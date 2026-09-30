Чтобы разобраться в веб-пентесте, недостаточно просто прочитать, как устроены XSS, SQL-инъекции или SSRF. Важно понимать, на каком этапе атаки используются разные техники, уметь находить подходящую точку входа и самому пройти весь путь от разведки до эксплуатации уязвимости. Для этого «Хакер» и лаборатория «Хаксет» создали практический курс « Пентест WEB ». В нем нет преподавателя, занятий по расписанию или дедлайнов: ты получаешь полный комплект материалов и работаешь с ними самостоятельно, в удобном тебе порядке и темпе.

В программу входят 11 подробных статей «Хакера», видеоуроки и практические лаборатории от «Хаксет». Они дополняют друг друга:

статьи помогают разобраться в механике атак и инструментах;

видео демонстрируют основные приемы на практике;

лаборатории позволяют самостоятельно повторить изученное и увидеть, к чему приводит эксплуатация уязвимостей.

Обучение начинается с разведки. Ты разберешься, как сканировать сеть, находить открытые сервисы, анализировать их баннеры и версии ПО, а затем искать подходящие известные уязвимости. После этого можно переходить к получению первоначального доступа и закреплению в системе, а также разобраться с reverse shell, bind shell и web shell, и другими подходами, которые используются на этом этапе атаки.

Дальше начинается непосредственно веб-пентест. Ты научишься использовать фаззинг для поиска скрытых директорий, служебных файлов и резервных копий, разберешь LFI и ошибки при работе с путями, научишься обнаруживать XSS и понимать, как пользовательский ввод может привести к выполнению JavaScript.

Отдельные материалы посвящены SQL-инъекциям, извлечению данных из базы, SSRF, веб-брутфорсу и другим техникам, которые могут открыть доступ к закрытым разделам приложения или внутренним сервисам.

Программа подходит для начинающих. Не нужно заранее знать все классы уязвимостей или уметь пользоваться десятками специализированных инструментов: материалы выстроены так, чтобы постепенно перейти от базовой разведки и поиска точки входа к эксплуатации распространенных проблем.

При этом необязательно проходить курс от начала до конца за один заход. Можно использовать «Пентест WEB» как справочник, возвращаться к отдельным темам по мере необходимости или повторно проходить лаборатории спустя несколько месяцев.

Стоимость обучения — 7000 рублей. Доступ к материалам предоставляется навсегда.

Подписчикам «Хакера» уже доступны полные версии 11 статей. Покупка «Пентест WEB» дополнительно открывает видеоуроки и практические задания. Если у тебя нет подписки на «Хакер», после оплаты будут доступны все материалы: статьи, видео и упражнения. Код доступа придет на почту, указанную при регистрации на сайте.

Реклама. ООО «ХАКСЕТ». ИНН 0274390673.