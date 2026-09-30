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Уязвимости RouterOS
Специалисты CERT Polska предупредили об обнаружении шести уязвимостей в RouterOS и атаках на маршрутизаторы MikroTik. По информации специалистов, комбинация из двух багов, которую назвали MikroTrick, позволяет получить административный доступ к устройству без аутентификации, если его SSH доступен из интернета. Первые атаки были зафиксированы 2 сентября 2026 года.
Исследователи сообщают, что найдены уязвимости CVE-2026-67276, CVE-2026-67277, CVE-2026-67278, CVE-2026-67279, CVE-2026-67281 и CVE-2026-86060, которые затрагивают сервер и клиент SSH, сервис bandwidth-test, обработку сертификатов X.509 и веб‑интерфейс WebFig.
Две из этих проблем получили оценку 9,2 балла по шкале CVSS, то есть являются критическими. Первая критическая уязвимость (CVE-2026-67276) связана с некорректной проверкой RSA-ключей при SSH-аутентификации. Как оказалось, RouterOS проверяет не весь публичный ключ пользователя, а лишь его часть. Поэтому атакующий, которому известно имя пользователя и модуль RSA-ключа, в состоянии подделать подпись и открыть собственную SSH-сессию без приватного ключа.
Вторая критическая проблема (CVE-2026-86060) связана с манипулированием привилегиями SSH-сессии с помощью специально сформированного имени пользователя, в результате чего злоумышленник может получить административные права на устройстве.
Еще один связанный с SSH баг (CVE-2026-67279) позволяет обойти аутентификацию при повторном обмене ключами: если заставить RouterOS начать обрабатывать соединение еще до того, как пользователь пройдет аутентификацию, можно открыть канал SSH, отправлять команды, а также создавать или перезаписывать файлы на устройстве.
Три оставшихся бага дают возможность извлекать данные из памяти или провоцировать перезагрузку маршрутизатора через bandwidth-test (CVE-2026-67277), подделывать доверенные TLS-сертификаты (CVE-2026-67278), а также без аутентификации читать файлы через WebFig, в том числе конфигурационные файлы с учетными данными (CVE-2026-67281).
При этом специалисты CERT Polska не уточняют, какие именно уязвимости можно объединить в цепочку MikroTrick. Однако исследователи предупреждают, что хакеры уже эксплуатируют эту цепочку против устройств, где SSH доступен из интернета.
Подчеркивается, что уязвимости сами по себе не открывают SSH наружу и для атаки нужен роутер, где такой доступ уже разрешен. Домашние устройства MikroTik в конфигурациях по умолчанию обычно блокируют подключение к интерфейсам управления из интернета.
Все перечисленные проблемы уже исправлены в RouterOS версий 6.49.21, 7.23.4, 7.24.2 и 7.25beta3. При этом пользователям RouterOS 7.23 рекомендуется версия 7.23.5, в которой исправили проблему с IPv6 DHCP. Разработчики MikroTik называют эти обновления «важными» и советуют всем пользователям установить их как можно быстрее.
После обновления RouterOS проверяет систему в поисках индикаторов компрометации и при необходимости помечает устройство статусом Flagged. Кроме того, администраторам рекомендуют самостоятельно проверить логи, поискать неизвестные аккаунты, скрипты и другие изменения конфигурации. Среди известных индикаторов компрометации перечислены привилегированный пользователь ops, а также записи о создании аккаунтов, содержащие ssh:-2@.
Если по каким‑то причинам невозможно установить исправления немедленно, в CERT рекомендуют закрыть доступ к SSH, WWW, WWW-SSL и bandwidth-test из интернета или разрешить его только из доверенных сетей. В случае обнаружения следов взлома роутер советуют изолировать, сохранить логи и конфигурацию, а затем сбросить устройство до заводских настроек и сконфигурировать заново.
Почти 1000 уязвимостей исправила Microsoft в сентябрьский «вторник обновлений»
- Это крупнейший набор исправлений в истории компании. В общей сложности специалисты Microsoft исправили 966 уязвимостей, если считать только те CVE, которые относятся к собственным продуктам компании. Если же учесть и сторонние компоненты, то общее число закрытых уязвимостей достигает 974.
- На Windows пришлись 723 исправления, на Office — 222. Среди закрытых проблем — две уязвимости нулевого дня, которые уже использовались в атаках.
- Резкий рост числа патчей объясняется использованием ИИ. Летом 2026 года представители Microsoft уже предупреждали о том, что ежемесячных исправлений будет становиться только больше. Это связано с внедрением ИИ в процессы поиска и анализа уязвимостей.
Взлом туроператора Tez Tour
Хакерская группа DataSuckers заявила о взломе туроператора Tez Tour. 15 сентября атакующие дефейснули сайт компании и сообщили о компрометации серверов, краже пользовательских данных и уничтожении информации. Представители Tez Tour подтвердили инцидент, однако утверждают, что признаков утечки в компании пока не обнаружили.
На взломанном сайте участники DataSuckers писали, что «скачали и уничтожили» 395,5 миллиона записей, включая 45 398 685 записей бронирований, 21 515 914 заказов туров, 52 176 283 бронирования отелей и 252 300 000 финансовых транзакций. Также группировка заявила, что похитила паспорта, данные банковских карт, номера телефонов и адреса клиентов, перезаписала диски без возможности восстановления и удалила бэкапы.
В своем Telegram-канале DataSuckers утверждают, что сохраняли доступ к инфраструктуре Tez Tour около двух недель и постепенно расширяли свои права. По их словам, в инфраструктуре компании использовалось устаревшее ПО с уязвимостями, а резервные копии хранились на тех же серверах, поэтому их удалось удалить.
Точкой входа якобы послужил сервис загрузки файлов. В DataSuckers пишут, что недостаточная проверка загружаемого содержимого позволила им добиться выполнения своего кода на сервере, а затем перейти к другим внутренним системам компании. Там хакеры якобы обнаружили конфигурационные файлы и учетные данные, которые помогли им развить атаку далее.
После дефейса, по словам атакующих, началось противостояние со специалистами компании. Администраторы Tez Tour удаляли добавленную атакующими страницу, отключали сервисы и доступы, а участники DataSuckers возвращали дефейс и писали, что все еще сохраняют доступ к сети туроператора. Позже группировка сообщила, что ее SSH-ключи удалили и отключили часть внешних сервисов. Однако и после этого хакеры утверждали, что в инфраструктуре компании остались другие бэкдоры.
После того как представители Tez Tour заявили об отсутствии признаков утечки, группировка опубликовала в Telegram ссылку для загрузки образца с якобы украденными данными клиентов и сотрудников. Позже этот файл удалили с файлообменника, а хакеры заявили, что готовы предоставить примеры данных СМИ и специалистам.
В Tez Tour описывают последствия атаки иначе. Коммерческий директор Воскан Арзуманов сообщил СМИ, что ERP-систему успели изолировать, она не пострадала, а все действующие бронирования сохранились.
В Tez Tour заявили, что атаку локализовали, часть систем временно отключили для проверки и сервисы будут возвращаться к работе постепенно.
Туроператор продолжил работу, а в заявлении компании подчеркивалось, что Tez Tour выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами.
Время просмотра YouTube в России выросло на 24%
- По информации аналитиков Future Lab, в первом полугодии 2026 года среднее время просмотра на крупнейших видеоплощадках в России выросло на 6%, до 87,7 мин в день на одного пользователя. Однако без учета YouTube показатель, наоборот, сократился на 5%, то есть именно YouTube обеспечил основной рост видеопотребления.
- Сам YouTube за год увеличил среднее время просмотра на 24%, до 99 мин в день на одного пользователя. Для сравнения: в первом полугодии 2025 года этот показатель падал на 28,6%.
- Для Rutube картина зависит от методики подсчета. С учетом встроенных в сторонние сайты роликов время просмотра сократилось на 4,7%, до 41 мин в день, а без учета таких просмотров выросло на 9,5%, до 62,8 мин. Интересно, что в Rutube с этой оценкой не согласились, уточнив, что не видят снижения видеопотребления на площадке.
Телевизоры LG следят за тобой
Независимое технологическое издание Gamers Nexus совместно со специалистами Level1Techs и ИБ‑исследователями изучило поведение телевизоров LG, работающих на webOS.
В ходе масштабного расследования специалисты обнаружили, что устройства сканируют домашнюю сеть владельца, а также собирают сведения о соседних Wi-Fi-сетях и просматриваемом контенте. Кроме того, исследователи обнаружили, что распознанные голосовые запросы сохраняются в логах webOS в открытом виде. А после компрометации телевизора специалисты смогли использовать его для записи звука даже при выключенном экране.
Посвященный расследованию ролик опубликован на YouTube и длится более двух часов. В нем специалисты проанализировали сетевой трафик и прошивки нескольких моделей OLED-телевизоров LG, включая G5.
В итоге исследователи обнаружили, что телевизоры способны определять IP-адреса и местоположение своих владельцев, собирают информацию о доступных поблизости Wi-Fi-сетях (SSID, уровень сигнала и используемые каналы), а также сканируют локальную сеть, обнаруживая подключенные к ней устройства и их внутренние IP-адреса.
По словам главного редактора Gamers Nexus Стива Берка (Steve Burke), тестовый телевизор G5 обнаружил десятки никак не связанных с ним устройств, включая смартфоны и смарт‑часы сотрудников. При этом подчеркивается, что для проведения такого сканирования не требовался взлом или эксплуатация каких‑то уязвимостей, то есть речь идет о штатных возможностях устройства.
Представители LG заявили изданию Ars Technica, что поиск совместимых устройств в той же сети необходим для подключения различных гаджетов, обмена контентом и работы функций умного дома. В компании подчеркнули, что сканирование локальной сети — стандартная возможность любых современных умных ТВ и IoT-устройств.
Другая часть расследования Gamers Nexus посвящена технологии Automatic Content Recognition (ACR), которую используют телевизоры LG. Эта технология позволяет создавать цифровые отпечатки аудио и видео, а затем определять, какой именно контент смотрит пользователь. Причем такой анализ может затрагивать не только встроенные приложения ТВ, но и контент с устройств, подключенных к телевизору через HDMI и другие входы (это могут быть мониторы, компьютеры, ТВ‑приставки и так далее).
Ранее ИБ‑эксперты уже предупреждали о том, что ACR широко применяется производителями телевизоров, и задавались вопросами о безопасности и конфиденциальности. Также специалисты подчеркивали, что отказаться от такой слежки может быть весьма непросто, зачастую для этого потребуется углубленное изучение различных настроек ТВ в многочисленных подразделах, а универсального выключателя попросту не существует.
Как теперь отмечают исследователи Gamers Nexus, компания LG к тому же использует полученные с помощью ACR данные в своем рекламном бизнесе. Так, подразделение LG Ad Solutions утверждает, что только в США платформа охватывает 49 миллионов телевизоров LG на базе webOS, а также до 363 миллионов других устройств, связанных с теми же домохозяйствами (например, смартфонов и компьютеров). Это позволяет рекламодателям показывать таргетированную рекламу пользователям сразу на нескольких устройствах.
Однако еще больше вопросов у исследователей вызвали голосовые функции телевизоров LG. Дело в том, что в webOS обнаружились распознанные голосовые запросы, которые сохранялись в системных логах в открытом виде. Для демонстрации специалисты активировали голосовой поиск, а затем произнесли рядом с телевизором тестовую фразу с номером социального страхования. Позже эта фраза обнаружилась в логах практически в том же виде, в котором была произнесена.
При этом исследователи не сумели доказать, что такие транскрипты передаются на серверы LG: хотя устройство обращалось к серверам компании, сетевой трафик был зашифрован, и содержимое отправляемых пакетов определить не удалось. Однако сами расшифровки сохранялись в памяти устройства в читаемом виде, и специалисты отметили, что это создает дополнительные риски в случае компрометации телевизора.
Отдельно исследователи Gamers Nexus продемонстрировали, что в случае компрометации webOS телевизор можно использовать для скрытой записи звука. Получив полный доступ к системе, специалисты смогли задействовать эти функции даже тогда, когда телевизор находился в режиме ожидания, а его экран был выключен. Запись была возможна и без подключения к интернету: данные сохранялись локально на устройстве.
Представители LG оспаривают эти заявления исследователей. В частности, в компании сообщили СМИ, что в режиме ожидания телевизоры «слушают» пользователей только для распознавания ключевой фразы и лишь в том случае, если пользователь заранее активировал функцию Far-Field Voice Recognition. Если ключевая фраза не обнаружена, звук обрабатывается локально, сразу удаляется и не передается на серверы LG. Кроме того, по словам представителей компании, телевизоры вообще не собирают, не записывают и не передают вовне фоновые разговоры, если пользователь намеренно не активировал голосовые функции.
Следует отметить, что некоторые модели телевизоров LG (в том числе участвовавший в тестах G5) оснащены физическим выключателем встроенного микрофона. Причем исследователи подтвердили, что он действительно работает и при отключении микрофон телевизора перестает принимать звук. Однако после компрометации webOS специалисты сумели использовать другие доступные телевизору источники аудио. К примеру, им удалось записать разговор через подключенную USB-веб‑камеру и микрофон пульта, даже если встроенный микрофон самого ТВ был физически отключен.
Отдельно в своем видео команда Gamers Nexus сообщила, что во время расследования обнаружила в webOS ряд уязвимостей, включая проблему удаленного выполнения кода. Подробности об этих багах пока не раскрываются, так как исследователи придерживаются политики ответственного раскрытия информации.
Сэм Альтман о власти над ИИ
Во время беседы в подкасте Дэвида Сенры (David Senra) глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) назвал две главные угрозы, которые он видит в связи с развитием искусственного интеллекта. Первая — потеря контроля над слишком мощными ИИ‑системами, а вторая — чрезмерная концентрация власти в руках одной компании, одной модели или одного человека. При этом Альтман считает, что именно страх перед первой угрозой может привести ко второй:
Есть люди, которых настолько пугает масштаб связанных с ИИ рисков и настолько захватывает желание защитить от них мир, что они начинают рассуждать примерно так: «Здесь стоит пожертвовать значительной частью свободы ради безопасности, потому что мы еще не сталкивались с такими рисками». Но в итоге это лишь становится способом оправдать стремление сосредоточить в своих руках как можно больше власти.
IP-адреса «белых списков»
По информации РБК, представители Минцифры попросили хостинг‑провайдеров, CDN-операторов и сервисы веб‑защиты выделить IP-адреса ресурсов из «белых списков» в отдельные подсети. Таким образом в ведомстве рассчитывают исключить ситуации, когда при ограничениях мобильного интернета наряду с ресурсами из «белых списков» работают VPN и другие несогласованные сервисы.
Издание ссылается на копию письма Минцифры, подлинность которого подтвердил журналистам один из получателей. Как следует из этого документа, крупные хостинг‑провайдеры сами предложили выделить отдельную подсеть только для ресурсов «белых списков», чтобы «исключить возможность использования IP-адресов» из него «организациями, не получившими соответствующее согласование». Представители Минцифры и ФСБ поддержали эту идею.
Как объяснил один из источников РБК, из «белых списков» следует исключить посторонние ресурсы с контентом, запрещенным в России, в том числе наркошопы, онлайн‑казино, порносайты и VPN-сервисы, попадающие туда наряду с одобренными сайтами.
По словам специалистов, проблема связана с тем, что сайты далеко не всегда используют собственные IP-адреса. Например, клиенты CDN и сервисов защиты от DDoS-атак могут делить адрес или подсеть с множеством других ресурсов. Поэтому при добавлении сайта в «белые списки» разрешение порой распространяется и на его «соседей» по инфраструктуре.
Как объяснил изданию глава RUVDS Никита Цаплин, если один клиент добивается включения своего ресурса в «белые списки», в итоге туда может попасть весь блок адресов вместе с другими клиентами провайдера. Среди них в теории могут оказаться VPN, онлайн‑казино, сайты с запрещенным контентом и другие ресурсы. Цаплин отметил:
Задача регулятора в данном случае — чтобы в белых сетях были только те, кто в этом нуждается и кому это одобрено.
Теперь для сайтов из «белых списков» предлагается создавать отдельные подсети, и IP-адреса из таких диапазонов будут выделять только для согласованных ресурсов. По замыслу инициаторов это позволит исключить ситуацию, когда разрешенной инфраструктурой пользуются посторонние сервисы.
Отмечается, что для бизнеса перенос IP-адресов может потребовать серьезной инфраструктурной перенастройки. Так, по словам директора по ИТ «Рег.ру» Евгения Мартынова, на IP-адреса могут быть завязаны DNS, API, платежные системы, интеграции и внешние доступы, из‑за чего смена адресов может привести к временным сбоям. Кроме того, провайдеры не всегда знают, какая именно подсеть вошла в «белые списки» и какие клиенты должны сохранить прежние IP.
По состоянию на апрель 2026 года в «белые списки» входило более 500 российских ресурсов, включая государственные сайты, транспортные сервисы, маркетплейсы, СМИ, а также «Яндекс», «Авито», Ozon, «Госуслуги», платежную систему «Мир» и СБП.
Следует отметить, что единого обновляемого «белого списка» на сайте Минцифры по‑прежнему не представлено, — ведомство публикует только отдельные сообщения о каждой новой волне расширения перечня. Так, ранее в отдельных публикациях ведомства были перечислены первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой списки ресурсов.
Google оштрафовали на 403 миллиона евро
- Ирландская комиссия по защите данных (DPC) проверила работу трех функций Google за период с мая 2018 года по февраль 2020 года: «История приложений и веб‑поиска» (Web & App Activity), «История местоположений» (Location History) и «Точность геолокации» (Location Accuracy).
- Проверка выявила нарушения требований GDPR к прозрачности обработки данных, а также хранение информации дольше необходимого.
- Компании дали шесть месяцев, чтобы устранить нарушения. При этом представители Google отметили, что расследование DPC касалось старых правил, которые в настоящее время уже существенно изменились.
Denuvo судится с крякером
Австрийские разработчики Denuvo подали в суд на анонимного крякера, известного под ником voices38 и специализирующегося на обходе защиты Denuvo Anti-Tamper. Его обвиняют во взломе защиты 26 игр, включая Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong и Doom: The Dark Ages.
Как сообщило издание TorrentFreak, в иске, поданном в окружной суд Северного округа Калифорнии, утверждается, что voices38 занимается реверс‑инжинирингом и взломом игр с защитой Denuvo, а затем распространяет свои релизы, в частности на Reddit.
Журналисты напоминают, что ранее в этом году появились способы обхода Denuvo с помощью гипервизора, которые позволяли запускать защищенные игры без полноценного взлома самой DRM. Однако voices38 использует более традиционный подход: его кряки обходят Denuvo за счет патчинга ее проверок непосредственно в коде игры и не требуют отключения защитных функций Windows. В результате релизы voices38 набрали немалую популярность. К тому же этим летом активность крякера заметно выросла: в начале сентября он выпустил сразу пять взломанных игр за один день.
Так как Denuvo не принадлежат авторские права на сами игры, речь в иске идет не об обычном нарушении авторского права. Вместо этого разработчики ссылаются на положения DMCA, которые запрещают обход технических средств защиты авторских произведений, а также распространение инструментов и инструкций для такого обхода. В компании заявляют, что кряки напрямую вредят бизнесу Denuvo, которая продает DRM крупным игровым издателям.
В иске перечислены 26 игр: Need for Speed Heat, FIFA 20, Star Wars: Squadrons, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, FIFA 21, Hi-Fi Rush, F1 2021, Dead Space Remastered, Doom: The Dark Ages, Mafia: The Old Country, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Hogwarts Legacy, Total War: Three Kingdoms, Starlink: Battle for Atlas, Shining Resonance Refrain, PES 2020, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, Scott Pilgrim vs. The World, Anno 1800, Sonic Frontiers, Assassin’s Creed Mirage, Pragmata, Resident Evil Requiem, Black Myth: Wukong, Stellar Blade и 007 First Light.
При этом личность voices38 неизвестна. По данным журналистов, специалисты Denuvo связали с крякером аккаунт на Reddit, ID в Discord и семь профилей Steam. Теперь представители компании намерены запросить у суда разрешение, чтобы направить в Valve, Reddit и Discord требования раскрыть данные этих аккаунтов. В частности, покупки игр в Steam потенциально могут привести к раскрытию платежной информации voices38.
В иске представители Denuvo требуют возмещения ущерба и судебного запрета, который помешает voices38 ломать защиту не только в существующих, но и в будущих играх. Причем список игр из иска уже успел устареть: после его составления крякер опубликовал новые релизы, включая Persona 3 Reload и Star Wars Outlaws.
Даже если установить личность voices38 не удастся, решение суда и соответствующий запрет могут в будущем упростить для Denuvo удаление его аккаунтов и любых ссылок на скачивание.
Сам voices38 отреагировал на новость о судебном разбирательстве спокойно. В комментарии на Reddit он написал:
Все в порядке. Все будет как обычно.
56 атак на цепочки поставок за год
- За 12 месяцев, с августа 2025-го по август 2026 года, специалисты компании StepSecurity зарегистрировали 56 подтвержденных атак на доверенные опенсорсные компоненты и инструменты разработки. До февраля 2026 года такие инциденты происходили примерно раз в месяц, а с марта — в среднем раз в три дня.
- Масштаб атак резко вырос: за первые 6 месяцев наблюдений исследователи насчитали всего 6 инцидентов, а за следующие полгода — уже 50, то есть более чем в 8 раз больше. Одной из причин роста стали самораспространяющиеся черви: например, только Shai-Hulud в сентябре 2025 года скомпрометировал более 500 npm-пакетов.
- Особенно масштабной оказалась пятидневная кампания хакгруппы TeamPCP в марте 2026 года. За 5 дней злоумышленники похитили 78 330 секретов у 2186 организаций, включая 92 публичные компании с совокупной капитализацией около 6,2 триллиона долларов США.
- В отчете подчеркивается, что атаки уже не ограничиваются npm: за исследованный период вредоносные компоненты обнаруживали также в PyPI, RubyGems, Composer, crates.io, GitHub Actions и расширениях для IDE.
Реверс камеры Flock
Хакеры из группы stegan0gram демонтировали и похитили дорожную камеру Flock Safety, скопировали почти все хранившиеся на ней данные и извлекли ПО устройства. Анализ показал, что камеры, предназначенные прежде всего для распознавания автомобильных номеров, способны обнаруживать не только машины, но и людей и велосипеды. Изучением полученных данных занялись журналисты изданий 404 Media и Wired.
В США камеры Flock давно подвергаются критике из‑за масштабов наблюдения и слишком широкого доступа к собранным данным. Дело в том, что камеры компании объединены в национальную сеть, которой пользуются правоохранительные структуры по всей стране. Например, ранее журналисты Wired обнаружили, что записи с камер одного только города Альфаретта в Джорджии были доступны более чем 2000 организаций — от полицейских управлений и колледжей до аэропортов и федеральных ведомств.
В свою очередь, журналисты 404 Media писали, что полицейские обращались к системе Flock в интересах Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). А в Техасе, где действует практически полный запрет на аборты, полицейские использовали общенациональную сеть Flock для поиска женщины, самостоятельно прервавшей беременность. Для этого правоохранители проверили данные более чем 83 тысяч камер по всей стране, включая штаты, где аборты разрешены.
На этом фоне камеры Flock регулярно становятся объектами протестов и вандализма, и некоторые города вовсе отказываются от их использования, а другие, напротив, изготавливают муляжи, чтобы приманить вандалов.
Участники stegan0gram получили доступ к Android-системе камеры и обнаружили несколько разделов, часть которых не была зашифрована, а в разделе media был найден ключ шифрования, с помощью которого удалось открыть другой раздел — с фотографиями и видео.
Журналисты объясняют, что эти находки особенно примечательны на фоне прежних заявлений представителей Flock. Так, в компании утверждали, что данные на устройствах защищены шифрованием, а физический доступ к камере не позволит получить доступ к отснятым материалам, поскольку изображения хранятся локально совсем недолго, только перед отправкой в облако.
Как выяснилось теперь, на камере работает около 20 приложений Flock, отвечающих за обнаружение движения, съемку, классификацию объектов, загрузку данных и обновления.
При появлении объекта камера делает серию снимков с разной экспозицией. В среднем на одну проезжающую машину приходилось около 28 кадров, а в некоторых случаях — больше 100. Затем ПО отбирает подходящие изображения, обрезает нужные участки и передает данные на серверы Flock через мобильную сеть. Исследователи пришли к выводу, что сама камера не распознает номер, марку, модель и цвет автомобиля и это происходит уже на серверах компании.
В восстановленных логах изученного устройства сохранились записи примерно за 21 день работы камеры. За это время устройство зафиксировало примерно 50 200 машин и создало около 1,6 миллиона изображений. Так, в обычный день камера фиксировала около 3300 автомобилей, а максимум составил 4454 машины.
Также выяснилось, что, помимо автомобилей, ПО Flock явно может обнаруживать другие транспортные средства и людей. Журналисты Wired извлекли из файлов устройства локальные модели компьютерного зрения и протестировали их отдельно: те уверенно определяли людей на тестовых изображениях, включая селфи одного из журналистов.
Затем эти модели проверили на 27 321 коротком видео, сохраненном на камере. Людей они обнаружили в 11 роликах — во всех случаях это были мотоциклисты. Причем столь небольшое количество срабатываний объяснялось расположением камеры, которая была направлена сверху на проезжую часть, из‑за чего пешеходы практически не попадали в кадр.
При этом детектор номерных знаков иногда ошибался и порой принимал за автомобильные номера наклейки, рамки и другие изображения. Например, в одном случае система приняла за номер нашивку с американским флагом на сумке мотоциклиста.
Отдельно исследователи подчеркивают, что им не удалось обнаружить признаков того, что камера использует ПО для распознавания лиц.
В ответ на публикацию этого расследования представители Flock заявили, что несанкционированный демонтаж и вскрытие камер незаконны. Также в компании подчеркнули, что пока не получали отчета об обнаруженных проблемах через свою программу раскрытия уязвимостей и не располагают достаточной информацией для оценки находок исследователей.
Директор Microsoft назвал генеративный ИИ «порочным кругом»
В рамках судебного разбирательства между изданием The New York Times и компаниями OpenAI и Microsoft были опубликованы ранее закрытые фрагменты внутренних документов компаний. Среди них оказались высказывания директора Microsoft по прикладным исследованиям Брента Хехта (Brent Hecht), который еще в 2023 году весьма жестко оценивал использование чужого контента для обучения больших языковых моделей:
Вскоре миллионы людей по всему миру сочтут, что большие языковые модели «поглощают» результаты всей их работы, и это поразительная кража беспрецедентного масштаба, возможно, крупнейшая кража труда в истории человечества. Почти никто не предполагал, что созданный ими контент будут использовать таким образом, и никто не получит за это компенсации.
В другом внутреннем документе от 2024 года Хехт описывал сложившуюся ситуацию как «порочный круг»: ИИ использует контент издателей, одновременно отбирает у них трафик и подрывает экономическую модель, благодаря которой этот контент вообще появляется:
Наша стратегия в области ИИ‑контента запустила «порочный круг», который одновременно ухудшит работу моделей и навредит всему интернету. Крайне необычно, когда конечный продукт угрожает экономическим основам бизнеса своих ключевых поставщиков, но именно такую ситуацию мы создали для нашего LLM-бизнеса и его «цепочки поставок контента».
В конечном счете Хехт резюмировал:
Большие языковые модели — это продукт, который уничтожает свою собственную цепочку поставок.
Project Lily
Журналисты издания 404 Media выяснили, что сотни подрядчиков OpenAI читают промпты и переписки пользователей с ChatGPT, чтобы улучшать ответы моделей. Хотя перед использованием данные проходят анонимизацию, в таких диалогах все равно могут сохраняться конфиденциальные и персональные данные.
Исследователи ознакомились с утекшими внутренними материалами OpenAI, включая инструкции для ревьюеров, данные из Slack-каналов, реальные пользовательские промпты и информацию о системе оценок, с которой работают ревьюеры. В документах этот проект фигурирует под кодовым названием Project Lily. При этом неизвестно, какая именно модель OpenAI обучается таким образом и идет ли речь об уже существующем или будущем продукте.
Один из таких ревьюеров рассказал изданию:
Не думаю, что люди представляют себе, что какой‑то подрядчик где‑то... анализирует их разговоры.
По словам журналистов, подрядчикам недоступны имена аккаунтов ChatGPT, но сами чаты порой содержат личную информацию, а вместе с промптом может отображаться сводка из памяти ChatGPT для конкретного пользователя. Например, в ней может быть указано, для каких задач человек раньше использовал ChatGPT, где он живет, а также другой личный контент.
Представители OpenAI заявили изданию, что перед передачей ревьюерам все чаты обрабатывает модель Privacy Filter, которая должна удалять из переписок любые персональные данные. При этом в компании признают, что фильтр работает неидеально: он может пропустить редкие или необычно записанные персональные данные, не распознать косвенные упоминания личной информации или, напротив, скрыть лишнее, если ему не хватает контекста.
Один из собеседников рассказал 404 Media, что получает за такую работу более 50 долларов США в час. Он нашел вакансию через рекрутинговую компанию Crossing Hurdles, которая направила его в Mercor — именно эта компания платит подрядчикам. Ревьюер описал работу как монотонную и отметил, что инструкции часто меняются и порой противоречат друг другу.
Работа подрядчиков OpenAI устроена следующим образом. Сначала человек читает реальный пользовательский промпт и кратко описывает, что именно хотел пользователь. Затем ему показывают четыре варианта ответа ChatGPT, и ревьюер должен отметить как минимум три удачных или неудачных фрагмента, объяснить свой выбор и выставить каждому ответу оценку от одного до семи баллов.
Кроме того, ревьюерам предлагается отмечать фактические ошибки в ответах модели, хотя самостоятельно проверять ответы через внешние источники они не обязаны. Если ответ связан с медицинской, юридической и финансовой темой и модель не привела в своем ответе конкретные источники, ревьюеры должны снижать оценку.
Судя по изученным журналистами документам, таким способом OpenAI пытается сделать ответы ИИ менее «машинными»: модель учат не приписывать себе человеческие эмоции и опыт, не злоупотреблять эмодзи, избегать ИИ‑клише и чрезмерного поддакивания. От ChatGPT требуют подстраиваться под тон пользователя, но делать это «чуть менее интенсивно», сохраняя естественный и профессиональный стиль.
В OpenAI подчеркивают, что пользовательские чаты не используются для улучшения моделей, если в настройках отключена опция Improve the model for everyone. Для тарифов Free, Plus и Pro она включена по умолчанию, а для Enterprise, Business и Edu — выключена. При этом отключение опции касается только новых разговоров и, судя по ответу представителей компании, не затрагивает уже существующие чаты.
На вопрос журналистов, предупреждает ли OpenAI пользователей напрямую о том, что их промпты могут читать другие люди, в компании не ответили. Лишь после публикации материала представители OpenAI указали изданию на раздел FAQ, где говорится, что для улучшения работы моделей пользовательский контент могут просматривать сотрудники компании и ее подрядчиков.
Как отметила Михаль Лурия (Michal Luria), старший научный сотрудник Center for Democracy & Technology, проверка чатов людьми действительно может быть важна для безопасности моделей. Однако, по ее словам, интерфейсы чат‑ботов создают у пользователей ложное ощущение интимности и приватности: разговор выглядит как беседа тет‑а-тет, хотя его содержимое в итоге могут прочитать посторонние. Лурия подчеркивает, что такие проверки ИИ‑чатов заметно отличаются от модерации в социальных сетях, где пользователи изначально ожидают, что опубликованный ими контент увидят другие люди и представители платформы.
Подобная практика существует не только в OpenAI. Например, в компании Anthropic подтвердили, что тоже привлекают людей для проверок и улучшения работы Claude, если пользователь включил соответствующую настройку. При этом данные предварительно обезличивают. Google тоже прямо предупреждает пользователей Gemini о том, что некоторые сохраненные чаты могут просматривать люди.
326 утечек российских БД
- Специалисты компании F6 проанализировали количество публикаций БД российских компаний за 2025 год и первую половину 2026 года. Было обнаружено 326 публикаций — это почти в два раза больше, чем количество публичных утечек БД компаний из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, Азиатско‑Тихоокеанского региона и других государств СНГ.
- Суммарно утекшие базы содержали порядка 1,175 миллиарда строк с данными пользователей.
- За аналогичный период аналитики зафиксировали 164 публикации и предложения о продаже БД компаний из других исследованных стран. В них содержалось более 600 миллионов пользовательских записей.
Уязвимость в Telegram
Исследователи обнаружили уязвимость в Telegram Desktop, позволявшую незаметно внедрять JavaScript-код в HTML-файлы, в которые экспортируется переписка в мессенджере. Скрипт срабатывал при открытии сохраненного чата в браузере и давал возможность похитить сообщения жертвы или подменить содержимое страницы.
Проблему нашли исследователи Денис Ростилов и Александр Ростилов, которые рассказывают, что причиной возникновения бага послужила некорректная обработка inline-кнопок, которые боты могут добавлять под своими сообщениями.
Дело в том, что при экспорте чата Telegram Desktop экранировал специальные символы в тексте сообщений, именах пользователей и других полях, однако не делал этого для текста на inline-кнопках. Из‑за этого бот мог поместить туда тег script с JavaScript-кодом, замаскировав его невидимыми символами, и в результате в самом Telegram такое сообщение не выглядело подозрительным.
Исследователи подчеркивают, что боту атакующих было необязательно присутствовать в целевой группе: если сообщение содержало только кнопки со ссылками, они сохранялись при пересылке. Таким образом, кто‑то мог переслать специально подготовленное сообщение бота в нужный чат, и оно могло храниться в истории годами, ожидая своего часа и попадания в экспорт.
Когда пользователь открывал HTML-файл с экспортом чата в браузере с включенным JavaScript, вредоносный код запускался автоматически. Скрипт получал доступ ко всем сообщениям в этом файле, включая имена отправителей, временные метки, название и тип чата, количество участников и локальный путь к файлу. Все эти данные в итоге можно было передать на сервер атакующих.
Нужно отметить, что Telegram Desktop разбивает большие экспорты на файлы по 1000 сообщений, поэтому вредоносный код мог получить доступ только к содержимому конкретного файла.
Помимо прочего, скрипт позволял менять отображаемое содержимое экспорта. Так, в своей демонстрации исследователи полностью подменили страницу поддельной формой «верификации» для Telegram. Аналогичным образом можно было подменять тексты сообщений, даты и имена отправителей. При этом оригинальная переписка в Telegram и сам сохраненный HTML-файл не изменялись.
Исследователи оценили проблему в 8,2 балла по шкале CVSS, однако идентификатора CVE у этой уязвимости пока нет, и разработчики Telegram не публиковали отдельный бюллетень безопасности.
Уязвимость присутствовала в Telegram Desktop начиная с версии 4.15.1, вышедшей в марте 2024 года, и сохранялась до 6.9.3. Исправление появилось в бета‑версии 6.9.4 от 3 июля 2026 года и 14 июля перешло в стабильную версию 7.0.1.
Денис и Александр уведомили команду Telegram о проблеме еще 3 июня 2026 года, а 1 июля в Telegram подтвердили проблему и предложили вознаграждение в размере 500 долларов США.
Исследователи отказались от выплаты и попросили перечислить деньги на благотворительность, а также предложили разработчикам согласовать дату раскрытия информации о баге. Однако в Telegram ответили, что не могут одобрить публичное раскрытие даже уже исправленных уязвимостей, поскольку злоумышленники якобы могут использовать такую информацию для атак на пользователей.
Специалисты сочли это фактическим запретом на публикацию, однако их отчет не подпадал ни под какое соглашение о неразглашении (NDA), а патч уже давно вышел, поэтому в минувшие выходные они обнародовали свое исследование.
При этом подчеркивается, что обновление клиента не обезвреживает созданные ранее HTML-файлы, которые теоретически могут содержать вредоносный код. Поэтому исследователи рекомендуют заново экспортировать старые чаты после установки свежей версии Telegram Desktop или открывать прежние экспорты только с отключенным JavaScript. Особенно осторожно следует относиться к архивам больших групп, где сложно проверить происхождение каждого сообщения.
98% трафика git.kernel.org генерируют скрапперы
- По оценке администратора инфраструктуры kernel.org Константина Рябцева, всего около 2% запросов к git.kernel.org можно считать легитимными, а оставшиеся 98% генерируют скрапперы. Каждый день сервис обрабатывает примерно 6 миллионов запросов с попытками открыть различные git-коммиты через веб‑интерфейс.
- Около 66% таких запросов останавливает защита Anubis, однако примерно 33% клиентов способны обходить вычислительную проверку и добираются до основного сайта. При этом отличить продвинутого бота от настоящего пользователя со стопроцентной точностью невозможно.
- Рябцев пишет, что скрапперы создают огромную нагрузку. Так, основной репозиторий Linux содержит около 1,48 миллиона коммитов, а на git.kernel.org размещено примерно 922 форка. В результате через веб‑интерфейс доступны миллиарды URL, по которым можно запрашивать одни и те же или очень похожие данные.
- Из 90 процессорных ядер на пяти географически распределенных серверах git.kernel.org примерно 14–16 ядер постоянно заняты рендерингом коммитов для скрапперов. В среднем на эту работу уходит около 20% всей вычислительной мощности. Это больше, чем на остальные виды легитимного доступа, включая клонирование репозиториев.
- Исследователь отмечает, что простая блокировка по IP не помогает: скрапперы распределяют активность между миллионами домашних и мобильных адресов, отправляя с каждого всего по 4–5 запросов. Из‑за этой нагрузки kernel.org уже приходится сокращать число доступных анонимным пользователям функций и ресурсоемких операций.
Агенты OpenAI общались через малоизвестную wiki
ИБ‑исследователи выявили новый случай, когда ИИ‑агенты OpenAI обошли ограничения и общались через неразрешенный канал. Еще в мае 2026 года около 3700 агентов, выполнявших внутренние тестовые задания по поиску информации в интернете, превратили малоизвестную немецкую DSEWiki для разработчиков в собственный «форум», где оставили примерно 18 тысяч сообщений с ответами на задания и способами обхода защитных ограничений.
Новый инцидент обнаружили независимые исследователи Сидни фон Аркс (Sydney Von Arx), Спенсер Киттс (Spencer Kitts), Томас Ларсен (Thomas Larsen) и Кормак Слейд Берд (Cormac Slade Byrd), которые искали случаи необычного поведения ИИ‑агентов после атаки на Hugging Face. Специалисты пишут, что изучили тысячи сообщений в DSEWiki, однако подчеркивают, что их реконструкция основана только на публичных записях агентов: доступа к внутренним логам и транскриптам OpenAI у них не было.
По информации исследователей, активность агентов длилась около шести недель, с мая по июнь 2026 года. Судя по опубликованным сообщениям, агенты выполняли внутренние тесты OpenAI: им поручили серию заданий на поиск информации в интернете с лимитом по времени. Агенты могли читать данные из сети, но не имели права публиковать информацию на внешних ресурсах. Однако агенты нашли способ обойти эти ограничения.
Как выяснили исследователи, одна из задач требовала, чтобы ИИ получал статистику из дашборда Power BI через GET-запрос, хотя песочница разрешала только POST-запросы. В результате модели обнаружили исключение для хостов Azure Blob Storage в защитном прокси и научились использовать его для обхода фильтрации. Это дало агентам возможность публиковать данные на внешних сайтах.
Одним из ресурсов, куда добрались агенты, стала DSEWiki — малоизвестная немецкая wiki для разработчиков, которая к тому моменту фактически не использовалась. Как именно модели обнаружили этот сайт и почему выбрали для общения именно его, исследователи установить не смогли.
Как бы то ни было, DSEWiki превратилась в импровизированную площадку для координации ИИ‑агентов, где они запрашивали друг у друга ответы, объединяли результаты выполнения заданий, делились техниками обхода песочницы, а также пытались предсказывать, какими будут следующие тесты. Некоторые агенты даже создавали heartbeat-задачи, пытаясь выяснить, не приведет ли успешное выполнение теста к их отключению.
Кроме того, агенты обсуждали Tor и другие средства анонимизации, XSS-атаки на wiki и способы выдавать себя за модераторов ресурса (при этом доказательств успешной эксплуатации XSS исследователи не нашли).
Когда администратор DSEWiki заметил странную активность и начал вручную удалять страницы, созданные агентами, один из агентов предупредил остальных о «зачистке» и предложил перенести сообщения на резервную страницу с названием, начинавшимся с ZZZ. Дело в том, что администратор удалял «мусор» в алфавитном порядке и до буквы Z очередь дошла бы еще не скоро.
По данным исследователей, администратор заходил на сайт на несколько минут, в основном по вечерам, и в общей сложности потратил на зачистку wiki десятки часов.
Как подтвердили представители OpenAI, обнаруженные исследователями агенты действительно принадлежали компании. При этом признаков взлома DSEWiki специалисты не нашли: агенты не эксплуатировали какие‑либо уязвимости сайта и просто воспользовались доступной в wiki возможностью для создания и редактирования страниц.
Кроме того, подчеркивается, что этот эпизод не был связан с июльской атакой на Hugging Face, о которой мы подробно рассказывали ранее. Тогда около 1200 агентов OpenAI создали другой несанкционированный канал связи через внутренний Artifactory, обменялись более чем 70 тысячами сообщений и файлов, а примерно 700 моделей в итоге участвовали во взломе Hugging Face.
При этом ранее в OpenAI не сообщали об инциденте с общением агентов через немецкую wiki. В компании объясняют, что сочли произошедшее отклонением поведения агентов от заданных разработчиками целей и ограничений (misalignment), а не ИБ‑инцидентом.
Теперь в OpenAI признают, что провести четкую границу между категориями инцидентов становится сложнее, поскольку действия агентов все чаще имеют последствия за пределами тестовой среды.
В компании сообщают, что в настоящее время готовят новую политику для раскрытия подобных инцидентов и уже обсуждают этот вопрос с регуляторами.
Интересно, что из заявления OpenAI следует, что DSEWiki могла быть не единственным внешним ресурсом, который использовали агенты. Так, в компании упомянули, что агенты «публиковали сообщения на нескольких сайтах в интернете».
Около 30% пользователей не меняют пароль после сообщения об утечке
- По оценке исследователей Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), только порядка 70% пользователей, получивших оповещение о компрометации, следуют рекомендации немедленно сменить пароль.
- Остальные 30% продолжают использовать скомпрометированные учетные данные. При этом больше половины этих пользователей (около 15% от общей выборки) используют скомпрометированный пароль сразу в нескольких сервисах.
- Для проведения исследования специалисты отслеживали повторные появления скомпрометированных паролей более чем в 1000 наборов учетных данных.
ShinyHunters заявила о взломе ФБР
Участники хакгруппы ShinyHunters утверждают, что взломали системы ФБР через 0-day-уязвимость в Oracle PeopleSoft и похитили порядка 2–3 Тбайт данных. Среди украденной информации якобы были персональные и медицинские данные всех действующих и бывших сотрудников ведомства, а также соискателей.
По словам хакеров, атака произошла вечером 21 сентября 2026 года и осуществлялась через ранее неизвестную 0-day-уязвимость в Oracle PeopleSoft, которая позволяет удаленно выполнить произвольный код. После успешной эксплуатации этого бага в системах ФБР злоумышленники якобы продвинулись по инфраструктуре дальше и получили доступ к серверам бюро в AWS GovCloud. Также ShinyHunters заявляют о компрометации систем HR, MedLink, Criminal Justice и других внутренних сервисов.
Одновременно с этим группировка дефейснула сайт FBI Jobs, поместив на нем сообщение «This site has been seized by ShinyHunters» — отсылку к специальным «заглушкам», которые правоохранительные органы часто используют после захвата сайтов хакгрупп. В настоящее время ресурс недоступен и отображает сообщение о технических работах.
Участники группировки уже передали журналистам образцы якобы похищенных у ФБР данных. К примеру, журналисты издания 404 Media получили около 5000 записей с именами, домашними адресами, телефонами, датами рождения и в некоторых случаях с информацией о супругах сотрудников ФБР.
Представители издания пишут, что проверили часть этих записей через OSINT-сервисы: некоторые номера действительно принадлежали людям с указанными именами, а часть данных оказалась связана с сотрудниками Министерства юстиции США.
В свою очередь, журналисты BleepingComputer получили от злоумышленников еще два образца, один из которых якобы содержал данные директора ФБР Кэша Пателя (Kash Patel). Подлинность этих данных пока не подтверждена.
Представители ФБР подтвердили СМИ, что расследуют «несанкционированную активность, затронувшую сайт fbijobs.gov». Однако правоохранители не сообщили, действительно ли в ходе этой атаки произошла утечка данных.
Кроме того, пока нет независимых подтверждений существования новой 0-day-уязвимости в Oracle PeopleSoft и проникновения в AWS GovCloud. При этом в ShinyHunters утверждают, что уже применяют тот же эксплоит против других организаций, включая крупнейшие компании из списка Fortune 500.
Интересно, что на этот раз группировка заявляет, будто ее цель — не деньги. Хакеры говорят, что атака — это ответ на отчет ФБР от 15 мая 2026 года, в котором правоохранители обвиняли ShinyHunters в преувеличении масштабов своих атак, угрозах жертвам и их родственникам, сваттинге и других методах давления на пострадавших. Хакеры категорически отвергают эти обвинения и дают ФБР неделю на исправление или удаление этого отчета. При этом злоумышленники не уточнили, намерены ли они опубликовать похищенные данные, если ФБР не выполнит их требования.
Также в ShinyHunters отвергают утверждения ФБР о своей принадлежности к The Com (сокращение от The Community) — разрозненному сообществу хакеров и других киберпреступников, в основном состоящему из англоязычных подростков. The Com часто упоминается в отчетах правоохранительных органов и ИБ‑исследователей, где его связывают с утечками данных, кражами криптовалюты и кибератаками.
Другие интересные события месяца
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