В этом месяце: кри­тичес­кие уяз­вимос­ти RouterOS уже исполь­зуют­ся в ата­ках на роуте­ры MikroTik; иссле­дова­тели выяс­нили, что телеви­зоры LG отсле­жива­ют прос­матри­ваемый кон­тент и сох­раня­ют голосо­вые зап­росы; тысячи ИИ‑аген­тов OpenAI прев­ратили мало­извес­тную немец­кую wiki в пло­щад­ку для обще­ния; в Telegram Desktop обна­ружи­ли уяз­вимость, поз­воляв­шую внед­рять JavaScript-код в экспор­тирован­ные перепис­ки; груп­пиров­ка ShinyHunters заяви­ла о взло­ме сис­тем ФБР через неиз­вес­тную 0-day-уяз­вимость в Oracle PeopleSoft, а так­же дру­гие важ­ные и инте­рес­ные события сен­тября.

Уязвимости RouterOS

Спе­циалис­ты CERT Polska пре­дуп­редили об обна­руже­нии шес­ти уяз­вимос­тей в RouterOS и ата­ках на мар­шру­тиза­торы MikroTik. По информа­ции спе­циалис­тов, ком­бинация из двух багов, которую наз­вали MikroTrick, поз­воля­ет получить адми­нис­тра­тив­ный дос­туп к устрой­ству без аутен­тифика­ции, если его SSH дос­тупен из интерне­та. Пер­вые ата­ки были зафик­сирова­ны 2 сен­тября 2026 года.

Ис­сле­дова­тели сооб­щают, что най­дены уяз­вимос­ти CVE-2026-67276, CVE-2026-67277, CVE-2026-67278, CVE-2026-67279, CVE-2026-67281 и CVE-2026-86060, которые зат­рагива­ют сер­вер и кли­ент SSH, сер­вис bandwidth-test, обра­бот­ку сер­тифика­тов X.509 и веб‑интерфейс WebFig.

Две из этих проб­лем получи­ли оцен­ку 9,2 бал­ла по шка­ле CVSS, то есть явля­ются кри­тичес­кими. Пер­вая кри­тичес­кая уяз­вимость (CVE-2026-67276) свя­зана с некор­рек­тной про­вер­кой RSA-клю­чей при SSH-аутен­тифика­ции. Как ока­залось, RouterOS про­веря­ет не весь пуб­личный ключ поль­зовате­ля, а лишь его часть. Поэто­му ата­кующий, которо­му извес­тно имя поль­зовате­ля и модуль RSA-клю­ча, в сос­тоянии под­делать под­пись и открыть собс­твен­ную SSH-сес­сию без при­ват­ного клю­ча.

Вто­рая кри­тичес­кая проб­лема (CVE-2026-86060) свя­зана с манипу­лиро­вани­ем при­виле­гиями SSH-сес­сии с помощью спе­циаль­но сфор­мирован­ного име­ни поль­зовате­ля, в резуль­тате чего зло­умыш­ленник может получить адми­нис­тра­тив­ные пра­ва на устрой­стве.

Еще один свя­зан­ный с SSH баг (CVE-2026-67279) поз­воля­ет обой­ти аутен­тифика­цию при пов­торном обме­не клю­чами: если зас­тавить RouterOS начать обра­баты­вать соеди­нение еще до того, как поль­зователь прой­дет аутен­тифика­цию, мож­но открыть канал SSH, отправ­лять коман­ды, а так­же соз­давать или переза­писы­вать фай­лы на устрой­стве.

Три оставших­ся бага дают воз­можность извле­кать дан­ные из памяти или про­воци­ровать перезаг­рузку мар­шру­тиза­тора через bandwidth-test (CVE-2026-67277), под­делывать доверен­ные TLS-сер­тифика­ты (CVE-2026-67278), а так­же без аутен­тифика­ции читать фай­лы через WebFig, в том чис­ле кон­фигура­цион­ные фай­лы с учет­ными дан­ными (CVE-2026-67281).

При этом спе­циалис­ты CERT Polska не уточ­няют, какие имен­но уяз­вимос­ти мож­но объ­еди­нить в цепоч­ку MikroTrick. Одна­ко иссле­дова­тели пре­дуп­режда­ют, что хакеры уже экс­плу­ати­руют эту цепоч­ку про­тив устрой­ств, где SSH дос­тупен из интерне­та.

Под­черки­вает­ся, что уяз­вимос­ти сами по себе не откры­вают SSH наружу и для ата­ки нужен роутер, где такой дос­туп уже раз­решен. Домаш­ние устрой­ства MikroTik в кон­фигура­циях по умол­чанию обыч­но бло­киру­ют под­клю­чение к интерфей­сам управле­ния из интерне­та.

Все перечис­ленные проб­лемы уже ис­прав­лены в RouterOS вер­сий 6.49.21, 7.23.4, 7.24.2 и 7.25beta3. При этом поль­зовате­лям RouterOS 7.23 рекомен­дует­ся вер­сия 7.23.5, в которой испра­вили проб­лему с IPv6 DHCP. Раз­работ­чики MikroTik называ­ют эти обновле­ния «важ­ными» и совету­ют всем поль­зовате­лям уста­новить их как мож­но быс­трее.

Пос­ле обновле­ния RouterOS про­веря­ет сис­тему в поис­ках инди­като­ров ком­про­мета­ции и при необ­ходимос­ти помеча­ет устрой­ство ста­тусом Flagged. Кро­ме того, адми­нис­тра­торам рекомен­дуют самос­тоятель­но про­верить логи, поис­кать неиз­вес­тные акка­унты, скрип­ты и дру­гие изме­нения кон­фигура­ции. Сре­ди извес­тных инди­като­ров ком­про­мета­ции перечис­лены при­виле­гиро­ван­ный поль­зователь ops, а так­же записи о соз­дании акка­унтов, содер­жащие ssh:-2@.

Ес­ли по каким‑то при­чинам невоз­можно уста­новить исправ­ления немед­ленно, в CERT рекомен­дуют зак­рыть дос­туп к SSH, WWW, WWW-SSL и bandwidth-test из интерне­та или раз­решить его толь­ко из доверен­ных сетей. В слу­чае обна­руже­ния сле­дов взло­ма роутер совету­ют изо­лиро­вать, сох­ранить логи и кон­фигура­цию, а затем сбро­сить устрой­ство до завод­ских нас­тро­ек и скон­фигури­ровать заново.

Почти 1000 уязвимостей исправила Microsoft в сентябрьский «вторник обновлений» Это круп­ней­ший набор исправ­лений в исто­рии ком­пании. В общей слож­ности спе­циалис­ты Microsoft испра­вили 966 уяз­вимос­тей, если счи­тать толь­ко те CVE, которые отно­сят­ся к собс­твен­ным про­дук­там ком­пании. Если же учесть и сто­рон­ние ком­понен­ты, то общее чис­ло зак­рытых уяз­вимос­тей дос­тига­ет 974 .

уяз­вимос­тей, если счи­тать толь­ко те CVE, которые отно­сят­ся к собс­твен­ным про­дук­там ком­пании. Если же учесть и сто­рон­ние ком­понен­ты, то общее чис­ло зак­рытых уяз­вимос­тей дос­тига­ет . На Windows приш­лись 723 исправ­ления, на Office — 222 . Сре­ди зак­рытых проб­лем — две уяз­вимос­ти нулево­го дня, которые уже исполь­зовались в ата­ках.

исправ­ления, на Office — . Сре­ди зак­рытых проб­лем — уяз­вимос­ти нулево­го дня, которые уже исполь­зовались в ата­ках. Рез­кий рост чис­ла пат­чей объ­ясня­ется исполь­зовани­ем ИИ. Летом 2026 года пред­ста­вите­ли Microsoft уже пре­дуп­режда­ли о том, что еже­месяч­ных исправ­лений будет ста­новить­ся толь­ко боль­ше. Это свя­зано с внед­рени­ем ИИ в про­цес­сы поис­ка и ана­лиза уяз­вимос­тей.

Взлом туроператора Tez Tour

Ха­кер­ская груп­па DataSuckers заяви­ла о взло­ме туропе­рато­ра Tez Tour. 15 сен­тября ата­кующие дефей­сну­ли сайт ком­пании и сооб­щили о ком­про­мета­ции сер­веров, кра­же поль­зователь­ских дан­ных и унич­тожении информа­ции. Пред­ста­вите­ли Tez Tour под­твер­дили инци­дент, одна­ко утвер­жда­ют, что приз­наков утеч­ки в ком­пании пока не обна­ружи­ли.

На взло­ман­ном сай­те учас­тни­ки DataSuckers писали, что «ска­чали и унич­тожили» 395,5 мил­лиона записей, вклю­чая 45 398 685 записей бро­ниро­ваний, 21 515 914 заказов туров, 52 176 283 бро­ниро­вания оте­лей и 252 300 000 финан­совых тран­закций. Так­же груп­пиров­ка заяви­ла, что похити­ла пас­порта, дан­ные бан­ков­ских карт, номера телефо­нов и адре­са кли­ентов, переза­писа­ла дис­ки без воз­можнос­ти вос­ста­нов­ления и уда­лила бэкапы.

В сво­ем Telegram-канале DataSuckers утвер­жда­ют, что сох­раняли дос­туп к инфраструк­туре Tez Tour око­ло двух недель и пос­тепен­но рас­ширяли свои пра­ва. По их сло­вам, в инфраструк­туре ком­пании исполь­зовалось уста­рев­шее ПО с уяз­вимос­тями, а резер­вные копии хра­нились на тех же сер­верах, поэто­му их уда­лось уда­лить.

Точ­кой вхо­да яко­бы пос­лужил сер­вис заг­рузки фай­лов. В DataSuckers пишут, что недос­таточ­ная про­вер­ка заг­ружа­емо­го содер­жимого поз­волила им добить­ся выпол­нения сво­его кода на сер­вере, а затем перей­ти к дру­гим внут­ренним сис­темам ком­пании. Там хакеры яко­бы обна­ружи­ли кон­фигура­цион­ные фай­лы и учет­ные дан­ные, которые помог­ли им раз­вить ата­ку далее.

Пос­ле дефей­са, по сло­вам ата­кующих, началось про­тивос­тояние со спе­циалис­тами ком­пании. Адми­нис­тра­торы Tez Tour уда­ляли добав­ленную ата­кующи­ми стра­ницу, отклю­чали сер­висы и дос­тупы, а учас­тни­ки DataSuckers воз­вра­щали дефейс и писали, что все еще сох­раня­ют дос­туп к сети туропе­рато­ра. Поз­же груп­пиров­ка сооб­щила, что ее SSH-клю­чи уда­лили и отклю­чили часть внеш­них сер­висов. Одна­ко и пос­ле это­го хакеры утвер­жда­ли, что в инфраструк­туре ком­пании оста­лись дру­гие бэк­доры.

Пос­ле того как пред­ста­вите­ли Tez Tour заяви­ли об отсутс­твии приз­наков утеч­ки, груп­пиров­ка опуб­ликова­ла в Telegram ссыл­ку для заг­рузки образца с яко­бы укра­ден­ными дан­ными кли­ентов и сот­рудни­ков. Поз­же этот файл уда­лили с фай­лооб­менни­ка, а хакеры заяви­ли, что готовы пре­дос­тавить при­меры дан­ных СМИ и спе­циалис­там.

В Tez Tour опи­сыва­ют пос­ледс­твия ата­ки ина­че. Ком­мерчес­кий дирек­тор Вос­кан Арзу­манов со­общил СМИ, что ERP-сис­тему успе­ли изо­лиро­вать, она не пос­тра­дала, а все дей­ству­ющие бро­ниро­вания сох­ранились.

В Tez Tour заяви­ли, что ата­ку локали­зова­ли, часть сис­тем вре­мен­но отклю­чили для про­вер­ки и сер­висы будут воз­вра­щать­ся к работе пос­тепен­но.

Ту­ропе­ратор про­дол­жил работу, а в заяв­лении ком­пании под­черки­валось, что Tez Tour выпол­няет все обя­затель­ства перед кли­ента­ми и пар­тне­рами.

Время просмотра YouTube в России выросло на 24% По информа­ции ана­лити­ков Future Lab, в пер­вом полуго­дии 2026 года сред­нее вре­мя прос­мотра на круп­ней­ших виде­опло­щад­ках в Рос­сии вырос­ло на 6%, до 87,7 мин в день на одно­го поль­зовате­ля. Одна­ко без уче­та YouTube показа­тель, наобо­рот, сок­ратил­ся на 5%, то есть имен­но YouTube обес­печил основной рост виде­опот­ребле­ния. Сам YouTube за год уве­личил сред­нее вре­мя прос­мотра на 24% , до 99 мин в день на одно­го поль­зовате­ля. Для срав­нения: в пер­вом полуго­дии 2025 года этот показа­тель падал на 28,6% .

, до на одно­го поль­зовате­ля. Для срав­нения: в пер­вом полуго­дии 2025 года этот показа­тель падал на . Для Rutube кар­тина зависит от методи­ки под­сче­та. С уче­том встро­енных в сто­рон­ние сай­ты роликов вре­мя прос­мотра сок­ратилось на 4,7%, до 41 мин в день, а без уче­та таких прос­мотров вырос­ло на 9,5%, до 62,8 мин. Инте­рес­но, что в Rutube с этой оцен­кой не сог­ласились, уточ­нив, что не видят сни­жения виде­опот­ребле­ния на пло­щад­ке.

Телевизоры LG следят за тобой

Не­зави­симое тех­нологи­чес­кое изда­ние Gamers Nexus сов­мес­тно со спе­циалис­тами Level1Techs и ИБ‑иссле­дова­теля­ми изу­чило поведе­ние телеви­зоров LG, работа­ющих на webOS.

В ходе мас­штаб­ного рас­сле­дова­ния спе­циалис­ты обна­ружи­ли, что устрой­ства ска­ниру­ют домаш­нюю сеть вла­дель­ца, а так­же собира­ют све­дения о сосед­них Wi-Fi-сетях и прос­матри­ваемом кон­тенте. Кро­ме того, иссле­дова­тели обна­ружи­ли, что рас­познан­ные голосо­вые зап­росы сох­раня­ются в логах webOS в откры­том виде. А пос­ле ком­про­мета­ции телеви­зора спе­циалис­ты смог­ли исполь­зовать его для записи зву­ка даже при вык­лючен­ном экра­не.

Пос­вящен­ный рас­сле­дова­нию ролик опуб­ликован на YouTube и длит­ся более двух часов. В нем спе­циалис­ты про­ана­лизи­рова­ли сетевой тра­фик и про­шив­ки нес­коль­ких моделей OLED-телеви­зоров LG, вклю­чая G5.

В ито­ге иссле­дова­тели обна­ружи­ли, что телеви­зоры спо­соб­ны опре­делять IP-адре­са и мес­тополо­жение сво­их вла­дель­цев, собира­ют информа­цию о дос­тупных поб­лизос­ти Wi-Fi-сетях (SSID, уро­вень сиг­нала и исполь­зуемые каналы), а так­же ска­ниру­ют локаль­ную сеть, обна­ружи­вая под­клю­чен­ные к ней устрой­ства и их внут­ренние IP-адре­са.

По сло­вам глав­ного редак­тора Gamers Nexus Сти­ва Бер­ка (Steve Burke), тес­товый телеви­зор G5 обна­ружил десят­ки никак не свя­зан­ных с ним устрой­ств, вклю­чая смар­тфо­ны и смарт‑часы сот­рудни­ков. При этом под­черки­вает­ся, что для про­веде­ния такого ска­ниро­вания не тре­бовал­ся взлом или экс­плу­ата­ция каких‑то уяз­вимос­тей, то есть речь идет о штат­ных воз­можнос­тях устрой­ства.

Пред­ста­вите­ли LG заяви­ли изда­нию Ars Technica, что поиск сов­мести­мых устрой­ств в той же сети необ­ходим для под­клю­чения раз­личных гад­жетов, обме­на кон­тентом и работы фун­кций умно­го дома. В ком­пании под­чер­кну­ли, что ска­ниро­вание локаль­ной сети — стан­дар­тная воз­можность любых сов­ремен­ных умных ТВ и IoT-устрой­ств.

Дру­гая часть рас­сле­дова­ния Gamers Nexus пос­вящена тех­нологии Automatic Content Recognition (ACR), которую исполь­зуют телеви­зоры LG. Эта тех­нология поз­воля­ет соз­давать циф­ровые отпе­чат­ки аудио и видео, а затем опре­делять, какой имен­но кон­тент смот­рит поль­зователь. При­чем такой ана­лиз может зат­рагивать не толь­ко встро­енные при­ложе­ния ТВ, но и кон­тент с устрой­ств, под­клю­чен­ных к телеви­зору через HDMI и дру­гие вхо­ды (это могут быть монито­ры, компь­юте­ры, ТВ‑прис­тавки и так далее).

Ра­нее ИБ‑экспер­ты уже пре­дуп­режда­ли о том, что ACR широко при­меня­ется про­изво­дите­лями телеви­зоров, и задава­лись воп­росами о безопас­ности и кон­фиден­циаль­нос­ти. Так­же спе­циалис­ты под­черки­вали, что отка­зать­ся от такой слеж­ки может быть весь­ма неп­росто, зачас­тую для это­го пот­ребу­ется углублен­ное изу­чение раз­личных нас­тро­ек ТВ в мно­гочис­ленных под­разде­лах, а уни­вер­саль­ного вык­лючате­ля поп­росту не сущес­тву­ет.

Как теперь отме­чают иссле­дова­тели Gamers Nexus, ком­пания LG к тому же исполь­зует получен­ные с помощью ACR дан­ные в сво­ем рек­ламном биз­несе. Так, под­разде­ление LG Ad Solutions утвер­жда­ет, что толь­ко в США плат­форма охва­тыва­ет 49 мил­лионов телеви­зоров LG на базе webOS, а так­же до 363 мил­лионов дру­гих устрой­ств, свя­зан­ных с теми же домохо­зяй­ства­ми (нап­ример, смар­тфо­нов и компь­юте­ров). Это поз­воля­ет рек­ламода­телям показы­вать тар­гетиро­ван­ную рек­ламу поль­зовате­лям сра­зу на нес­коль­ких устрой­ствах.

Од­нако еще боль­ше воп­росов у иссле­дова­телей выз­вали голосо­вые фун­кции телеви­зоров LG. Дело в том, что в webOS обна­ружи­лись рас­познан­ные голосо­вые зап­росы, которые сох­ранялись в сис­темных логах в откры­том виде. Для демонс­тра­ции спе­циалис­ты акти­виро­вали голосо­вой поиск, а затем про­изнесли рядом с телеви­зором тес­товую фра­зу с номером соци­аль­ного стра­хова­ния. Поз­же эта фра­за обна­ружи­лась в логах прак­тичес­ки в том же виде, в котором была про­изне­сена.

При этом иссле­дова­тели не сумели доказать, что такие транс­крип­ты переда­ются на сер­веры LG: хотя устрой­ство обра­щалось к сер­верам ком­пании, сетевой тра­фик был зашиф­рован, и содер­жимое отправ­ляемых пакетов опре­делить не уда­лось. Одна­ко сами рас­шифров­ки сох­ранялись в памяти устрой­ства в чита­емом виде, и спе­циалис­ты отме­тили, что это соз­дает допол­нитель­ные рис­ки в слу­чае ком­про­мета­ции телеви­зора.

От­дель­но иссле­дова­тели Gamers Nexus про­демонс­три­рова­ли, что в слу­чае ком­про­мета­ции webOS телеви­зор мож­но исполь­зовать для скры­той записи зву­ка. Получив пол­ный дос­туп к сис­теме, спе­циалис­ты смог­ли задей­ство­вать эти фун­кции даже тог­да, ког­да телеви­зор находил­ся в режиме ожи­дания, а его экран был вык­лючен. Запись была воз­можна и без под­клю­чения к интерне­ту: дан­ные сох­ранялись локаль­но на устрой­стве.

Пред­ста­вите­ли LG оспа­рива­ют эти заяв­ления иссле­дова­телей. В час­тнос­ти, в ком­пании сооб­щили СМИ, что в режиме ожи­дания телеви­зоры «слу­шают» поль­зовате­лей толь­ко для рас­позна­вания клю­чевой фра­зы и лишь в том слу­чае, если поль­зователь заранее акти­виро­вал фун­кцию Far-Field Voice Recognition. Если клю­чевая фра­за не обна­руже­на, звук обра­баты­вает­ся локаль­но, сра­зу уда­ляет­ся и не переда­ется на сер­веры LG. Кро­ме того, по сло­вам пред­ста­вите­лей ком­пании, телеви­зоры вооб­ще не собира­ют, не записы­вают и не переда­ют вов­не фоновые раз­говоры, если поль­зователь намерен­но не акти­виро­вал голосо­вые фун­кции.

Сле­дует отме­тить, что некото­рые модели телеви­зоров LG (в том чис­ле учас­тво­вав­ший в тес­тах G5) осна­щены физичес­ким вык­лючате­лем встро­енно­го мик­рофона. При­чем иссле­дова­тели под­твер­дили, что он дей­стви­тель­но работа­ет и при отклю­чении мик­рофон телеви­зора перес­тает при­нимать звук. Одна­ко пос­ле ком­про­мета­ции webOS спе­циалис­ты сумели исполь­зовать дру­гие дос­тупные телеви­зору источни­ки аудио. К при­меру, им уда­лось записать раз­говор через под­клю­чен­ную USB-веб‑камеру и мик­рофон пуль­та, даже если встро­енный мик­рофон самого ТВ был физичес­ки отклю­чен.

От­дель­но в сво­ем видео коман­да Gamers Nexus сооб­щила, что во вре­мя рас­сле­дова­ния обна­ружи­ла в webOS ряд уяз­вимос­тей, вклю­чая проб­лему уда­лен­ного выпол­нения кода. Под­робнос­ти об этих багах пока не рас­кры­вают­ся, так как иссле­дова­тели при­дер­жива­ются полити­ки ответс­твен­ного рас­кры­тия информа­ции.

Сэм Альтман о власти над ИИ Во вре­мя беседы в под­касте Дэвида Сен­ры (David Senra) гла­ва OpenAI Сэм Аль­тман (Sam Altman) наз­вал две глав­ные угро­зы, которые он видит в свя­зи с раз­вити­ем искусс­твен­ного интеллек­та. Пер­вая — потеря кон­тро­ля над слиш­ком мощ­ными ИИ‑сис­темами, а вто­рая — чрез­мерная кон­цен­тра­ция влас­ти в руках одной ком­пании, одной модели или одно­го челове­ка. При этом Аль­тман счи­тает, что имен­но страх перед пер­вой угро­зой может при­вес­ти ко вто­рой: Есть люди, которых нас­толь­ко пуга­ет мас­штаб свя­зан­ных с ИИ рис­ков и нас­толь­ко зах­ватыва­ет желание защитить от них мир, что они начина­ют рас­суждать при­мер­но так: «Здесь сто­ит пожер­тво­вать зна­читель­ной частью сво­боды ради безопас­ности, потому что мы еще не стал­кивались с такими рис­ками». Но в ито­ге это лишь ста­новит­ся спо­собом оправдать стрем­ление сос­редото­чить в сво­их руках как мож­но боль­ше влас­ти.

IP-адреса «белых списков»

По информа­ции РБК, пред­ста­вите­ли Мин­цифры поп­росили хос­тинг‑про­вай­деров, CDN-опе­рато­ров и сер­висы веб‑защиты выделить IP-адре­са ресур­сов из «белых спис­ков» в отдель­ные под­сети. Таким обра­зом в ведомс­тве рас­счи­тыва­ют исклю­чить ситу­ации, ког­да при огра­ниче­ниях мобиль­ного интерне­та наряду с ресур­сами из «белых спис­ков» работа­ют VPN и дру­гие несог­ласован­ные сер­висы.

Из­дание ссы­лает­ся на копию пись­ма Мин­цифры, под­линность которо­го под­твер­дил жур­налис­там один из получа­телей. Как сле­дует из это­го докумен­та, круп­ные хос­тинг‑про­вай­деры сами пред­ложили выделить отдель­ную под­сеть толь­ко для ресур­сов «белых спис­ков», что­бы «исклю­чить воз­можность исполь­зования IP-адре­сов» из него «орга­низа­циями, не получив­шими соот­ветс­тву­ющее сог­ласова­ние». Пред­ста­вите­ли Мин­цифры и ФСБ под­держа­ли эту идею.

Как объ­яснил один из источни­ков РБК, из «белых спис­ков» сле­дует исклю­чить пос­торон­ние ресур­сы с кон­тентом, зап­рещен­ным в Рос­сии, в том чис­ле нар­кошопы, онлайн‑казино, пор­носай­ты и VPN-сер­висы, попада­ющие туда наряду с одоб­ренны­ми сай­тами.

По сло­вам спе­циалис­тов, проб­лема свя­зана с тем, что сай­ты далеко не всег­да исполь­зуют собс­твен­ные IP-адре­са. Нап­ример, кли­енты CDN и сер­висов защиты от DDoS-атак могут делить адрес или под­сеть с мно­жес­твом дру­гих ресур­сов. Поэто­му при добав­лении сай­та в «белые спис­ки» раз­решение порой рас­простра­няет­ся и на его «соседей» по инфраструк­туре.

Как объ­яснил изда­нию гла­ва RUVDS Никита Цап­лин, если один кли­ент добива­ется вклю­чения сво­его ресур­са в «белые спис­ки», в ито­ге туда может попасть весь блок адре­сов вмес­те с дру­гими кли­ента­ми про­вай­дера. Сре­ди них в теории могут ока­зать­ся VPN, онлайн‑казино, сай­ты с зап­рещен­ным кон­тентом и дру­гие ресур­сы. Цап­лин отме­тил:

За­дача регуля­тора в дан­ном слу­чае — что­бы в белых сетях были толь­ко те, кто в этом нуж­дает­ся и кому это одоб­рено.

Те­перь для сай­тов из «белых спис­ков» пред­лага­ется соз­давать отдель­ные под­сети, и IP-адре­са из таких диапа­зонов будут выделять толь­ко для сог­ласован­ных ресур­сов. По замыс­лу ини­циато­ров это поз­волит исклю­чить ситу­ацию, ког­да раз­решен­ной инфраструк­турой поль­зуют­ся пос­торон­ние сер­висы.

От­меча­ется, что для биз­неса перенос IP-адре­сов может пот­ребовать серь­езной инфраструк­турной перенас­трой­ки. Так, по сло­вам дирек­тора по ИТ «Рег.ру» Евге­ния Мар­тынова, на IP-адре­са могут быть завяза­ны DNS, API, пла­теж­ные сис­темы, интегра­ции и внеш­ние дос­тупы, из‑за чего сме­на адре­сов может при­вес­ти к вре­мен­ным сбо­ям. Кро­ме того, про­вай­деры не всег­да зна­ют, какая имен­но под­сеть вош­ла в «белые спис­ки» и какие кли­енты дол­жны сох­ранить преж­ние IP.

По сос­тоянию на апрель 2026 года в «белые спис­ки» вхо­дило более 500 рос­сий­ских ресур­сов, вклю­чая государс­твен­ные сай­ты, тран­спортные сер­висы, мар­кет­плей­сы, СМИ, а так­же «Яндекс», «Ави­то», Ozon, «Госус­луги», пла­теж­ную сис­тему «Мир» и СБП.

Сле­дует отме­тить, что еди­ного обновля­емо­го «белого спис­ка» на сай­те Мин­цифры по‑преж­нему не пред­став­лено, — ведомс­тво пуб­лику­ет толь­ко отдель­ные сооб­щения о каж­дой новой вол­не рас­ширения переч­ня. Так, ранее в отдель­ных пуб­ликаци­ях ведомс­тва были перечис­лены пер­вый, вто­рой, тре­тий, чет­вертый, пя­тый, шес­той и седь­мой спис­ки ресур­сов.

Google оштрафовали на 403 миллиона евро Ир­ланд­ская комис­сия по защите дан­ных (DPC) про­вери­ла работу трех фун­кций Google за пери­од с мая 2018 года по фев­раль 2020 года : «Исто­рия при­ложе­ний и веб‑поис­ка» (Web & App Activity), «Исто­рия мес­тополо­жений» (Location History) и «Точ­ность геоло­кации» (Location Accuracy).

фун­кций Google за пери­од с мая по фев­раль : «Исто­рия при­ложе­ний и веб‑поис­ка» (Web & App Activity), «Исто­рия мес­тополо­жений» (Location History) и «Точ­ность геоло­кации» (Location Accuracy). Про­вер­ка выяви­ла наруше­ния тре­бова­ний GDPR к проз­рачнос­ти обра­бот­ки дан­ных, а так­же хра­нение информа­ции доль­ше необ­ходимо­го.

Ком­пании дали шесть месяцев, что­бы устра­нить наруше­ния. При этом пред­ста­вите­ли Google отме­тили, что рас­сле­дова­ние DPC касалось ста­рых пра­вил, которые в нас­тоящее вре­мя уже сущес­твен­но изме­нились.

Denuvo судится с крякером

Авс­трий­ские раз­работ­чики Denuvo подали в суд на ано­ним­ного кря­кера, извес­тно­го под ником voices38 и спе­циали­зиру­юще­гося на обхо­де защиты Denuvo Anti-Tamper. Его обви­няют во взло­ме защиты 26 игр, вклю­чая Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong и Doom: The Dark Ages.

Как сооб­щило изда­ние TorrentFreak, в иске, подан­ном в окружной суд Север­ного окру­га Калифор­нии, утвер­жда­ется, что voices38 занима­ется реверс‑инжи­нирин­гом и взло­мом игр с защитой Denuvo, а затем рас­простра­няет свои релизы, в час­тнос­ти на Reddit.

Жур­налис­ты напоми­нают, что ранее в этом году по­яви­лись спо­собы обхо­да Denuvo с помощью гипер­визора, которые поз­воляли запус­кать защищен­ные игры без пол­ноцен­ного взло­ма самой DRM. Одна­ко voices38 исполь­зует более тра­дици­онный под­ход: его кря­ки обхо­дят Denuvo за счет пат­чинга ее про­верок непос­редс­твен­но в коде игры и не тре­буют отклю­чения защит­ных фун­кций Windows. В резуль­тате релизы voices38 наб­рали немалую популяр­ность. К тому же этим летом активность кря­кера замет­но вырос­ла: в начале сен­тября он выпус­тил сра­зу пять взло­ман­ных игр за один день.

Так как Denuvo не при­над­лежат автор­ские пра­ва на сами игры, речь в иске идет не об обыч­ном наруше­нии автор­ско­го пра­ва. Вмес­то это­го раз­работ­чики ссы­лают­ся на положе­ния DMCA, которые зап­реща­ют обход тех­ничес­ких средств защиты автор­ских про­изве­дений, а так­же рас­простра­нение инс­тру­мен­тов и инс­трук­ций для такого обхо­да. В ком­пании заяв­ляют, что кря­ки нап­рямую вре­дят биз­несу Denuvo, которая про­дает DRM круп­ным игро­вым изда­телям.

В иске перечис­лены 26 игр: Need for Speed Heat, FIFA 20, Star Wars: Squadrons, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, FIFA 21, Hi-Fi Rush, F1 2021, Dead Space Remastered, Doom: The Dark Ages, Mafia: The Old Country, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Hogwarts Legacy, Total War: Three Kingdoms, Starlink: Battle for Atlas, Shining Resonance Refrain, PES 2020, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, Scott Pilgrim vs. The World, Anno 1800, Sonic Frontiers, Assassin’s Creed Mirage, Pragmata, Resident Evil Requiem, Black Myth: Wukong, Stellar Blade и 007 First Light.

При этом лич­ность voices38 неиз­вес­тна. По дан­ным жур­налис­тов, спе­циалис­ты Denuvo свя­зали с кря­кером акка­унт на Reddit, ID в Discord и семь про­филей Steam. Теперь пред­ста­вите­ли ком­пании намере­ны зап­росить у суда раз­решение, что­бы нап­равить в Valve, Reddit и Discord тре­бова­ния рас­крыть дан­ные этих акка­унтов. В час­тнос­ти, покуп­ки игр в Steam потен­циаль­но могут при­вес­ти к рас­кры­тию пла­теж­ной информа­ции voices38.

В иске пред­ста­вите­ли Denuvo тре­буют воз­мещения ущер­ба и судеб­ного зап­рета, который помеша­ет voices38 ломать защиту не толь­ко в сущес­тву­ющих, но и в будущих играх. При­чем спи­сок игр из иска уже успел уста­реть: пос­ле его сос­тавле­ния кря­кер опуб­ликовал новые релизы, вклю­чая Persona 3 Reload и Star Wars Outlaws.

Да­же если уста­новить лич­ность voices38 не удас­тся, решение суда и соот­ветс­тву­ющий зап­рет могут в будущем упростить для Denuvo уда­ление его акка­унтов и любых ссы­лок на ска­чива­ние.

Сам voices38 отре­аги­ровал на новость о судеб­ном раз­биратель­стве спо­кой­но. В ком­мента­рии на Reddit он написал:

Все в поряд­ке. Все будет как обыч­но.

56 атак на цепочки поставок за год За 12 месяцев, с августа 2025-го по август 2026 года, спе­циалис­ты ком­пании StepSecurity зарегис­три­рова­ли 56 под­твержден­ных атак на доверен­ные опен­сор­сные ком­понен­ты и инс­тру­мен­ты раз­работ­ки. До фев­раля 2026 года такие инци­ден­ты про­исхо­дили при­мер­но раз в месяц, а с мар­та — в сред­нем раз в три дня. Мас­штаб атак рез­ко вырос: за пер­вые 6 месяцев наб­людений иссле­дова­тели нас­читали все­го 6 инци­ден­тов, а за сле­дующие пол­года — уже 50, то есть более чем в 8 раз боль­ше. Одной из при­чин рос­та ста­ли саморас­простра­няющиеся чер­ви: нап­ример, толь­ко Shai-Hulud в сен­тябре 2025 года ском­про­мети­ровал более 500 npm-пакетов. Осо­бен­но мас­штаб­ной ока­залась пятид­невная кам­пания хак­груп­пы TeamPCP в мар­те 2026 года. За 5 дней зло­умыш­ленни­ки похити­ли 78 330 сек­ретов у 2186 орга­низа­ций, вклю­чая 92 пуб­личные ком­пании с совокуп­ной капита­лиза­цией око­ло 6,2 трил­лиона дол­ларов США.

зло­умыш­ленни­ки похити­ли сек­ретов у орга­низа­ций, вклю­чая пуб­личные ком­пании с совокуп­ной капита­лиза­цией око­ло дол­ларов США. В отче­те под­черки­вает­ся, что ата­ки уже не огра­ничи­вают­ся npm: за иссле­дован­ный пери­од вре­донос­ные ком­понен­ты обна­ружи­вали так­же в PyPI, RubyGems, Composer, crates.io, GitHub Actions и рас­ширени­ях для IDE.

Реверс камеры Flock

Ха­керы из груп­пы stegan0gram демон­тирова­ли и похити­ли дорож­ную камеру Flock Safety, ско­пиро­вали поч­ти все хра­нив­шиеся на ней дан­ные и извлек­ли ПО устрой­ства. Ана­лиз показал, что камеры, пред­назна­чен­ные преж­де все­го для рас­позна­вания авто­мобиль­ных номеров, спо­соб­ны обна­ружи­вать не толь­ко машины, но и людей и велоси­педы. Изу­чени­ем получен­ных дан­ных занялись жур­налис­ты изда­ний 404 Media и Wired.

В США камеры Flock дав­но под­верга­ются кри­тике из‑за мас­шта­бов наб­людения и слиш­ком широко­го дос­тупа к соб­ранным дан­ным. Дело в том, что камеры ком­пании объ­еди­нены в наци­ональ­ную сеть, которой поль­зуют­ся пра­воох­ранитель­ные струк­туры по всей стра­не. Нап­ример, ранее жур­налис­ты Wired об­наружи­ли, что записи с камер одно­го толь­ко города Аль­фарет­та в Джор­джии были дос­тупны более чем 2000 орга­низа­ций — от полицей­ских управле­ний и кол­леджей до аэро­пор­тов и федераль­ных ведомств.

В свою оче­редь, жур­налис­ты 404 Media пи­сали, что полицей­ские обра­щались к сис­теме Flock в инте­ресах Иммигра­цион­ной и таможен­ной полиции США (ICE). А в Техасе, где дей­ству­ет прак­тичес­ки пол­ный зап­рет на абор­ты, полицей­ские ис­поль­зовали обще­наци­ональ­ную сеть Flock для поис­ка жен­щины, самос­тоятель­но прер­вавшей беремен­ность. Для это­го пра­воох­раните­ли про­вери­ли дан­ные более чем 83 тысяч камер по всей стра­не, вклю­чая шта­ты, где абор­ты раз­решены.

На этом фоне камеры Flock регуляр­но ста­новят­ся объ­екта­ми про­тес­тов и ван­дализ­ма, и некото­рые города вов­се отка­зыва­ются от их исполь­зования, а дру­гие, нап­ротив, из­готав­лива­ют муляжи, что­бы при­манить ван­далов.

Учас­тни­ки stegan0gram получи­ли дос­туп к Android-сис­теме камеры и обна­ружи­ли нес­коль­ко раз­делов, часть которых не была зашиф­рована, а в раз­деле media был най­ден ключ шиф­рования, с помощью которо­го уда­лось открыть дру­гой раз­дел — с фотог­рафи­ями и видео.

Жур­налис­ты объ­ясня­ют, что эти наход­ки осо­бен­но при­меча­тель­ны на фоне преж­них заяв­лений пред­ста­вите­лей Flock. Так, в ком­пании утвер­жда­ли, что дан­ные на устрой­ствах защище­ны шиф­ровани­ем, а физичес­кий дос­туп к камере не поз­волит получить дос­туп к отсня­тым матери­алам, пос­коль­ку изоб­ражения хра­нят­ся локаль­но сов­сем недол­го, толь­ко перед отправ­кой в обла­ко.

Как выяс­нилось теперь, на камере работа­ет око­ло 20 при­ложе­ний Flock, отве­чающих за обна­руже­ние дви­жения, съем­ку, клас­сифика­цию объ­ектов, заг­рузку дан­ных и обновле­ния.

При появ­лении объ­екта камера дела­ет серию сним­ков с раз­ной экспо­зици­ей. В сред­нем на одну про­езжа­ющую машину при­ходи­лось око­ло 28 кад­ров, а в некото­рых слу­чаях — боль­ше 100. Затем ПО отби­рает под­ходящие изоб­ражения, обре­зает нуж­ные учас­тки и переда­ет дан­ные на сер­веры Flock через мобиль­ную сеть. Иссле­дова­тели приш­ли к выводу, что сама камера не рас­позна­ет номер, мар­ку, модель и цвет авто­моби­ля и это про­исхо­дит уже на сер­верах ком­пании.

В вос­ста­нов­ленных логах изу­чен­ного устрой­ства сох­ранились записи при­мер­но за 21 день работы камеры. За это вре­мя устрой­ство зафик­сирова­ло при­мер­но 50 200 машин и соз­дало око­ло 1,6 мил­лиона изоб­ражений. Так, в обыч­ный день камера фик­сирова­ла око­ло 3300 авто­моби­лей, а мак­симум сос­тавил 4454 машины.

Так­же выяс­нилось, что, помимо авто­моби­лей, ПО Flock явно может обна­ружи­вать дру­гие тран­спортные средс­тва и людей. Жур­налис­ты Wired извлек­ли из фай­лов устрой­ства локаль­ные модели компь­ютер­ного зре­ния и про­тес­тирова­ли их отдель­но: те уве­рен­но опре­деля­ли людей на тес­товых изоб­ражени­ях, вклю­чая сел­фи одно­го из жур­налис­тов.

За­тем эти модели про­вери­ли на 27 321 корот­ком видео, сох­ранен­ном на камере. Людей они обна­ружи­ли в 11 роликах — во всех слу­чаях это были мотоцик­листы. При­чем столь неболь­шое количес­тво сра­баты­ваний объ­ясня­лось рас­положе­нием камеры, которая была нап­равле­на свер­ху на про­езжую часть, из‑за чего пешехо­ды прак­тичес­ки не попада­ли в кадр.

При этом детек­тор номер­ных зна­ков иног­да оши­бал­ся и порой при­нимал за авто­мобиль­ные номера нак­лей­ки, рам­ки и дру­гие изоб­ражения. Нап­ример, в одном слу­чае сис­тема при­няла за номер нашив­ку с аме­рикан­ским фла­гом на сум­ке мотоцик­листа.

От­дель­но иссле­дова­тели под­черки­вают, что им не уда­лось обна­ружить приз­наков того, что камера исполь­зует ПО для рас­позна­вания лиц.

В ответ на пуб­ликацию это­го рас­сле­дова­ния пред­ста­вите­ли Flock заяви­ли, что несан­кци­они­рован­ный демон­таж и вскры­тие камер незакон­ны. Так­же в ком­пании под­чер­кну­ли, что пока не получа­ли отче­та об обна­ружен­ных проб­лемах через свою прог­рамму рас­кры­тия уяз­вимос­тей и не рас­полага­ют дос­таточ­ной информа­цией для оцен­ки находок иссле­дова­телей.

Директор Microsoft назвал генеративный ИИ «порочным кругом» В рам­ках судеб­ного раз­биратель­ства меж­ду изда­нием The New York Times и ком­пани­ями OpenAI и Microsoft были опуб­ликова­ны ранее зак­рытые фраг­менты внут­ренних докумен­тов ком­паний. Сре­ди них ока­зались выс­казыва­ния дирек­тора Microsoft по прик­ладным иссле­дова­ниям Брен­та Хех­та (Brent Hecht), который еще в 2023 году весь­ма жес­тко оце­нивал исполь­зование чужого кон­тента для обу­чения боль­ших язы­ковых моделей: Вско­ре мил­лионы людей по все­му миру соч­тут, что боль­шие язы­ковые модели «пог­лоща­ют» резуль­таты всей их работы, и это порази­тель­ная кра­жа бес­пре­цеден­тно­го мас­шта­ба, воз­можно, круп­ней­шая кра­жа тру­да в исто­рии челове­чес­тва. Поч­ти ник­то не пред­полагал, что соз­данный ими кон­тент будут исполь­зовать таким обра­зом, и ник­то не получит за это ком­пенса­ции. В дру­гом внут­реннем докумен­те от 2024 года Хехт опи­сывал сло­жив­шуюся ситу­ацию как «пороч­ный круг»: ИИ исполь­зует кон­тент изда­телей, одновре­мен­но отби­рает у них тра­фик и под­рыва­ет эко­номи­чес­кую модель, бла­года­ря которой этот кон­тент вооб­ще появ­ляет­ся: На­ша стра­тегия в области ИИ‑кон­тента запус­тила «пороч­ный круг», который одновре­мен­но ухуд­шит работу моделей и нав­редит все­му интерне­ту. Край­не необыч­но, ког­да конеч­ный про­дукт угро­жает эко­номи­чес­ким осно­вам биз­неса сво­их клю­чевых пос­тавщи­ков, но имен­но такую ситу­ацию мы соз­дали для нашего LLM-биз­неса и его «цепоч­ки пос­тавок кон­тента». В конеч­ном сче­те Хехт резюми­ровал: Боль­шие язы­ковые модели — это про­дукт, который унич­тожа­ет свою собс­твен­ную цепоч­ку пос­тавок.

Project Lily

Жур­налис­ты изда­ния 404 Media вы­ясни­ли, что сот­ни под­рядчи­ков OpenAI чита­ют пром­пты и перепис­ки поль­зовате­лей с ChatGPT, что­бы улуч­шать отве­ты моделей. Хотя перед исполь­зовани­ем дан­ные про­ходят ано­ними­зацию, в таких диало­гах все рав­но могут сох­ранять­ся кон­фиден­циаль­ные и пер­сональ­ные дан­ные.

Ис­сле­дова­тели озна­коми­лись с утек­шими внут­ренни­ми матери­ала­ми OpenAI, вклю­чая инс­трук­ции для ревь­юеров, дан­ные из Slack-каналов, реаль­ные поль­зователь­ские пром­пты и информа­цию о сис­теме оце­нок, с которой работа­ют ревь­юеры. В докумен­тах этот про­ект фигури­рует под кодовым наз­вани­ем Project Lily. При этом неиз­вес­тно, какая имен­но модель OpenAI обу­чает­ся таким обра­зом и идет ли речь об уже сущес­тву­ющем или будущем про­дук­те.

Один из таких ревь­юеров рас­ска­зал изда­нию:

Не думаю, что люди пред­став­ляют себе, что какой‑то под­рядчик где‑то... ана­лизи­рует их раз­говоры.

По сло­вам жур­налис­тов, под­рядчи­кам недос­тупны име­на акка­унтов ChatGPT, но сами чаты порой содер­жат лич­ную информа­цию, а вмес­те с пром­птом может отоб­ражать­ся свод­ка из памяти ChatGPT для кон­крет­ного поль­зовате­ля. Нап­ример, в ней может быть ука­зано, для каких задач человек рань­ше исполь­зовал ChatGPT, где он живет, а так­же дру­гой лич­ный кон­тент.

Пред­ста­вите­ли OpenAI заяви­ли изда­нию, что перед переда­чей ревь­юерам все чаты обра­баты­вает модель Privacy Filter, которая дол­жна уда­лять из перепи­сок любые пер­сональ­ные дан­ные. При этом в ком­пании приз­нают, что филь­тр работа­ет неидеаль­но: он может про­пус­тить ред­кие или необыч­но записан­ные пер­сональ­ные дан­ные, не рас­познать кос­венные упо­мина­ния лич­ной информа­ции или, нап­ротив, скрыть лиш­нее, если ему не хва­тает кон­тек­ста.

Один из собесед­ников рас­ска­зал 404 Media, что получа­ет за такую работу более 50 дол­ларов США в час. Он нашел вакан­сию через рек­рутин­говую ком­панию Crossing Hurdles, которая нап­равила его в Mercor — имен­но эта ком­пания пла­тит под­рядчи­кам. Ревь­юер опи­сал работу как монотон­ную и отме­тил, что инс­трук­ции час­то меня­ются и порой про­тиво­речат друг дру­гу.

Ра­бота под­рядчи­ков OpenAI устро­ена сле­дующим обра­зом. Сна­чала человек чита­ет реаль­ный поль­зователь­ский промпт и крат­ко опи­сыва­ет, что имен­но хотел поль­зователь. Затем ему показы­вают четыре вари­анта отве­та ChatGPT, и ревь­юер дол­жен отме­тить как минимум три удач­ных или неудач­ных фраг­мента, объ­яснить свой выбор и выс­тавить каж­дому отве­ту оцен­ку от одно­го до семи бал­лов.

Кро­ме того, ревь­юерам пред­лага­ется отме­чать фак­тичес­кие ошиб­ки в отве­тах модели, хотя самос­тоятель­но про­верять отве­ты через внеш­ние источни­ки они не обя­заны. Если ответ свя­зан с медицин­ской, юри­дичес­кой и финан­совой темой и модель не при­вела в сво­ем отве­те кон­крет­ные источни­ки, ревь­юеры дол­жны сни­жать оцен­ку.

Су­дя по изу­чен­ным жур­налис­тами докумен­там, таким спо­собом OpenAI пыта­ется сде­лать отве­ты ИИ менее «машин­ными»: модель учат не при­писы­вать себе челове­чес­кие эмо­ции и опыт, не зло­упот­реблять эмод­зи, избе­гать ИИ‑кли­ше и чрез­мерно­го под­дакива­ния. От ChatGPT тре­буют подс­тра­ивать­ся под тон поль­зовате­ля, но делать это «чуть менее интенсив­но», сох­раняя естес­твен­ный и про­фес­сиональ­ный стиль.

В OpenAI под­черки­вают, что поль­зователь­ские чаты не исполь­зуют­ся для улуч­шения моделей, если в нас­трой­ках отклю­чена опция Improve the model for everyone. Для тарифов Free, Plus и Pro она вклю­чена по умол­чанию, а для Enterprise, Business и Edu — вык­лючена. При этом отклю­чение опции каса­ется толь­ко новых раз­говоров и, судя по отве­ту пред­ста­вите­лей ком­пании, не зат­рагива­ет уже сущес­тву­ющие чаты.

На воп­рос жур­налис­тов, пре­дуп­режда­ет ли OpenAI поль­зовате­лей нап­рямую о том, что их пром­пты могут читать дру­гие люди, в ком­пании не отве­тили. Лишь пос­ле пуб­ликации матери­ала пред­ста­вите­ли OpenAI ука­зали изда­нию на раз­дел FAQ, где говорит­ся, что для улуч­шения работы моделей поль­зователь­ский кон­тент могут прос­матри­вать сот­рудни­ки ком­пании и ее под­рядчи­ков.

Как отме­тила Михаль Лурия (Michal Luria), стар­ший науч­ный сот­рудник Center for Democracy & Technology, про­вер­ка чатов людь­ми дей­стви­тель­но может быть важ­на для безопас­ности моделей. Одна­ко, по ее сло­вам, интерфей­сы чат‑ботов соз­дают у поль­зовате­лей лож­ное ощу­щение интимнос­ти и при­ват­ности: раз­говор выг­лядит как беседа тет‑а-тет, хотя его содер­жимое в ито­ге могут про­читать пос­торон­ние. Лурия под­черки­вает, что такие про­вер­ки ИИ‑чатов замет­но отли­чают­ся от модера­ции в соци­аль­ных сетях, где поль­зовате­ли изна­чаль­но ожи­дают, что опуб­ликован­ный ими кон­тент уви­дят дру­гие люди и пред­ста­вите­ли плат­формы.

По­доб­ная прак­тика сущес­тву­ет не толь­ко в OpenAI. Нап­ример, в ком­пании Anthropic под­твер­дили, что тоже прив­лека­ют людей для про­верок и улуч­шения работы Claude, если поль­зователь вклю­чил соот­ветс­тву­ющую нас­трой­ку. При этом дан­ные пред­варитель­но обез­личива­ют. Google тоже пря­мо пре­дуп­режда­ет поль­зовате­лей Gemini о том, что некото­рые сох­ранен­ные чаты могут прос­матри­вать люди.

326 утечек российских БД Спе­циалис­ты ком­пании F6 про­ана­лизи­рова­ли количес­тво пуб­ликаций БД рос­сий­ских ком­паний за 2025 год и пер­вую полови­ну 2026 года. Было обна­руже­но 326 пуб­ликаций — это поч­ти в два раза боль­ше, чем количес­тво пуб­личных уте­чек БД ком­паний из стран Латин­ской Аме­рики, Ближ­него Вос­тока и Афри­ки, Ази­атско‑Тихо­океан­ско­го реги­она и дру­гих государств СНГ.

пуб­ликаций — это поч­ти в боль­ше, чем количес­тво пуб­личных уте­чек БД ком­паний из стран Латин­ской Аме­рики, Ближ­него Вос­тока и Афри­ки, Ази­атско‑Тихо­океан­ско­го реги­она и дру­гих государств СНГ. Сум­марно утек­шие базы содер­жали поряд­ка 1,175 мил­лиар­да строк с дан­ными поль­зовате­лей.

строк с дан­ными поль­зовате­лей. За ана­логич­ный пери­од ана­лити­ки зафик­сирова­ли 164 пуб­ликации и пред­ложения о про­даже БД ком­паний из дру­гих иссле­дован­ных стран. В них содер­жалось более 600 мил­лионов поль­зователь­ских записей.

Уязвимость в Telegram

Ис­сле­дова­тели обна­ружи­ли уяз­вимость в Telegram Desktop, поз­воляв­шую незамет­но внед­рять JavaScript-код в HTML-фай­лы, в которые экспор­тиру­ется перепис­ка в мес­сен­дже­ре. Скрипт сра­баты­вал при откры­тии сох­ранен­ного чата в бра­узе­ре и давал воз­можность похитить сооб­щения жер­твы или под­менить содер­жимое стра­ницы.

Проб­лему наш­ли иссле­дова­тели Денис Рос­тилов и Алек­сандр Рос­тилов, которые рас­ска­зыва­ют, что при­чиной воз­никно­вения бага пос­лужила некор­рек­тная обра­бот­ка inline-кно­пок, которые боты могут добав­лять под сво­ими сооб­щени­ями.

Де­ло в том, что при экспор­те чата Telegram Desktop экра­ниро­вал спе­циаль­ные сим­волы в тек­сте сооб­щений, име­нах поль­зовате­лей и дру­гих полях, одна­ко не делал это­го для тек­ста на inline-кноп­ках. Из‑за это­го бот мог помес­тить туда тег script с JavaScript-кодом, замас­кировав его невиди­мыми сим­волами, и в резуль­тате в самом Telegram такое сооб­щение не выг­лядело подоз­ритель­ным.

Ис­сле­дова­тели под­черки­вают, что боту ата­кующих было необя­затель­но при­сутс­тво­вать в целевой груп­пе: если сооб­щение содер­жало толь­ко кноп­ки со ссыл­ками, они сох­ранялись при пересыл­ке. Таким обра­зом, кто‑то мог перес­лать спе­циаль­но под­готов­ленное сооб­щение бота в нуж­ный чат, и оно мог­ло хра­нить­ся в исто­рии годами, ожи­дая сво­его часа и попада­ния в экспорт.

Ког­да поль­зователь откры­вал HTML-файл с экспор­том чата в бра­узе­ре с вклю­чен­ным JavaScript, вре­донос­ный код запус­кался авто­мати­чес­ки. Скрипт получал дос­туп ко всем сооб­щени­ям в этом фай­ле, вклю­чая име­на отпра­вите­лей, вре­мен­ные мет­ки, наз­вание и тип чата, количес­тво учас­тни­ков и локаль­ный путь к фай­лу. Все эти дан­ные в ито­ге мож­но было передать на сер­вер ата­кующих.

Нуж­но отме­тить, что Telegram Desktop раз­бива­ет боль­шие экспор­ты на фай­лы по 1000 сооб­щений, поэто­му вре­донос­ный код мог получить дос­туп толь­ко к содер­жимому кон­крет­ного фай­ла.

По­мимо про­чего, скрипт поз­волял менять отоб­ража­емое содер­жимое экспор­та. Так, в сво­ей демонс­тра­ции иссле­дова­тели пол­ностью под­менили стра­ницу под­дель­ной фор­мой «верифи­кации» для Telegram. Ана­логич­ным обра­зом мож­но было под­менять тек­сты сооб­щений, даты и име­на отпра­вите­лей. При этом ори­гиналь­ная перепис­ка в Telegram и сам сох­ранен­ный HTML-файл не изме­нялись.

Ис­сле­дова­тели оце­нили проб­лему в 8,2 бал­ла по шка­ле CVSS, одна­ко иден­тифика­тора CVE у этой уяз­вимос­ти пока нет, и раз­работ­чики Telegram не пуб­ликова­ли отдель­ный бюл­летень безопас­ности.

Уяз­вимость при­сутс­тво­вала в Telegram Desktop начиная с вер­сии 4.15.1, вышед­шей в мар­те 2024 года, и сох­ранялась до 6.9.3. Исправ­ление появи­лось в бета‑вер­сии 6.9.4 от 3 июля 2026 года и 14 июля переш­ло в ста­биль­ную вер­сию 7.0.1.

Де­нис и Алек­сандр уве­доми­ли коман­ду Telegram о проб­леме еще 3 июня 2026 года, а 1 июля в Telegram под­твер­дили проб­лему и пред­ложили воз­награж­дение в раз­мере 500 дол­ларов США.

Ис­сле­дова­тели отка­зались от вып­латы и поп­росили перечис­лить день­ги на бла­гот­воритель­ность, а так­же пред­ложили раз­работ­чикам сог­ласовать дату рас­кры­тия информа­ции о баге. Одна­ко в Telegram отве­тили, что не могут одоб­рить пуб­личное рас­кры­тие даже уже исправ­ленных уяз­вимос­тей, пос­коль­ку зло­умыш­ленни­ки яко­бы могут исполь­зовать такую информа­цию для атак на поль­зовате­лей.

Спе­циалис­ты соч­ли это фак­тичес­ким зап­ретом на пуб­ликацию, одна­ко их отчет не под­падал ни под какое сог­лашение о нераз­гла­шении (NDA), а патч уже дав­но вышел, поэто­му в минув­шие выход­ные они обна­родо­вали свое иссле­дова­ние.

При этом под­черки­вает­ся, что обновле­ние кли­ента не обез­вре­жива­ет соз­данные ранее HTML-фай­лы, которые теоре­тичес­ки могут содер­жать вре­донос­ный код. Поэто­му иссле­дова­тели рекомен­дуют заново экспор­тировать ста­рые чаты пос­ле уста­нов­ки све­жей вер­сии Telegram Desktop или откры­вать преж­ние экспор­ты толь­ко с отклю­чен­ным JavaScript. Осо­бен­но осто­рож­но сле­дует отно­сить­ся к архи­вам боль­ших групп, где слож­но про­верить про­исхожде­ние каж­дого сооб­щения.

98% трафика git.kernel.org генерируют скрапперы По оцен­ке адми­нис­тра­тора инфраструк­туры kernel.org Кон­стан­тина Ряб­цева, все­го око­ло 2% зап­росов к git.kernel.org мож­но счи­тать легитим­ными, а оставши­еся 98% генери­руют скрап­перы. Каж­дый день сер­вис обра­баты­вает при­мер­но 6 мил­лионов зап­росов с попыт­ками открыть раз­личные git-ком­миты через веб‑интерфейс.

зап­росов к git.kernel.org мож­но счи­тать легитим­ными, а оставши­еся генери­руют скрап­перы. Каж­дый день сер­вис обра­баты­вает при­мер­но зап­росов с попыт­ками открыть раз­личные git-ком­миты через веб‑интерфейс. Око­ло 66% таких зап­росов оста­нав­лива­ет защита Anubis, одна­ко при­мер­но 33% кли­ентов спо­соб­ны обхо­дить вычис­литель­ную про­вер­ку и добира­ются до основно­го сай­та. При этом отли­чить прод­винуто­го бота от нас­тояще­го поль­зовате­ля со стоп­роцен­тной точ­ностью невоз­можно. Ряб­цев пишет, что скрап­перы соз­дают огромную наг­рузку. Так, основной репози­торий Linux содер­жит око­ло 1,48 мил­лиона ком­митов, а на git.kernel.org раз­мещено при­мер­но 922 фор­ка. В резуль­тате через веб‑интерфейс дос­тупны мил­лиар­ды URL , по которым мож­но зап­рашивать одни и те же или очень похожие дан­ные.

ком­митов, а на git.kernel.org раз­мещено при­мер­но фор­ка. В резуль­тате через веб‑интерфейс дос­тупны , по которым мож­но зап­рашивать одни и те же или очень похожие дан­ные. Из 90 про­цес­сорных ядер на пяти геог­рафичес­ки рас­пре­делен­ных сер­верах git.kernel.org при­мер­но 14–16 ядер пос­тоян­но заняты рен­дерин­гом ком­митов для скрап­перов. В сред­нем на эту работу ухо­дит око­ло 20% всей вычис­литель­ной мощ­ности. Это боль­ше, чем на осталь­ные виды легитим­ного дос­тупа, вклю­чая кло­ниро­вание репози­тори­ев. Ис­сле­дова­тель отме­чает, что прос­тая бло­киров­ка по IP не помога­ет: скрап­перы рас­пре­деля­ют активность меж­ду мил­лиона­ми домаш­них и мобиль­ных адре­сов, отправ­ляя с каж­дого все­го по 4–5 зап­росов. Из‑за этой наг­рузки kernel.org уже при­ходит­ся сок­ращать чис­ло дос­тупных ано­ним­ным поль­зовате­лям фун­кций и ресур­соем­ких опе­раций.

Агенты OpenAI общались через малоизвестную wiki

ИБ‑иссле­дова­тели вы­яви­ли новый слу­чай, ког­да ИИ‑аген­ты OpenAI обош­ли огра­ниче­ния и обща­лись через нераз­решен­ный канал. Еще в мае 2026 года око­ло 3700 аген­тов, выпол­нявших внут­ренние тес­товые задания по поис­ку информа­ции в интерне­те, прев­ратили мало­извес­тную немец­кую DSEWiki для раз­работ­чиков в собс­твен­ный «форум», где оста­вили при­мер­но 18 тысяч сооб­щений с отве­тами на задания и спо­соба­ми обхо­да защит­ных огра­ниче­ний.

Но­вый инци­дент обна­ружи­ли незави­симые иссле­дова­тели Сид­ни фон Аркс (Sydney Von Arx), Спен­сер Киттс (Spencer Kitts), Томас Лар­сен (Thomas Larsen) и Кор­мак Слейд Берд (Cormac Slade Byrd), которые иска­ли слу­чаи необыч­ного поведе­ния ИИ‑аген­тов пос­ле ата­ки на Hugging Face. Спе­циалис­ты пишут, что изу­чили тысячи сооб­щений в DSEWiki, одна­ко под­черки­вают, что их реконс­трук­ция осно­вана толь­ко на пуб­личных записях аген­тов: дос­тупа к внут­ренним логам и транс­крип­там OpenAI у них не было.

По информа­ции иссле­дова­телей, активность аген­тов дли­лась око­ло шес­ти недель, с мая по июнь 2026 года. Судя по опуб­ликован­ным сооб­щени­ям, аген­ты выпол­няли внут­ренние тес­ты OpenAI: им поручи­ли серию заданий на поиск информа­ции в интерне­те с лимитом по вре­мени. Аген­ты мог­ли читать дан­ные из сети, но не име­ли пра­ва пуб­ликовать информа­цию на внеш­них ресур­сах. Одна­ко аген­ты наш­ли спо­соб обой­ти эти огра­ниче­ния.

Как выяс­нили иссле­дова­тели, одна из задач тре­бова­ла, что­бы ИИ получал ста­тис­тику из даш­борда Power BI через GET-зап­рос, хотя песоч­ница раз­решала толь­ко POST-зап­росы. В резуль­тате модели обна­ружи­ли исклю­чение для хос­тов Azure Blob Storage в защит­ном прок­си и научи­лись исполь­зовать его для обхо­да филь­тра­ции. Это дало аген­там воз­можность пуб­ликовать дан­ные на внеш­них сай­тах.

Од­ним из ресур­сов, куда доб­рались аген­ты, ста­ла DSEWiki — мало­извес­тная немец­кая wiki для раз­работ­чиков, которая к тому момен­ту фак­тичес­ки не исполь­зовалась. Как имен­но модели обна­ружи­ли этот сайт и почему выб­рали для обще­ния имен­но его, иссле­дова­тели уста­новить не смог­ли.

Как бы то ни было, DSEWiki прев­ратилась в импро­визи­рован­ную пло­щад­ку для коор­динации ИИ‑аген­тов, где они зап­рашива­ли друг у дру­га отве­ты, объ­еди­няли резуль­таты выпол­нения заданий, делились тех­никами обхо­да песоч­ницы, а так­же пытались пред­ска­зывать, какими будут сле­дующие тес­ты. Некото­рые аген­ты даже соз­давали heartbeat-задачи, пыта­ясь выяс­нить, не при­ведет ли успешное выпол­нение тес­та к их отклю­чению.

Кро­ме того, аген­ты обсужда­ли Tor и дру­гие средс­тва ано­ними­зации, XSS-ата­ки на wiki и спо­собы выдавать себя за модера­торов ресур­са (при этом доказа­тель­ств успешной экс­плу­ата­ции XSS иссле­дова­тели не наш­ли).

Ког­да адми­нис­тра­тор DSEWiki заметил стран­ную активность и начал вруч­ную уда­лять стра­ницы, соз­данные аген­тами, один из аген­тов пре­дуп­редил осталь­ных о «зачис­тке» и пред­ложил перенес­ти сооб­щения на резер­вную стра­ницу с наз­вани­ем, начинав­шимся с ZZZ. Дело в том, что адми­нис­тра­тор уда­лял «мусор» в алфа­вит­ном поряд­ке и до бук­вы Z оче­редь дош­ла бы еще не ско­ро.

По дан­ным иссле­дова­телей, адми­нис­тра­тор заходил на сайт на нес­коль­ко минут, в основном по вечерам, и в общей слож­ности пот­ратил на зачис­тку wiki десят­ки часов.

Как под­твер­дили пред­ста­вите­ли OpenAI, обна­ружен­ные иссле­дова­теля­ми аген­ты дей­стви­тель­но при­над­лежали ком­пании. При этом приз­наков взло­ма DSEWiki спе­циалис­ты не наш­ли: аген­ты не экс­плу­ати­рова­ли какие‑либо уяз­вимос­ти сай­та и прос­то вос­поль­зовались дос­тупной в wiki воз­можностью для соз­дания и редак­тирова­ния стра­ниц.

Кро­ме того, под­черки­вает­ся, что этот эпи­зод не был свя­зан с июль­ской ата­кой на Hugging Face, о которой мы под­робно рас­ска­зыва­ли ранее. Тог­да око­ло 1200 аген­тов OpenAI соз­дали дру­гой несан­кци­они­рован­ный канал свя­зи через внут­ренний Artifactory, обме­нялись более чем 70 тысяча­ми сооб­щений и фай­лов, а при­мер­но 700 моделей в ито­ге учас­тво­вали во взло­ме Hugging Face.

При этом ранее в OpenAI не сооб­щали об инци­ден­те с обще­нием аген­тов через немец­кую wiki. В ком­пании объ­ясня­ют, что соч­ли про­изо­шед­шее откло­нени­ем поведе­ния аген­тов от задан­ных раз­работ­чиками целей и огра­ниче­ний (misalignment), а не ИБ‑инци­ден­том.

Те­перь в OpenAI приз­нают, что про­вес­ти чет­кую гра­ницу меж­ду катего­риями инци­ден­тов ста­новит­ся слож­нее, пос­коль­ку дей­ствия аген­тов все чаще име­ют пос­ледс­твия за пре­дела­ми тес­товой сре­ды.

В ком­пании сооб­щают, что в нас­тоящее вре­мя готовят новую полити­ку для рас­кры­тия подоб­ных инци­ден­тов и уже обсужда­ют этот воп­рос с регуля­тора­ми.

Ин­терес­но, что из заяв­ления OpenAI сле­дует, что DSEWiki мог­ла быть не единс­твен­ным внеш­ним ресур­сом, который исполь­зовали аген­ты. Так, в ком­пании упо­мяну­ли, что аген­ты «пуб­ликова­ли сооб­щения на нес­коль­ких сай­тах в интерне­те».

Около 30% пользователей не меняют пароль после сообщения об утечке По оцен­ке иссле­дова­телей Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), толь­ко поряд­ка 70% поль­зовате­лей, получив­ших опо­веще­ние о ком­про­мета­ции, сле­дуют рекомен­дации немед­ленно сме­нить пароль.

поль­зовате­лей, получив­ших опо­веще­ние о ком­про­мета­ции, сле­дуют рекомен­дации немед­ленно сме­нить пароль. Ос­таль­ные 30% про­дол­жают исполь­зовать ском­про­мети­рован­ные учет­ные дан­ные. При этом боль­ше полови­ны этих поль­зовате­лей (око­ло 15% от общей выбор­ки) исполь­зуют ском­про­мети­рован­ный пароль сра­зу в нес­коль­ких сер­висах.

про­дол­жают исполь­зовать ском­про­мети­рован­ные учет­ные дан­ные. При этом боль­ше полови­ны этих поль­зовате­лей (око­ло от общей выбор­ки) исполь­зуют ском­про­мети­рован­ный пароль сра­зу в нес­коль­ких сер­висах. Для про­веде­ния иссле­дова­ния спе­циалис­ты отсле­жива­ли пов­торные появ­ления ском­про­мети­рован­ных паролей более чем в 1000 наборов учет­ных дан­ных.

ShinyHunters заявила о взломе ФБР

Учас­тни­ки хак­груп­пы ShinyHunters утвер­жда­ют, что взло­мали сис­темы ФБР через 0-day-уяз­вимость в Oracle PeopleSoft и похити­ли поряд­ка 2–3 Тбайт дан­ных. Сре­ди укра­ден­ной информа­ции яко­бы были пер­сональ­ные и медицин­ские дан­ные всех дей­ству­ющих и быв­ших сот­рудни­ков ведомс­тва, а так­же соис­кателей.

По сло­вам хакеров, ата­ка про­изош­ла вечером 21 сен­тября 2026 года и осу­щест­вля­лась через ранее неиз­вес­тную 0-day-уяз­вимость в Oracle PeopleSoft, которая поз­воля­ет уда­лен­но выпол­нить про­изволь­ный код. Пос­ле успешной экс­плу­ата­ции это­го бага в сис­темах ФБР зло­умыш­ленни­ки яко­бы прод­винулись по инфраструк­туре даль­ше и получи­ли дос­туп к сер­верам бюро в AWS GovCloud. Так­же ShinyHunters заяв­ляют о ком­про­мета­ции сис­тем HR, MedLink, Criminal Justice и дру­гих внут­ренних сер­висов.

Од­новре­мен­но с этим груп­пиров­ка дефей­сну­ла сайт FBI Jobs, помес­тив на нем сооб­щение «This site has been seized by ShinyHunters» — отсылку к спе­циаль­ным «заг­лушкам», которые пра­воох­ранитель­ные орга­ны час­то исполь­зуют пос­ле зах­вата сай­тов хак­групп. В нас­тоящее вре­мя ресурс недос­тупен и отоб­ража­ет сооб­щение о тех­ничес­ких работах.

Учас­тни­ки груп­пиров­ки уже переда­ли жур­налис­там образцы яко­бы похищен­ных у ФБР дан­ных. К при­меру, жур­налис­ты изда­ния 404 Media по­лучи­ли око­ло 5000 записей с име­нами, домаш­ними адре­сами, телефо­нами, датами рож­дения и в некото­рых слу­чаях с информа­цией о суп­ругах сот­рудни­ков ФБР.

Пред­ста­вите­ли изда­ния пишут, что про­вери­ли часть этих записей через OSINT-сер­висы: некото­рые номера дей­стви­тель­но при­над­лежали людям с ука­зан­ными име­нами, а часть дан­ных ока­залась свя­зана с сот­рудни­ками Минис­терс­тва юсти­ции США.

В свою оче­редь, жур­налис­ты BleepingComputer по­лучи­ли от зло­умыш­ленни­ков еще два образца, один из которых яко­бы содер­жал дан­ные дирек­тора ФБР Кэша Пателя (Kash Patel). Под­линность этих дан­ных пока не под­твержде­на.

Пред­ста­вите­ли ФБР под­твер­дили СМИ, что рас­сле­дуют «несан­кци­они­рован­ную активность, зат­ронув­шую сайт fbijobs.gov». Одна­ко пра­воох­раните­ли не сооб­щили, дей­стви­тель­но ли в ходе этой ата­ки про­изош­ла утеч­ка дан­ных.

Кро­ме того, пока нет незави­симых под­твержде­ний сущес­тво­вания новой 0-day-уяз­вимос­ти в Oracle PeopleSoft и про­ник­новения в AWS GovCloud. При этом в ShinyHunters утвер­жда­ют, что уже при­меня­ют тот же экс­пло­ит про­тив дру­гих орга­низа­ций, вклю­чая круп­ней­шие ком­пании из спис­ка Fortune 500.

Ин­терес­но, что на этот раз груп­пиров­ка заяв­ляет, буд­то ее цель — не день­ги. Хакеры говорят, что ата­ка — это ответ на от­чет ФБР от 15 мая 2026 года, в котором пра­воох­раните­ли обви­няли ShinyHunters в пре­уве­личе­нии мас­шта­бов сво­их атак, угро­зах жер­твам и их родс­твен­никам, сват­тинге и дру­гих методах дав­ления на пос­тра­дав­ших. Хакеры катего­ричес­ки отверга­ют эти обви­нения и дают ФБР неделю на исправ­ление или уда­ление это­го отче­та. При этом зло­умыш­ленни­ки не уточ­нили, намере­ны ли они опуб­ликовать похищен­ные дан­ные, если ФБР не выпол­нит их тре­бова­ния.

Так­же в ShinyHunters отверга­ют утвер­жде­ния ФБР о сво­ей при­над­лежнос­ти к The Com (сок­ращение от The Community) — раз­рознен­ному сооб­щес­тву хакеров и дру­гих кибер­прес­тупни­ков, в основном сос­тояще­му из англо­языч­ных под­рос­тков. The Com час­то упо­мина­ется в отче­тах пра­воох­ранитель­ных орга­нов и ИБ‑иссле­дова­телей, где его свя­зыва­ют с утеч­ками дан­ных, кра­жами крип­товалю­ты и кибера­така­ми.