишут, что приобрели свои холодильники всего год назад или меньше. Один из пользователей рассказал, что после сбоя у него перестали работать и холодильное, и морозильное отделения, поэтому все хранившиеся продукты испортились, после чего их пришлось выбросить.

По информации SBS Korea, пострадавшие владельцы холодильников подали сотни обращений в поддержку Samsung. Журналисты отмечают, что пока жалобы поступают только из Южной Кореи, где проблема возникла особенно не вовремя: 24 сентября в стране начинается Чхусок — один из крупнейших национальных праздников. Более того, из-за праздника часть сотрудников и сервисных специалистов Samsung оказалась недоступна. Некоторым владельцам устройств и вовсе сообщили, что мастер сможет приехать к ним только в октябре.

«Клиенты доверились Samsung Electronics и установили официальное обновление, но теперь перед Чхусоком не могут пользоваться даже охлаждением и заморозкой. Это просто какой-то абсурд», — пишет один из пострадавших.

Другой пользователь сформулировал свое мнение о ситуации более кратко:

«Никогда не обновляйте свои холодильники Samsung!»

23 сентября представители Samsung остановили развертывание проблемной прошивки, и, как сообщает ZDNET Korea, специалисты компании планируют устранить проблему в некоторых холодильниках уже сегодня, 24 сентября.

Также представители Samsung подтвердили проблему на официальном форуме компании. По их словам, 22 сентября во время тестирования обновления ПО произошла ошибка, из-за чего у части устройств возникли проблемы с питанием и работой экрана. Сообщается, что в настоящее время сервисные центры Samsung принимают экстренные меры, а всем пострадавшим рекомендуют обращаться в поддержку.