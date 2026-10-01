ИИ уже уме­ет раз­бирать вре­доно­сы, помогать с форен­зикой, писать авто­мати­зации и брать на себя рутин­ную работу ана­лити­ка SOC. Но доверять ему рас­сле­дова­ние целиком пока рано. Об этом и мно­гом дру­гом нам рас­ска­зал в интервью ведущий ана­литик RED Security SOC Никита Полосу­хин.

— Как вы применяете ИИ в RED Security SOC?

— Мы оста­нови­лись на четырех гло­баль­ных сце­нари­ях при­мене­ния ИИ:

Обыч­ный ассистент для любых задач. Написать статью во внут­ренней вики, управлять задача­ми в таск‑тре­кере, помогать иссле­довать вре­донос­ную активность, писать отче­ты — любую рутину ста­раем­ся переда­вать на сто­рону ассистен­та. Вай­бко­динг. Авто­мати­зация — наше все, при­чем не толь­ко ИИ‑шная, но и тра­дици­онная. Боль­шая проб­лема для ИБ‑команд — это вре­мя на раз­работ­ку качес­твен­ных авто­мати­заций и production-ready интегра­ций. ИИ помога­ет этот воп­рос ком­пенси­ровать — не пол­ностью, конеч­но, но воз­можнос­ти силь­но вырос­ли по срав­нению с индус­три­ей трех­летней дав­ности. Copilot-сце­нарии. Интегра­ция ИИ в задачи, решение которых мы не допус­каем без челове­ка. То есть мы подс­тра­иваем обвязку для ИИ — хар­несс, пром­пты, скил­лы, аген­ты и так далее. В некото­рых областях мы уже пол­ноцен­но внед­рили этот под­ход, и он ока­зал­ся дос­таточ­но удоб­ным и резуль­татив­ным. Ав­тоном­ные сце­нарии. Здесь мы даем ИИ воз­можность авто­ном­но решить какую‑то задачу, а человек сто­ит лишь на верифи­кации резуль­тата. Обыч­но это либо прос­тые задачи, с которы­ми ИИ справ­ляет­ся дос­таточ­но хорошо, либо потоко­вые задачи, где при­мене­ние copilot-сце­нария нецеле­сооб­разно.

— Какие модели вы используете? Наверное, часть данных нельзя отдать внешней модели?

— Оче­вид­но, что нель­зя решать задачи, свя­зан­ные с ата­ками на чужие инфраструк­туры, с помощью внеш­них моделей. На это есть мно­го как пра­вовых, так и эти­чес­ких при­чин. Нам же очень повез­ло: у нас есть свой «домаш­ний» пос­тавщик моделей — MWS. Он отве­чает за хос­тинг, инфе­ренс, под­дер­жку и все, что свя­зано с работой боль­ших язы­ковых моделей, а мы уже стро­им обвязки вок­руг это­го и исполь­зуем в работе. Мы про­води­ли тес­ты на раз­ных моделях; сре­ди внут­ренних активно исполь­зуем GLM 5.2 и Kimi K2.6. Сей­час дума­ем об уде­шев­лении некото­рых задач с помощью лег­ких спе­циали­зиро­ван­ных моделей, — нап­ример, Qwen 3.8, — но это все еще поле для экспе­римен­тов.

При этом мы не огра­ничи­ваем­ся толь­ко внут­ренни­ми моделя­ми и охот­но исполь­зуем облачные в сце­нари­ях, где это допус­тимо. Нап­ример, дизайн и архи­тек­тура будущих сер­висов, иссле­дова­ние рын­ка, ана­лиз обще­дос­тупной информа­ции. Да и модели выходят с такой ско­ростью, что прак­тичес­ки невоз­можно успе­вать деп­лоить все это у себя.

— Как меняется роль аналитика? В каких задачах он по-прежнему незаменим?

— На самом деле поч­ти во всех задачах ана­литик так же незаме­ним =). Мы и не пыта­емся его заменить, наша задача — сде­лать челове­ка быс­трее и эффектив­нее, изба­вить от рутины. И здесь, я счи­таю, на пер­вый план выходят два аспекта:

Кри­тичес­кое мыш­ление. Сов­ремен­ные агент­ские сис­темы ста­нут эффектив­нее, быс­трее и дешев­ле. Глав­ное — научить­ся кон­тро­лиро­вать при­род­ную сто­хас­тичес­кую сис­тему, какой явля­ются боль­шие язы­ковые модели. Ска­жу баналь­ную вещь, но, по боль­шому сче­ту, это не искусс­твен­ный интеллект в ака­деми­чес­ком понима­нии, а прос­то очень прав­доподоб­ный генера­тор сим­волов на осно­ве пре­дыду­щих. В свя­зи с этим ана­литик обя­зан раз­вивать навыки кри­тичес­кого мыш­ления, pre- и post-mortem-ана­лиза, осва­ивать извес­тные ана­лити­чес­кие фрей­мвор­ки — что­бы кор­рек­тно оце­нивать, не пыта­ется ли ИИ повесить очень прав­доподоб­ную лап­шу на уши. По­нима­ние сис­тем и их устрой­ства. Помимо качес­твен­ной оцен­ки резуль­тата, который выда­ет сис­тема, важ­но понимать, как она этот резуль­тат фор­миру­ет. И речь идет уже про дизайн сис­тем, уме­ние гра­мот­но сос­тавлять ТЗ, нап­равлять аген­та в нуж­ное рус­ло, аргу­мен­тировать свои пред­положе­ния (хотя сущес­тву­ющие модели и склон­ны сог­лашать­ся поч­ти со всем). И здесь мы опять воз­вра­щаем­ся к широко­му кру­гозо­ру и желанию докопать­ся до сути.

— Были ли кейсы применения ИИ, которые оказались полезнее, чем казалось на первый взгляд?

— Изна­чаль­но мы в коман­де занима­ли агности­чес­кую позицию по отно­шению к ИИ. На фоне обще­го хай­па мы хотели трез­во оце­нить резуль­таты LLM. Но, конеч­но, вау‑эффект никуда не ушел.

У меня есть хороший при­мер на эту тему. В одной из атак мне попал­ся вре­донос­ный обра­зец одной из APT-груп­пировок. Слож­но обфусци­рован­ный, защищен­ный и от ста­тичес­кого, и от динами­чес­кого ана­лиза. Я бил­ся над иссле­дова­нием нес­коль­ко дней и так до кон­ца и не разоб­рал вре­донос. Это было еще до рыв­ка моделей в агент­ских сце­нари­ях.

Семпл дав­но уже был на VT, и я решил поп­робовать исполь­зовать Opus 4.6 (на тот момент передо­вую модель) для решения этой задачи в режиме ассистен­та, под­клю­чив его к IDA Pro. И ког­да весь ана­лиз занял у меня 38 минут и сто­ил мень­ше 4 дол­ларов в ценах API (а у меня‑то была под­писка), челюсть, конеч­но, отвисла. Я, как ребенок, бегал и рас­ска­зывал об этом всем под­ряд.

Мы про­дол­жили экспе­римен­ты с ИИ и замети­ли две инте­рес­ные вещи:

В меди­ане этот вау‑эффект раз­мазыва­ется и силь­но зависит от ком­петен­ций челове­ка. Та­кой вау‑эффект дос­тига­ется в областях, где экспер­тизы мало. Там же, где экспер­тизы дос­таточ­но, мы получа­ем доволь­но скром­ный по мер­кам LLM-бен­чмар­ков рост про­изво­дитель­нос­ти. Конеч­но, он все еще сущес­твен­ный, но уже не такой сног­сши­батель­ный, как в пог­ранич­ных слу­чаях.

Но если отве­чать пря­мо, то решение рутин­ных задач, в том чис­ле и в экспертной области, — это глав­ный плюс от ИИ и глав­ный бонус для ана­лити­ков.

— И наоборот — был ли опыт внедрения ИИ, который не сработал и от которого пришлось отказаться?

— Да, такие сце­нарии были. Во‑пер­вых, не все задачи в прин­ципе сто­ит отда­вать на откуп ИИ. Ког­да ты про­водишь форен­зику, чаще все­го тебе нуж­но рас­парсить дан­ные из натив­ного бинар­ного фор­мата в тек­сто­вый, что­бы их читать и ана­лизи­ровать. Так вот, ока­залось, что из‑за раз­нооб­разия циф­ровых арте­фак­тов модели пло­хо справ­ляют­ся с их кор­рек­тным пар­сингом. Одна­ко с этим лег­ко справ­ляет­ся обыч­ная авто­мати­зация, так как сам набор арте­фак­тов конечен, и их мож­но с уве­рен­ностью отли­чить друг от дру­га. Получа­ется, не нуж­но пытать­ся впих­нуть ИИ в каж­дый про­цесс, под­про­цесс, мик­розада­чу — нуж­но под­ходить к это­му с головой и решать детер­миниро­ван­ные задачи детер­миниро­ван­ными алго­рит­мами.

Во‑вто­рых, важ­на под­готов­ка сре­ды, где внед­ряет­ся ИИ. Если информа­цион­ная сис­тема в целом не готова к это­му, то, как ни ста­рай­ся, про­ка будет мало. При­веду два при­мера.

Еще пол­года назад мы пытались соз­дать с помощью LangGraph сво­его аген­та, который решал бы задачу циф­ровой кри­мина­лис­тики. Задача была — сде­лать авто­ном­ный агент­ский сце­нарий — от получе­ния исходных дан­ных до пол­ного отче­та на выходе. Одним из фак­торов про­вала была как раз сре­да: модель Qwen3 ока­залась нес­пособ­на решать эту задачу так, как мы себе это пред­став­ляли.

И вто­рой при­мер: пыта­ясь «переса­дить» всю коман­ду на ИИ для решения рутин­ных задач, мы стол­кну­лись со слож­ностя­ми — раз­личие уров­ня под­готов­ки спе­циалис­тов в домене ИИ, раз­личие рабочих мест, раз­личие задач. Так, мой рабочий хар­несс, который показы­вал силь­ные резуль­таты, вооб­ще не работал у дру­гого ана­лити­ка, а пер­воначаль­ный вари­ант хар­несса пос­ле тес­тирова­ния силь­но про­играл сво­ему пре­емни­ку. Это как раз про то, что недетер­миниро­ваны не толь­ко ИИ, но и люди, и, нак­ладывая эти две неоп­ределен­ности друг на дру­га, не всег­да получа­ешь тол­ковый резуль­тат.

— Логов очень много, всё отдать LLM не выйдет. Как вы готовите контекст? Фильтрация, суммаризация, RAG?

— Все зависит от задачи, которую мы реша­ем. Как‑то я слу­шал дос­таточ­но популяр­ный рос­сий­ский ИТ‑под­каст, и один из ведущих выс­казал такую мысль: «Если вам ста­биль­но не хва­тает кон­тек­ста в 1 мил­лион токенов, то вы явно что‑то дела­ете не так». И такой под­ход мне импо­ниру­ет.

Не нуж­но пытать­ся засунуть все дан­ные в модель и ждать от нее чуда. Уре­зай кон­текст, работай с вход­ными дан­ными, сох­раняй про­межу­точ­ные сос­тояния, исполь­зуй муль­тиаген­тные сце­нарии — и такие проб­лемы будут воз­никать гораз­до реже. Нап­ример, если твое пра­вило сра­баты­вает на попыт­ки брут­форса SSH, не нуж­но с ходу давать аген­ту жур­налы пакет­ного менед­жера apt — нач­ни с условно­го auth. log и событий аутен­тифика­ции из auditd или дру­гого источни­ка. Ведь человек дела­ет точ­но так же: начина­ет с низ­ко висящих пло­дов, потом перехо­дит к более слож­ным гипоте­зам. Так и здесь.

Дру­гое дело — задачи, где мы ищем схо­жес­ти или ано­малии и вынуж­дены исполь­зовать боль­шие объ­емы дан­ных. Здесь, оче­вид­но, нуж­но при­менять решения типа век­торных баз дан­ных, тех­нологий RAG и подоб­ных. Эти задачи пока у нас в бэк­логе.

— Были ли случаи, когда ИИ помог найти связь между инцидентами, которые казались независимыми?

— Такого у нас не было, и на это есть две при­чины. Во‑пер­вых, как я и говорил, это в пла­нах на будущее. Во‑вто­рых, слож­на под­готов­ка нор­мализо­ван­ного объ­ема дан­ных, с которым мы мог­ли бы работать. Это отдель­ная задача, которую мы реша­ем в раз­личных нап­равле­ниях деятель­нос­ти SOC.

Для при­мера: мы уже исполь­зуем кон­текст пре­дыду­щих агент­ских сес­сий для ана­лиза новых атак — ког­да схо­жесть под­твержде­на вруч­ную. Пока это каса­ется штуч­ных кей­сов вро­де форен­зики и ревер­са, но мы точ­но пой­дем в это и в монито­рин­ге, и в дру­гих задачах.

— Какие ошибки ИИ наиболее опасны при расследовании атак?

— Есть нес­коль­ко видов оши­бок, которые мы видели на прак­тике:

Мо­дель решила кейс, условно, на 90%, а оставши­еся 10% замыле­ны — но имен­но в них может крыть­ся самая суть. При­мер: я вмес­те с ИИ‑аген­том ревер­сил имплант фрей­мвор­ка Mythic. Агент так кра­сиво все раз­ложил, все по полоч­кам: C2 нашел, про­токол нашел, воз­можнос­ти нашел — ну кра­сота. Вот толь­ко в сем­пле был не один C2, а два, что агент прос­то упус­тил. И если бы не переп­ровер­ка по сетевым логам с заражен­ной машины, не уве­рен, что мы бы его наш­ли. Имен­но такие при­меры и зас­тавля­ют отно­сить­ся к ИИ осто­рож­но: вро­де все пра­виль­но и кра­сиво, но есть сущес­твен­ные упу­щения. Уве­рен­ный про­пуск. Похоже на пре­дыду­щую ошиб­ку, но в этот раз модель уве­рен­но пыта­ется доказать тебе неп­равду. При­мер: мы иссле­дова­ли ком­про­мета­цию внеш­него сер­виса через экс­плу­ата­цию уяз­вимос­ти. Как это час­то быва­ет, факт экс­плу­ата­ции и ее источник мож­но вос­ста­новить по жур­налам это­го сер­виса. Модель уве­рен­но говорит, что логов нет, и идет иссле­довать даль­ше. Про­веря­ешь — логи есть, и по ним виден как минимум источник экс­плу­ата­ции. Не­вер­ная при­ори­тиза­ция. Видимо, модели не всег­да хва­тает боево­го опы­та в рас­сле­дова­ниях и реаги­рова­нии на ата­ки, и она бьет­ся в гипоте­зу, которая с точ­ки зре­ния реаль­ных рас­сле­дова­ний ну сов­сем не при­ори­тет­ная. Если модель вов­ремя не оста­новить, в некото­рых слу­чаях она может ска­зать, что инци­ден­та вооб­ще не было или дан­ных недос­таточ­но. А на самом деле нуж­но было прос­то пос­мотреть в дру­гом мес­те.

— Остаются ли галлюцинации проблемой?

— Конеч­но, это одна из клю­чевых проб­лем сов­ремен­ных ИИ‑сис­тем.

При­чем здесь есть инте­рес­ная осо­бен­ность, которую я пока не могу под­твер­дить, но наб­людаю дос­таточ­но час­то. Есть веро­ятность того, что модель нач­нет гал­люцини­ровать. Мы, естес­твен­но, пыта­емся умень­шить эту веро­ятность, а желатель­но — устре­мить ее к нулю. В этом про­цес­се есть некая точ­ка экс­тре­мума (или область), до дос­тижения которой уси­лия дей­стви­тель­но повыша­ют эффектив­ность сис­темы и сни­жают гал­люцина­ции, а пос­ле нее толь­ко ухуд­шают работу сис­темы. В этом нап­равле­нии я тоже веду иссле­дова­ния — инте­рес­но было бы доказать эту гипоте­зу.

У нас был слу­чай, ког­да добав­ление бук­валь­но одно­го пред­ложения в промт про исполь­зование всех дос­тупных источни­ков дан­ных при­вело к зацик­ливанию аген­та и отсутс­твие решения задачи. Хотя изна­чаль­ный зап­рос не был осо­бен­но боль­шим, а кон­текст не был раз­дут до пре­дела. Это еще раз показы­вает хаотич­ный харак­тер ИИ сис­тем. Здесь нет обще­го решения типа «делай так и все будет работать», ИИ — бес­край­нее поле для экспе­римен­тов, и этот факт толь­ко под­сте­гива­ет еще боль­ше.

— Что человек должен обязательно проверить, получив вроде бы однозначный ответ от LLM?

Про­ана­лизи­ровав опыт кол­лег, и нашу собс­твен­ную прак­тику, я бы выделил сле­дующее:

Ар­хитек­турно выводы ИИ не дол­жны скло­нять челове­ка к опре­делен­ному решению. То есть, в сце­нари­ях где человек верифи­циру­ет (а дру­гих у нас нет), ИИ ста­рает­ся не оце­нивать событие в катего­рии «легитим­но/нелеги­тим­но», а прос­то дает фак­туру, на базе которой человек при­нима­ет решение. Если ИИ выдал кон­крет­ную оцен­ку, всег­да нуж­но пом­нить, что это может быть ошиб­ка. Все выводы дол­жны ссы­лать­ся на кон­крет­ные сырые события и верифи­циро­вать­ся в один‑два кли­ка. Для слож­ных, непото­ковых задач хорошо работа­ют pre-mortem-сце­нарии: мож­но поп­росить модель объ­яснить, почему ход ее решения неверен, и отталки­вать­ся от адек­ватнос­ти этих выводов. Сис­тема дол­жна объ­яснять, почему она сде­лала такой вывод. То есть ИИ не толь­ко дает фак­туру, но и рас­ска­зыва­ет, как она была получе­на. Про­верить аль­тер­натив­ный канал дан­ных — как в при­мере с ревер­сом имплан­та Mythic. Если такой канал есть, нуж­но в него заг­лянуть.

— Какие open-source модели, фреймворки и проекты заслуживают внимания ИБ-специалистов?

— Мы сей­час сле­дим за пос­ледни­ми откры­тыми «не очень боль­шими» боль­шими язы­ковы­ми моделя­ми — нап­ример, за уже упо­мяну­тыми Qwen 3.8, Gemma 4, Foundation-Sec-8B. Эти модели реаль­но мож­но под­нять на сво­ей виде­окар­те, а это зна­чит, что порог вхо­да силь­но сни­жает­ся. Мы тес­тирова­ли Gemma 4 и в авто­ном­ных сце­нари­ях, и в про­гонах, ког­да план раз­рабаты­вает­ся силь­ной моделью, а «руки» — это Gemma. Мы получи­ли не самые пло­хие резуль­таты — чуть мень­ше полови­ны того, что находит опыт­ный спе­циалист в задачах циф­ровой кри­мина­лис­тики. Поэто­му мы активно наб­люда­ем за новыми моделя­ми: качес­тво все повыша­ется, и с какого‑то момен­та оно ста­нет при­емле­мым для опре­делен­ных сце­нари­ев.

В то же вре­мя лич­но меня инте­ресу­ет про­ект LangGraph, который поз­воля­ет стро­ить агент­ские сис­темы с сох­ранени­ем сос­тояния. Это, по сути, сле­дующий шаг эво­люции, который помога­ет вно­сить в агент­ские цик­лы понят­ные и детер­миниро­ван­ные усло­вия. И хотя пер­вый опыт исполь­зования LangGraph с нас­кока ока­зал­ся не самым удач­ным, мы смот­рим на про­ект с боль­шим инте­ресом и про­дол­жим его тес­тировать, про­буя более вдум­чивые под­ходы.

Еще один инте­рес­ный механизм, который мне, как лениво­му челове­ку, очень нра­вит­ся, — это Dreaming. Он не так дав­но появил­ся в передо­вых моделях и таких сис­темах, как OpenClaw. Смысл его в том, что ты даешь аген­ту воз­можность в фоне ана­лизи­ровать дан­ные, сес­сии, решения и генери­ровать на их осно­ве инсай­ты. Ты ведешь рас­сле­дова­ние, копа­ешь до четырех утра и идешь спать, а прос­нувшись, получа­ешь новую пор­цию гипотез, которую намат­чил агент. Конеч­но, для про­дакшн‑про­цес­сов этот механизм надо дораба­тывать, но выг­лядит инте­рес­но.

От­мечу еще OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026. OWASP TOP 10 вооб­ще база для безопас­ников, а думать про безопас­ность агент­ских сце­нари­ев, осо­бен­но которые пот­ребля­ют внеш­ние дан­ные, прос­то необ­ходимо.

— Были инциденты, причиной которых стал ИИ? Случаи использования ИИ злоумышленниками?

— Да, такого уже мно­го. Надеж­но отде­лить ИИ‑ата­ку от обыч­ной авто­мати­зиро­ван­ной не так‑то прос­то, поэто­му слож­но ска­зать. Оче­вид­но, что при помощи ИИ соз­дают ВПО и раз­ные фрей­мвор­ки, и это поз­волило зло­деям дос­тавлять новые вер­сии инс­тру­мен­тов быс­трее.

Для нас, по боль­шому сче­ту, нет раз­ницы, как зло­умыш­ленни­ки про­водят ата­ки. ИИ спо­собен уве­личить интенсив­ность, поэто­му мы дол­жны отве­чать на этот вызов соз­дани­ем сво­их ИИ‑защит­ников.

Так потихонь­ку мы и при­дем к кон­цепции мер­тво­го интерне­та, где ата­ковать и защищать­ся будут роботы!

Здесь инте­рес­но погово­рить про дру­гой класс инци­ден­тов — ког­да легитим­ный сце­нарий исполь­зования аген­та стал при­чиной триг­гера СЗИ или сис­тем монито­рин­га. Нас­коль­ко мне извес­тно, нет дей­стви­тель­но надеж­ного спо­соба отде­лять дей­ствия аген­та от дей­ствия челове­ка и кон­тро­лиро­вать тон­ну потен­циаль­ных FP и легитим­ных сра­боток. Это инте­рес­ное нап­равле­ние иссле­дова­ний, и, кажет­ся, в него мож­но зай­ти с помощью при­мене­ния решений IdP и IAM.

Сам агент, которые исполь­зует­ся для ана­лиза недове­рен­ных внеш­них дан­ных, сам может быть частью повер­хнос­ти ата­ки. Это важ­но учи­тывать при дизай­не сис­тем.

— Какие навыки сотрудников SOC становятся востребованнее, а какие — менее важными?

Вос­тре­бован­нее ста­новят­ся:

Ве­рифи­кация ИИ‑выводов — новый базовый навык, как ког­да‑то чте­ние логов. Не сто­ит доверять кра­сиво­му тек­сту.

Про­екти­рова­ние ворк­флоу: какой класс задач авто­мати­зиро­вать пер­вым, где порог авто­зак­рытия и где обя­затель­но нужен человек.

Data engineering для ИБ: нор­мализа­ция, качес­тво логов, обо­гаще­ние кон­тек­стом. Агент хорош ров­но нас­толь­ко, нас­коль­ко хороши вход­ные дан­ные.

Глу­бокая домен­ная экспер­тиза. Если модель зак­рыва­ет боль­шую часть прос­тых арте­фак­тов, то цен­ность сот­рудни­ка зак­люча­ется в решении оставших­ся слож­ных задач. Чем уже про­фес­сиональ­ная область, тем сла­бее будет в ней модель в срав­нении со спе­циалис­том.

Биз­нес‑кон­текст: какой хост кри­тичен, кому зво­нить, что мож­но изо­лиро­вать в пят­ницу вечером. Это всё не задачи для язы­ковой модели.

AI Security: prompt injection, безопас­ность аген­тов, раз­гра­ниче­ние их прав.

Ме­нее важ­ными будут: механи­чес­кий раз­бор типовых алер­тов, рутин­ное написа­ние сиг­натур и шаб­лонно­го кода, руч­ное извле­чение инди­като­ров из отче­тов. Все это уже хорошо дела­ет агент.

— Человек хочет впервые устроиться аналитиком SOC. Что изучать в 2026 году? Изменил ли ИИ требования и оценку кандидатов?

— Модель OSI, сети по Танен­бауму, опе­раци­онные сис­темы, осно­вы ИБ и крип­тогра­фии — все это точ­но нуж­но. В какой‑то сте­пени зна­чимость креп­кой базы даже воз­росла: как ты будешь верифи­циро­вать аген­та, если не понима­ешь основ домен­ной области?

С дру­гой сто­роны, здесь есть неболь­шой парадокс. Мы пыта­емся авто­мати­зиро­вать через ИИ самые рутин­ные задачи, при этом у начина­ющих спе­циалис­тов навык кри­тичес­кого мыш­ления обыч­но раз­вит сла­бее, чем у опыт­ных. А боль­ше все­го верифи­кации выпада­ет как раз на пле­чи начина­ющих ребят и дев­чат. Конеч­но, этот парадокс дол­жны решать опыт­ные архи­тек­торы, но чем луч­ше с кри­тичес­ким мыш­лени­ем, тем про­ще будет ана­лити­кам.

Так­же важ­но про­дук­товое и архи­тек­турное мыш­ление. Одна­ко обще­го видения, осо­бен­но в узких областях, им пока недос­тает. В бли­жай­шие годы этот тренд точ­но сох­ранит­ся. Я бы про­качи­вал­ся и в этих нап­равле­ниях.

С точ­ки зре­ния оцен­ки кан­дидатов лич­но у меня мало что изме­нилось. Моя сис­тема оцен­ки изна­чаль­но стро­илась на опре­деле­нии спо­соб­ности челове­ка думать и ори­енти­ровать­ся в нез­накомой ситу­ации, а не на зна­нии условной так­сономии MITRE ATT&CK. Челове­ку свой­ствен­но чего‑то не знать, но если он не пыта­ется мыс­лить — это огра­ниче­ние гораз­до серь­езнее. ИИ толь­ко под­черки­вает раз­рыв меж­ду заучи­вани­ем (или под­гля­дыва­нием в сосед­нее окно во вре­мя собеса) и струк­турным при­чин­но‑следс­твен­ным мыш­лени­ем.

— Аналитиков SOC в ближайшей перспективе станет больше или меньше?

— Я думаю, что боль­ше. Количес­тво атак рас­тет и будет рас­ти. И, опять же, за ИИ нуж­но переп­роверять.

С дру­гой сто­роны, у нас появ­ляет­ся воз­можность вос­полнить ком­петен­ции, которых в коман­де не хва­тает, с помощью ИИ‑ассистен­тов и аген­тов. А зна­чит, мы можем решать боль­ше задач. Но человек всег­да верифи­циру­ет, и отсю­да мы получа­ем то же утвер­жде­ние: боль­ше задач — боль­ше людей.

— Есть ли риск де-скиллинга: не получим ли операторов чат-ботов вместо специалистов?

— Да, это тоже один из клю­чевых рис­ков, и ему под­верже­ны все без исклю­чения. Наша задача — пос­тро­ить такую архи­тек­туру про­цес­са, в которой ИИ ста­новит­ся не при­нима­ющим решения, а еще одним источни­ком струк­туриро­ван­ных, хорошо сфор­мулиро­ван­ных дан­ных, которые человек исполь­зует для при­нятия решения.

Так­же важ­но изме­рять automation bias (откло­нение в при­нятии решений, выз­ванное вли­янием авто­мати­зации), который в общей выбор­ке будет всег­да — даже в детер­миниро­ван­ных сис­темах. Здесь важ­на динами­ка: если мы видим рост это­го показа­теля, зна­чит, наш про­цесс нуж­но улуч­шать с точ­ки зре­ния подачи дан­ных от ИИ. Пока мы пос­тавили для себя допус­тимый порог в рай­оне 3–4% от обще­го чис­ла решений, но это пер­вичная оцен­ка, которая будет кор­ректи­ровать­ся в зависи­мос­ти от получен­ных резуль­татов.

— Эксперимент: SOC полностью заменили LLM-агентами с доступом ко всем инструментам. Насколько эффективно сегодня? Через 3–5 лет?

— Здесь очень мно­го перемен­ных вынесе­но за рам­ки задачи. Но в общем слу­чае я счи­таю, что сей­час это невоз­можно. Отважный отряд аген­тов не смо­жет ока­зывать тот уро­вень сер­виса, который ожи­дают от нас заказ­чики.

По опы­ту наших экспе­римен­тов в авто­ном­ных сце­нари­ях могу ска­зать, что даже передо­вые модели пока не дотяги­вают до уров­ня, на котором люди рас­сле­дуют ато­мар­ные кей­сы, не говоря уже о ком­плексных задачах. Нап­ример, в наших замерах по форен­зике мы получа­ли качес­тво на Opus 4.8 по нашей экспертной оцен­ке 14-15 най­ден­ных фак­тов из 17.

Кро­ме того, SOC — это не прос­то ана­лити­ки, это еще и боль­шая обвязка под­держи­вающих фун­кций, которые, воз­можно, час­тично заменя­ются ИИ, но пол­ностью я бы это­го точ­но не делал.

Да и не хва­тает ИИ здо­ровой рус­ской сме­кал­ки!

На пер­спек­тиву я тоже смот­рю скеп­тичес­ки. Воз­можно, через 3–5 лет уро­вень раз­вития ИИ‑тех­нологий дей­стви­тель­но ста­нет дос­таточ­ным для пос­тро­ения целого SOC. Но здесь мож­но про­вес­ти парал­лель со все­ми гром­кими заяв­лени­ями прош­лых лет и месяцев:

в 2027 году будет AGI!

ско­ро весь код будет писать ИИ, прог­раммис­ты не нуж­ны!

ИИ заменит весь офис­ный пер­сонал!

и так далее, и так далее.

— Как вы лично используете LLM и как относитесь к тренду? Восторг, осторожный оптимизм или негатив?

— LLM интегри­рова­ны поч­ти во все аспекты моей жиз­ни. У меня есть аген­ты, которые пол­ностью под­держи­вают и адми­нят мои пет‑про­екты, есть общая ИИ‑память внут­ри семьи, есть самые раз­ные авто­мати­зации для обра­бот­ки докумен­тов, поч­ты и дру­гих вещей.

Мой внут­ренний безопас­ник силь­но негоду­ет на эту тему, но любопытс­тво и инте­рес берут свое. Нап­ример, это интервью мне помог дорабо­тать ИИ, обу­чен­ный на базе всех моих экспе­римен­тов и пуб­личных тек­стов: агент зна­ет, что я делаю, как я это делаю и как об этом написать — и это при­водит меня в вос­торг.

При этом я ста­раюсь быть осто­рож­ным с LLM-сис­темами и их исполь­зовани­ем в биз­нес‑про­цес­сах, так как ее дей­ствия могут быть неп­ред­ска­зуемы­ми. Поэто­му, как и с любой дру­гой сис­темой, нам важ­но понимать прин­ципы ее работы и уметь верифи­циро­вать ее выводы.

От­вечая пря­мо: мой лич­ный нас­трой — где‑то меж­ду вос­торгом и осто­рож­ным опти­миз­мом, и в зависи­мос­ти от сфе­ры при­мене­ния он сдви­гает­ся в ту или иную сто­рону.

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