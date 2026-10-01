Минцифры опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Помимо ограничений на продажу SIM-карт и новой системы управления согласиями на обработку персональных данных, ведомство предлагает блокировать сразу все номера абонента, если один из них использовался для совершения противоправных действий. Кроме того, владельцам ресурсов и средств для обхода блокировок, которые будут внесены в специальный реестр, могут на год запретить арендовать мощности у российских хостинг-провайдеров.

Проект опубликовали для общественного обсуждения 30 сентября 2026 года. Если документ, который вносит правки в законы «О связи», «О персональных данных», «Об информации» и другие, примут в нынешнем виде, поправки вступят в силу 1 марта 2028 года.

Одна из новых инициатив касается провайдеров хостинга, которые должны будут идентифицировать своих клиентов, выяснять цель использования вычислительных мощностей и проверять заказчиков по специальному реестру Роскомнадзора (РКН).

То есть предполагается, что РКН будет вести специальный реестр лиц, которые размещают на российских хостингах сайты, информационные системы, программы и другие ресурсы, позволяющие получать доступ к заблокированным ресурсам, и не выполняют установленные законом требования. Хостеры не смогут предоставлять свои мощности участникам этого реестра в течение одного года с момента внесения в него.

Кроме того, хостеров хотят обязать отключать клиентов по запросу органов, ведущих оперативно-разыскную деятельность, или организаций КИИ, если это необходимо для противодействия кибератакам.

Еще один крупный блок документа посвящен авторизации в интернете. Владельцам российских сайтов, приложений и информационных систем, в которых доступ к информации требует авторизации, предлагается разрешить вход по номеру телефона, через ЕСИА, биометрию или российскую систему авторизации, отвечающую установленным требованиям.

Однако иностранные сервисы смогут авторизовывать находящихся в России пользователей только по номеру телефона. При этом информацию о регистрации, входах и прекращении регистрации пользователей нужно будет хранить три года и предоставлять уполномоченным госорганам по запросу.

Кроме того, операторы связи должны будут три года хранить сведения о сетевых адресах и портах, которые использовались при заключении договора через интернет, а также время его оформления. Порядок и объем хранения этих данных позднее определит правительство.

Также заметно усложнятся правила работы с SIM-картами. В частности, продавать их от имени операторов смогут только юридические лица с прямым агентским договором, передоверять такие полномочия другим посредникам запретят.

Законопроект предусматривает, что SIM-карты должны продаваться с нулевым балансом, а уже активированные и оформленные на других абонентов карты окажутся под запретом. Для устройств с eSIM в договоре также придется указывать сведения о самом устройстве и его идентификаторе.

Наконец, ГИС «Антифрод» пополнится данными о людях, которые передают мошенникам свои номера и учетные данные. Если специалисты ФСБ или МВД сообщат через систему, что номер используется для совершения противоправных действий, оператор должен будет приостановить обслуживание не только этого номера, но и остальных номеров, выделенных тому же абоненту.

Также законопроект предусматривает создание единой платформы согласий на «Госуслугах», где пользователь сможет посмотреть, каким организациям и для каких целей он давал согласие на обработку персональных данных, отозвать его и сообщить о возможных нарушениях.

Отметим, что часть мер из третьего антифрод пакета уже обсуждалась летом 2026 года. В частности, в июле сообщалось о планах обязать иностранные сервисы авторизовывать находящихся в России пользователей только по номеру телефона, а также о том, что операторов могут обязать хранить данные о пользователях в течение трех лет. Позже эти требования исчезли из одной из промежуточных версий документа, однако в опубликованном законопроекте они вновь присутствуют.