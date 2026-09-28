Мы сдадим журнал в печать в октябре и начнем отправлять заказы в ноябре–декабре, чтобы выпуск успел к праздникам. На время сбора ранних предзаказов традиционно действует специальная цена — 1500 рублей за один экземпляр. Обрати внимание, что по мере приближения к релизу стоимость будет расти.
Что внутри
В четвертом номере за 2026 год мы разбираем широкий спектр практических задач: собираем контейнер в Linux, делаем свою сотовую сеть с шифрованием, восстанавливаем структуры данных с помощью Ghidra и GDB и превращаем плату RP2040 в собственный Rubber Ducky.
Среди статей:
- Изучаем Bash с самого начала и до продвинутых техник
- Прокачиваем Nmap
- Отслеживаем криптовалютные переводы
- Ищем уязвимости в банковском приложении
- Вскрываем криптоалгоритм АНБ США
- И еще много интересного!
Также в четвертый ежеквартальный журнал вошли подборки утилит для пентестинга, администрирования и кодинга, практические кейсы атак, анализ уязвимостей и разборы защит.
Предыдущие номера
Если ты планируешь собрать полную бумажную подшивку «Хакера» за 2026 год, первый, второй и третий ежеквартальные номера уже напечатаны и хранятся на нашем складе. Это означает, что их доставку не придется ждать долго.
Если же идея собирать выпуски по одному тебе не близка, в нашем магазине доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков за год. Первые три журнала уже готовы к отправке, а четвертый номер придет отдельно, после выхода из печати.
Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru, и мы обязательно что-нибудь придумаем.