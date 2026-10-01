Содержание статьи
- — Как вы применяете ИИ в RED Security SOC?
- — Какие модели вы используете? Наверное, часть данных нельзя отдать внешней модели?
- — Как меняется роль аналитика? В каких задачах он по-прежнему незаменим?
- — Были ли кейсы применения ИИ, которые оказались полезнее, чем казалось на первый взгляд?
- — И наоборот — был ли опыт внедрения ИИ, который не сработал и от которого пришлось отказаться?
- — Логов очень много, всё отдать LLM не выйдет. Как вы готовите контекст? Фильтрация, суммаризация, RAG?
- — Были ли случаи, когда ИИ помог найти связь между инцидентами, которые казались независимыми?
- — Какие ошибки ИИ наиболее опасны при расследовании атак?
- — Остаются ли галлюцинации проблемой?
- — Что человек должен обязательно проверить, получив вроде бы однозначный ответ от LLM?
- — Какие open-source модели, фреймворки и проекты заслуживают внимания ИБ-специалистов?
- — Были инциденты, причиной которых стал ИИ? Случаи использования ИИ злоумышленниками?
- — Какие навыки сотрудников SOC становятся востребованнее, а какие — менее важными?
- — Человек хочет впервые устроиться аналитиком SOC. Что изучать в 2026 году? Изменил ли ИИ требования и оценку кандидатов?
- — Аналитиков SOC в ближайшей перспективе станет больше или меньше?
- — Есть ли риск де-скиллинга: не получим ли операторов чат-ботов вместо специалистов?
- — Эксперимент: SOC полностью заменили LLM-агентами с доступом ко всем инструментам. Насколько эффективно сегодня? Через 3–5 лет?
- — Как вы лично используете LLM и как относитесь к тренду? Восторг, осторожный оптимизм или негатив?
— Как вы применяете ИИ в RED Security SOC?
— Мы остановились на четырех глобальных сценариях применения ИИ:
- Обычный ассистент для любых задач. Написать статью во внутренней вики, управлять задачами в таск‑трекере, помогать исследовать вредоносную активность, писать отчеты — любую рутину стараемся передавать на сторону ассистента.
- Вайбкодинг. Автоматизация — наше все, причем не только ИИ‑шная, но и традиционная. Большая проблема для ИБ‑команд — это время на разработку качественных автоматизаций и production-ready интеграций. ИИ помогает этот вопрос компенсировать — не полностью, конечно, но возможности сильно выросли по сравнению с индустрией трехлетней давности.
- Copilot-сценарии. Интеграция ИИ в задачи, решение которых мы не допускаем без человека. То есть мы подстраиваем обвязку для ИИ — харнесс, промпты, скиллы, агенты и так далее. В некоторых областях мы уже полноценно внедрили этот подход, и он оказался достаточно удобным и результативным.
- Автономные сценарии. Здесь мы даем ИИ возможность автономно решить какую‑то задачу, а человек стоит лишь на верификации результата. Обычно это либо простые задачи, с которыми ИИ справляется достаточно хорошо, либо потоковые задачи, где применение copilot-сценария нецелесообразно.
— Какие модели вы используете? Наверное, часть данных нельзя отдать внешней модели?
— Очевидно, что нельзя решать задачи, связанные с атаками на чужие инфраструктуры, с помощью внешних моделей. На это есть много как правовых, так и этических причин. Нам же очень повезло: у нас есть свой «домашний» поставщик моделей — MWS. Он отвечает за хостинг, инференс, поддержку и все, что связано с работой больших языковых моделей, а мы уже строим обвязки вокруг этого и используем в работе. Мы проводили тесты на разных моделях; среди внутренних активно используем GLM 5.2 и Kimi K2.6. Сейчас думаем об удешевлении некоторых задач с помощью легких специализированных моделей, — например, Qwen 3.8, — но это все еще поле для экспериментов.
При этом мы не ограничиваемся только внутренними моделями и охотно используем облачные в сценариях, где это допустимо. Например, дизайн и архитектура будущих сервисов, исследование рынка, анализ общедоступной информации. Да и модели выходят с такой скоростью, что практически невозможно успевать деплоить все это у себя.
— Как меняется роль аналитика? В каких задачах он по-прежнему незаменим?
— На самом деле почти во всех задачах аналитик так же незаменим =). Мы и не пытаемся его заменить, наша задача — сделать человека быстрее и эффективнее, избавить от рутины. И здесь, я считаю, на первый план выходят два аспекта:
- Критическое мышление. Современные агентские системы станут эффективнее, быстрее и дешевле. Главное — научиться контролировать природную стохастическую систему, какой являются большие языковые модели. Скажу банальную вещь, но, по большому счету, это не искусственный интеллект в академическом понимании, а просто очень правдоподобный генератор символов на основе предыдущих. В связи с этим аналитик обязан развивать навыки критического мышления, pre- и post-mortem-анализа, осваивать известные аналитические фреймворки — чтобы корректно оценивать, не пытается ли ИИ повесить очень правдоподобную лапшу на уши.
- Понимание систем и их устройства. Помимо качественной оценки результата, который выдает система, важно понимать, как она этот результат формирует. И речь идет уже про дизайн систем, умение грамотно составлять ТЗ, направлять агента в нужное русло, аргументировать свои предположения (хотя существующие модели и склонны соглашаться почти со всем). И здесь мы опять возвращаемся к широкому кругозору и желанию докопаться до сути.
— Были ли кейсы применения ИИ, которые оказались полезнее, чем казалось на первый взгляд?
— Изначально мы в команде занимали агностическую позицию по отношению к ИИ. На фоне общего хайпа мы хотели трезво оценить результаты LLM. Но, конечно, вау‑эффект никуда не ушел.
У меня есть хороший пример на эту тему. В одной из атак мне попался вредоносный образец одной из APT-группировок. Сложно обфусцированный, защищенный и от статического, и от динамического анализа. Я бился над исследованием несколько дней и так до конца и не разобрал вредонос. Это было еще до рывка моделей в агентских сценариях.
Семпл давно уже был на VT, и я решил попробовать использовать Opus 4.6 (на тот момент передовую модель) для решения этой задачи в режиме ассистента, подключив его к IDA Pro. И когда весь анализ занял у меня 38 минут и стоил меньше 4 долларов в ценах API (а у меня‑то была подписка), челюсть, конечно, отвисла. Я, как ребенок, бегал и рассказывал об этом всем подряд.
Мы продолжили эксперименты с ИИ и заметили две интересные вещи:
- В медиане этот вау‑эффект размазывается и сильно зависит от компетенций человека.
- Такой вау‑эффект достигается в областях, где экспертизы мало. Там же, где экспертизы достаточно, мы получаем довольно скромный по меркам LLM-бенчмарков рост производительности. Конечно, он все еще существенный, но уже не такой сногсшибательный, как в пограничных случаях.
Но если отвечать прямо, то решение рутинных задач, в том числе и в экспертной области, — это главный плюс от ИИ и главный бонус для аналитиков.
— И наоборот — был ли опыт внедрения ИИ, который не сработал и от которого пришлось отказаться?
— Да, такие сценарии были. Во‑первых, не все задачи в принципе стоит отдавать на откуп ИИ. Когда ты проводишь форензику, чаще всего тебе нужно распарсить данные из нативного бинарного формата в текстовый, чтобы их читать и анализировать. Так вот, оказалось, что из‑за разнообразия цифровых артефактов модели плохо справляются с их корректным парсингом. Однако с этим легко справляется обычная автоматизация, так как сам набор артефактов конечен, и их можно с уверенностью отличить друг от друга. Получается, не нужно пытаться впихнуть ИИ в каждый процесс, подпроцесс, микрозадачу — нужно подходить к этому с головой и решать детерминированные задачи детерминированными алгоритмами.
Во‑вторых, важна подготовка среды, где внедряется ИИ. Если информационная система в целом не готова к этому, то, как ни старайся, прока будет мало. Приведу два примера.
Еще полгода назад мы пытались создать с помощью LangGraph своего агента, который решал бы задачу цифровой криминалистики. Задача была — сделать автономный агентский сценарий — от получения исходных данных до полного отчета на выходе. Одним из факторов провала была как раз среда: модель Qwen3 оказалась неспособна решать эту задачу так, как мы себе это представляли.
И второй пример: пытаясь «пересадить» всю команду на ИИ для решения рутинных задач, мы столкнулись со сложностями — различие уровня подготовки специалистов в домене ИИ, различие рабочих мест, различие задач. Так, мой рабочий харнесс, который показывал сильные результаты, вообще не работал у другого аналитика, а первоначальный вариант харнесса после тестирования сильно проиграл своему преемнику. Это как раз про то, что недетерминированы не только ИИ, но и люди, и, накладывая эти две неопределенности друг на друга, не всегда получаешь толковый результат.
— Логов очень много, всё отдать LLM не выйдет. Как вы готовите контекст? Фильтрация, суммаризация, RAG?
— Все зависит от задачи, которую мы решаем. Как‑то я слушал достаточно популярный российский ИТ‑подкаст, и один из ведущих высказал такую мысль: «Если вам стабильно не хватает контекста в 1 миллион токенов, то вы явно что‑то делаете не так». И такой подход мне импонирует.
Не нужно пытаться засунуть все данные в модель и ждать от нее чуда. Урезай контекст, работай с входными данными, сохраняй промежуточные состояния, используй мультиагентные сценарии — и такие проблемы будут возникать гораздо реже. Например, если твое правило срабатывает на попытки брутфорса SSH, не нужно с ходу давать агенту журналы пакетного менеджера apt — начни с условного
auth. и событий аутентификации из auditd или другого источника. Ведь человек делает точно так же: начинает с низко висящих плодов, потом переходит к более сложным гипотезам. Так и здесь.
Другое дело — задачи, где мы ищем схожести или аномалии и вынуждены использовать большие объемы данных. Здесь, очевидно, нужно применять решения типа векторных баз данных, технологий RAG и подобных. Эти задачи пока у нас в бэклоге.
— Были ли случаи, когда ИИ помог найти связь между инцидентами, которые казались независимыми?
— Такого у нас не было, и на это есть две причины. Во‑первых, как я и говорил, это в планах на будущее. Во‑вторых, сложна подготовка нормализованного объема данных, с которым мы могли бы работать. Это отдельная задача, которую мы решаем в различных направлениях деятельности SOC.
Для примера: мы уже используем контекст предыдущих агентских сессий для анализа новых атак — когда схожесть подтверждена вручную. Пока это касается штучных кейсов вроде форензики и реверса, но мы точно пойдем в это и в мониторинге, и в других задачах.
— Какие ошибки ИИ наиболее опасны при расследовании атак?
— Есть несколько видов ошибок, которые мы видели на практике:
- Модель решила кейс, условно, на 90%, а оставшиеся 10% замылены — но именно в них может крыться самая суть. Пример: я вместе с ИИ‑агентом реверсил имплант фреймворка Mythic. Агент так красиво все разложил, все по полочкам: C2 нашел, протокол нашел, возможности нашел — ну красота. Вот только в семпле был не один C2, а два, что агент просто упустил. И если бы не перепроверка по сетевым логам с зараженной машины, не уверен, что мы бы его нашли. Именно такие примеры и заставляют относиться к ИИ осторожно: вроде все правильно и красиво, но есть существенные упущения.
- Уверенный пропуск. Похоже на предыдущую ошибку, но в этот раз модель уверенно пытается доказать тебе неправду. Пример: мы исследовали компрометацию внешнего сервиса через эксплуатацию уязвимости. Как это часто бывает, факт эксплуатации и ее источник можно восстановить по журналам этого сервиса. Модель уверенно говорит, что логов нет, и идет исследовать дальше. Проверяешь — логи есть, и по ним виден как минимум источник эксплуатации.
- Неверная приоритизация. Видимо, модели не всегда хватает боевого опыта в расследованиях и реагировании на атаки, и она бьется в гипотезу, которая с точки зрения реальных расследований ну совсем не приоритетная. Если модель вовремя не остановить, в некоторых случаях она может сказать, что инцидента вообще не было или данных недостаточно. А на самом деле нужно было просто посмотреть в другом месте.
— Остаются ли галлюцинации проблемой?
— Конечно, это одна из ключевых проблем современных ИИ‑систем.
Причем здесь есть интересная особенность, которую я пока не могу подтвердить, но наблюдаю достаточно часто. Есть вероятность того, что модель начнет галлюцинировать. Мы, естественно, пытаемся уменьшить эту вероятность, а желательно — устремить ее к нулю. В этом процессе есть некая точка экстремума (или область), до достижения которой усилия действительно повышают эффективность системы и снижают галлюцинации, а после нее только ухудшают работу системы. В этом направлении я тоже веду исследования — интересно было бы доказать эту гипотезу.
У нас был случай, когда добавление буквально одного предложения в промт про использование всех доступных источников данных привело к зацикливанию агента и отсутствие решения задачи. Хотя изначальный запрос не был особенно большим, а контекст не был раздут до предела. Это еще раз показывает хаотичный характер ИИ систем. Здесь нет общего решения типа «делай так и все будет работать», ИИ — бескрайнее поле для экспериментов, и этот факт только подстегивает еще больше.
— Что человек должен обязательно проверить, получив вроде бы однозначный ответ от LLM?
Проанализировав опыт коллег, и нашу собственную практику, я бы выделил следующее:
- Архитектурно выводы ИИ не должны склонять человека к определенному решению. То есть, в сценариях где человек верифицирует (а других у нас нет), ИИ старается не оценивать событие в категории «легитимно/нелегитимно», а просто дает фактуру, на базе которой человек принимает решение. Если ИИ выдал конкретную оценку, всегда нужно помнить, что это может быть ошибка.
- Все выводы должны ссылаться на конкретные сырые события и верифицироваться в один‑два клика.
- Для сложных, непотоковых задач хорошо работают pre-mortem-сценарии: можно попросить модель объяснить, почему ход ее решения неверен, и отталкиваться от адекватности этих выводов.
- Система должна объяснять, почему она сделала такой вывод. То есть ИИ не только дает фактуру, но и рассказывает, как она была получена.
- Проверить альтернативный канал данных — как в примере с реверсом импланта Mythic. Если такой канал есть, нужно в него заглянуть.
— Какие open-source модели, фреймворки и проекты заслуживают внимания ИБ-специалистов?
— Мы сейчас следим за последними открытыми «не очень большими» большими языковыми моделями — например, за уже упомянутыми Qwen 3.8, Gemma 4, Foundation-Sec-8B. Эти модели реально можно поднять на своей видеокарте, а это значит, что порог входа сильно снижается. Мы тестировали Gemma 4 и в автономных сценариях, и в прогонах, когда план разрабатывается сильной моделью, а «руки» — это Gemma. Мы получили не самые плохие результаты — чуть меньше половины того, что находит опытный специалист в задачах цифровой криминалистики. Поэтому мы активно наблюдаем за новыми моделями: качество все повышается, и с какого‑то момента оно станет приемлемым для определенных сценариев.
В то же время лично меня интересует проект LangGraph, который позволяет строить агентские системы с сохранением состояния. Это, по сути, следующий шаг эволюции, который помогает вносить в агентские циклы понятные и детерминированные условия. И хотя первый опыт использования LangGraph с наскока оказался не самым удачным, мы смотрим на проект с большим интересом и продолжим его тестировать, пробуя более вдумчивые подходы.
Еще один интересный механизм, который мне, как ленивому человеку, очень нравится, — это Dreaming. Он не так давно появился в передовых моделях и таких системах, как OpenClaw. Смысл его в том, что ты даешь агенту возможность в фоне анализировать данные, сессии, решения и генерировать на их основе инсайты. Ты ведешь расследование, копаешь до четырех утра и идешь спать, а проснувшись, получаешь новую порцию гипотез, которую наматчил агент. Конечно, для продакшн‑процессов этот механизм надо дорабатывать, но выглядит интересно.
Отмечу еще OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026. OWASP TOP 10 вообще база для безопасников, а думать про безопасность агентских сценариев, особенно которые потребляют внешние данные, просто необходимо.
— Были инциденты, причиной которых стал ИИ? Случаи использования ИИ злоумышленниками?
— Да, такого уже много. Надежно отделить ИИ‑атаку от обычной автоматизированной не так‑то просто, поэтому сложно сказать. Очевидно, что при помощи ИИ создают ВПО и разные фреймворки, и это позволило злодеям доставлять новые версии инструментов быстрее.
Для нас, по большому счету, нет разницы, как злоумышленники проводят атаки. ИИ способен увеличить интенсивность, поэтому мы должны отвечать на этот вызов созданием своих ИИ‑защитников.
Так потихоньку мы и придем к концепции мертвого интернета, где атаковать и защищаться будут роботы!
Здесь интересно поговорить про другой класс инцидентов — когда легитимный сценарий использования агента стал причиной триггера СЗИ или систем мониторинга. Насколько мне известно, нет действительно надежного способа отделять действия агента от действия человека и контролировать тонну потенциальных FP и легитимных сработок. Это интересное направление исследований, и, кажется, в него можно зайти с помощью применения решений IdP и IAM.
Сам агент, которые используется для анализа недоверенных внешних данных, сам может быть частью поверхности атаки. Это важно учитывать при дизайне систем.
— Какие навыки сотрудников SOC становятся востребованнее, а какие — менее важными?
Востребованнее становятся:
- Верификация ИИ‑выводов — новый базовый навык, как когда‑то чтение логов. Не стоит доверять красивому тексту.
- Проектирование воркфлоу: какой класс задач автоматизировать первым, где порог автозакрытия и где обязательно нужен человек.
- Data engineering для ИБ: нормализация, качество логов, обогащение контекстом. Агент хорош ровно настолько, насколько хороши входные данные.
- Глубокая доменная экспертиза. Если модель закрывает большую часть простых артефактов, то ценность сотрудника заключается в решении оставшихся сложных задач. Чем уже профессиональная область, тем слабее будет в ней модель в сравнении со специалистом.
- Бизнес‑контекст: какой хост критичен, кому звонить, что можно изолировать в пятницу вечером. Это всё не задачи для языковой модели.
- AI Security: prompt injection, безопасность агентов, разграничение их прав.
Менее важными будут: механический разбор типовых алертов, рутинное написание сигнатур и шаблонного кода, ручное извлечение индикаторов из отчетов. Все это уже хорошо делает агент.
— Человек хочет впервые устроиться аналитиком SOC. Что изучать в 2026 году? Изменил ли ИИ требования и оценку кандидатов?
— Модель OSI, сети по Таненбауму, операционные системы, основы ИБ и криптографии — все это точно нужно. В какой‑то степени значимость крепкой базы даже возросла: как ты будешь верифицировать агента, если не понимаешь основ доменной области?
С другой стороны, здесь есть небольшой парадокс. Мы пытаемся автоматизировать через ИИ самые рутинные задачи, при этом у начинающих специалистов навык критического мышления обычно развит слабее, чем у опытных. А больше всего верификации выпадает как раз на плечи начинающих ребят и девчат. Конечно, этот парадокс должны решать опытные архитекторы, но чем лучше с критическим мышлением, тем проще будет аналитикам.
Также важно продуктовое и архитектурное мышление. Однако общего видения, особенно в узких областях, им пока недостает. В ближайшие годы этот тренд точно сохранится. Я бы прокачивался и в этих направлениях.
С точки зрения оценки кандидатов лично у меня мало что изменилось. Моя система оценки изначально строилась на определении способности человека думать и ориентироваться в незнакомой ситуации, а не на знании условной таксономии MITRE ATT&CK. Человеку свойственно чего‑то не знать, но если он не пытается мыслить — это ограничение гораздо серьезнее. ИИ только подчеркивает разрыв между заучиванием (или подглядыванием в соседнее окно во время собеса) и структурным причинно‑следственным мышлением.
— Аналитиков SOC в ближайшей перспективе станет больше или меньше?
— Я думаю, что больше. Количество атак растет и будет расти. И, опять же, за ИИ нужно перепроверять.
С другой стороны, у нас появляется возможность восполнить компетенции, которых в команде не хватает, с помощью ИИ‑ассистентов и агентов. А значит, мы можем решать больше задач. Но человек всегда верифицирует, и отсюда мы получаем то же утверждение: больше задач — больше людей.
— Есть ли риск де-скиллинга: не получим ли операторов чат-ботов вместо специалистов?
— Да, это тоже один из ключевых рисков, и ему подвержены все без исключения. Наша задача — построить такую архитектуру процесса, в которой ИИ становится не принимающим решения, а еще одним источником структурированных, хорошо сформулированных данных, которые человек использует для принятия решения.
Также важно измерять automation bias (отклонение в принятии решений, вызванное влиянием автоматизации), который в общей выборке будет всегда — даже в детерминированных системах. Здесь важна динамика: если мы видим рост этого показателя, значит, наш процесс нужно улучшать с точки зрения подачи данных от ИИ. Пока мы поставили для себя допустимый порог в районе 3–4% от общего числа решений, но это первичная оценка, которая будет корректироваться в зависимости от полученных результатов.
— Эксперимент: SOC полностью заменили LLM-агентами с доступом ко всем инструментам. Насколько эффективно сегодня? Через 3–5 лет?
— Здесь очень много переменных вынесено за рамки задачи. Но в общем случае я считаю, что сейчас это невозможно. Отважный отряд агентов не сможет оказывать тот уровень сервиса, который ожидают от нас заказчики.
По опыту наших экспериментов в автономных сценариях могу сказать, что даже передовые модели пока не дотягивают до уровня, на котором люди расследуют атомарные кейсы, не говоря уже о комплексных задачах. Например, в наших замерах по форензике мы получали качество на Opus 4.8 по нашей экспертной оценке 14-15 найденных фактов из 17.
Кроме того, SOC — это не просто аналитики, это еще и большая обвязка поддерживающих функций, которые, возможно, частично заменяются ИИ, но полностью я бы этого точно не делал.
Да и не хватает ИИ здоровой русской смекалки!
На перспективу я тоже смотрю скептически. Возможно, через 3–5 лет уровень развития ИИ‑технологий действительно станет достаточным для построения целого SOC. Но здесь можно провести параллель со всеми громкими заявлениями прошлых лет и месяцев:
- в 2027 году будет AGI!
- скоро весь код будет писать ИИ, программисты не нужны!
- ИИ заменит весь офисный персонал!
- и так далее, и так далее.
— Как вы лично используете LLM и как относитесь к тренду? Восторг, осторожный оптимизм или негатив?
— LLM интегрированы почти во все аспекты моей жизни. У меня есть агенты, которые полностью поддерживают и админят мои пет‑проекты, есть общая ИИ‑память внутри семьи, есть самые разные автоматизации для обработки документов, почты и других вещей.
Мой внутренний безопасник сильно негодует на эту тему, но любопытство и интерес берут свое. Например, это интервью мне помог доработать ИИ, обученный на базе всех моих экспериментов и публичных текстов: агент знает, что я делаю, как я это делаю и как об этом написать — и это приводит меня в восторг.
При этом я стараюсь быть осторожным с LLM-системами и их использованием в бизнес‑процессах, так как ее действия могут быть непредсказуемыми. Поэтому, как и с любой другой системой, нам важно понимать принципы ее работы и уметь верифицировать ее выводы.
Отвечая прямо: мой личный настрой — где‑то между восторгом и осторожным оптимизмом, и в зависимости от сферы применения он сдвигается в ту или иную сторону.
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