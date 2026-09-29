Представители сети ресторанов «Додо Пицца» сообщили о кибератаке на свою ИТ-систему и предупредили о возможной утечке персональных данных клиентов. Ответственность за атаку взяла на себя группировка DataSuckers, которая утверждает, что получила доступ ко всем базам компании и скачала несколько терабайт информации.

В компании сообщили:

«Друзья, вчера и сегодня случилась кибератака на нашу ИТ-систему. Команда информационной безопасности делает все, чтобы такого больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов. Платежные данные мы не храним — они в безопасности».

Также отмечается, что об инциденте уже уведомили Роскомнадзор, а доступ злоумышленников к системе заблокирован. Расследование случившегося еще продолжается, а пользователей предупреждают, что их может разлогинить, так как это одна из мер по защите аккаунтов.

В ночь на 28 сентября 2026 года в Telegram-канале группировки DataSuckers появилось сообщение о том, что они скачивают базу «одного популярного сервиса доставки фастфуда» объемом в несколько терабайт. Позже хак-группа сообщила, что речь шла именно о «Додо Пицце».

По версии злоумышленников, работу над этой атакой они начали 26 сентября, а уже на следующий день получили полный доступ к базам. Якобы выгрузка данных заняла около трех часов и в результате в распоряжении хакеров оказалась база данных, содержащая записи примерно о 68 млн клиентов из разных стран, а также 65 млн уникальных телефонных номеров.

Хакеры заявляют, что похитили полные имена, email, телефоны, даты рождения, адреса, истории заказов с данными об их составе и стоимости за все 15 лет работы сети. По их подсчетам, 53,1 млн зарегистрированных клиентов хотя бы раз делали заказ, а всего в базах содержится около 860–870 млн заказов (из них 744 млн, или 86%, приходятся на Россию).

Отметим, что заявления DataSuckers о масштабах компрометации пока не имеют независимых подтверждений. Кроме того, утверждения хакеров расходятся с официальной версией, которую опубликовали представители «Додо Пиццы»: тогда как в компании пишут о возможной утечке данных лишь части клиентов, хакеры утверждают, что скачали базу целиком.

Напомним, что ранее в сентябре участники DataSuckers заявили о взломе туроператора Tez Tour. Тогда хакеры дефейснули сайт компании и утверждали, что похитили и уничтожили 395,5 млн записей, включая данные о бронированиях, заказах туров и финансовых транзакциях, а также удалили бэкапы. В Tez Tour подтвердили саму атаку, но подчеркнули, что признаков утечки данных не обнаружили.