Команда кроссчейн-сервиса для обмена токенов NEAR Intents сообщила, что ей вернули 3,8 млн долларов, похищенных при взломе 1 октября. Деньги вернулись всего через сутки после того, как команда заявила, что установила личность атакующего, и дала ему 48 часов на возврат средств.

В пятницу о возврате средств объявил генеральный менеджер NEAR Intents Алекс Шевченко в соцсети X. По его словам, все средства возвращены и команда прекращает расследование инцидента.

Еще в день атаки Шевченко опубликовал адреса в сетях Bitcoin, BNB Chain, Ethereum и Solana, на которые злоумышленник мог вернуть средства, и заявил, что команде проекта известна личность атакующего. Шевченко представил возврат денег как последний шанс оформить произошедшее в духе баг-баунти. Он предупредил, что эта возможность исчезнет через 48 часов.

Вскоре Шевченко поделился ончейн-сообщением, прикрепленным к одной из транзакций и, по всей видимости, отправленным самим атакующим. В нем автор признал, что поступил неправильно, поблагодарил команду NEAR за вежливое общение в ходе переговоров и призвал других искать уязвимости только через программы баг-баунти.

Атака стала возможной из-за ошибки во взаимодействии Omni, специального слоя, отвечающего за депозиты и вывод средств, с основным смарт-контрактом сервиса. Уязвимость позволила злоумышленнику вывести средства, после чего работу NEAR Intents приостановили. Команда пообещала полностью компенсировать потери пользователям и сообщила об инциденте правоохранительным органам. Известный блокчейн-исследователь ZachXBT отследил перемещение украденных средств: их отправили на биржу KuCoin, а затем перевели через мост в сеть Bitcoin.

Сервис NEAR Intents позволяет обменивать токены между 35 блокчейнами по модели «намерений» (intents): пользователь не прокладывает маршрут сделки сам, а просто указывает, что хочет получить, после чего маркетмейкеры соревнуются за право исполнить его заявку на лучших условиях. По данным сервиса, через него уже провели обмены на сумму более 30 млрд долларов.

Взлом завершил и без того бурную для проекта неделю. За два дня до атаки команда Near Intents заблокировала попытку обменять $50 млн, предпринятую хакером, стоящим за взломом биржи Bitget. В Bitget и аналитической компании Elliptic связывают ту атаку с Северной Кореей. Кроме того, инцидент произошел всего через несколько дней после начала торгов спотовым NEAR-ETF компании Bitwise — события, которое должно было привлечь к экосистеме NEAR дополнительное внимание инвесторов.