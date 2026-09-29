Разработчики F-Droid выпустили версию 2.0 — крупнейшее обновление официального клиента альтернативного магазина Android-приложений за последние десять лет. Приложение полностью переработали, обновили интерфейс, поиск и категории, а установку софта заметно упростили.

Напомним, что F-Droid существует уже 15 лет и представляет собой магазин приложений и репозиторий свободного ПО с открытым исходным кодом (FOSS) для Android. Он предоставляет альтернативу магазину Google Play и позволяет пользователям искать, устанавливать и обновлять приложения, а также предлагает инструменты для разработчиков.

За годы существования репозиторий F-Droid разросся до нескольких тысяч приложений, однако за это время официальный клиент практически не менялся. Как пишут разработчики, работа над F-Droid 2.0 заняла несколько лет, а новый клиент полностью переписали с использованием Kotlin и Jetpack Compose.

Теперь интерфейс клиента стал отзывчивее и получил опциональную поддержку цветовой схемы Material You. Также разработчики переработали навигацию и уверяют, что основные функции теперь стало проще найти, а менее востребованные настройки убрали в дополнительные меню.

Однако главные изменения касаются поиска и установки приложений. В обновленном F-Droid появилось гораздо больше категорий, включая отдельные разделы для файрволов, менеджеров паролей, VPN и других специализированных инструментов. Кроме того, теперь поиск работает не только по названиям приложений, но также по описаниям и переводам, а клиент научился выделять наиболее скачиваемые приложения и получил более гибкие настройки фильтрации.

Установка приложений тоже стала проще: теперь F-Droid может запросить у пользователя разрешение на установку еще до загрузки APK. Так, раньше пользователю приходилось сначала скачивать APK, открывать его и отдельно подтверждать установку приложения из стороннего источника. Теперь разрешение можно выдать заранее: достаточно нажать «Установить» в F-Droid, а затем подтвердить действие в системном окне. Для этого используется появившийся в Android 14 метод requestUserPreapproval(), который позволяет запросить разрешение на установку до загрузки APK. То есть по сравнению с официальным магазином Google Play нужно сделать всего один дополнительный тап.

Также F-Droid 2.0 способен одновременно скачивать и устанавливать несколько приложений, автоматически проверять обновления и устанавливать их без участия пользователя (эту функцию можно отключить). Дополнительно клиент может предупреждать о проблемах с приложениями, например, о смене ключа подписи. Хотя из-за новой функции автоматических обновлений разработчики убрали привычный pull-to-refresh, ручная проверка по-прежнему доступна через меню.

Следует отметить, что обновление F-Droid вышло на фоне серьезных изменений, которые специалисты Google готовят для разработчиков и пользователей. Напомним, что компания вводит обязательную верификацию разработчиков для приложений, распространяемых за пределами Google Play, и постепенно будет распространять новые требования на все сертифицированные Android-устройства.

Эта инициатива вызвала шквал критики со стороны сообщества. Разработчики усмотрели в ней попытку Google усилить контроль над открытой экосистемой Android, а представители F-Droid и вовсе предупреждали, что новые требования могут поставить под угрозу само существование альтернативных магазинов приложений.

После массового недовольства в Google частично смягчили правила: в компании пообещали предусмотреть бесплатные упрощенные аккаунты для студентов, энтузиастов и авторов приложений для небольшой аудитории, сохранили установку через ADB и анонсировали режим Advanced flow, предназначенный для «опытных пользователей». Этот режим позволит устанавливать даже неверифицированные приложения из сторонних источников, однако для этого придется включить режим разработчика и подождать 24 часа.

То есть sideloading не запретят полностью, и приложения непроверенных разработчиков по-прежнему можно будет устанавливать через ADB или Advanced flow, однако этот процесс станет заметно дольше и сложнее.

F-Droid 2.0 будет распространяться поэтапно в течение ближайших недель, поэтому основной установщик на сайте еще может предлагать старую версию. Все, кто хочет обновиться прямо сейчас, уже могут скачать новую версию с официальной страницы.