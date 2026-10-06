Как сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на телеком-рынке, в Минцифры вернулись к идее дополнительной тарификации международного мобильного трафика. На этот раз с операторами обсуждается лимит в 50 Гбайт в месяц и только для сетей 5G.

По информации журналистов, конкретного решения пока нет, и возможные параметры нового механизма продолжают обсуждаться. Ранее предполагалось, что новая система может заработать уже в октябре 2026 года, однако теперь сроки могут сдвинуться. Дело в том, что, по словам источников, у операторов связи попросту нет технического решения, нужного для реализации такого предложения. При этом собеседники издания отмечают, что вопрос введения платы за трафик «с повестки не снимался».

Главная проблема состоит в том, что сейчас работа сетей 5G тесно связана с LTE-инфраструктурой, поэтому отдельно тарифицировать международный трафик именно в 5G-сегменте будет непросто. При этом в начале сентября текущего года операторы «большой четверки» официально заявили о запуске 5G в 16 российских городах, и доступ к новым сетям получили около 10 млн абонентов.

Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко сообщил изданию, что в целом учитывать зарубежный трафик возможно, например, классифицируя его по IP-адресам. Для этого операторам потребуется перенастроить пакетное ядро и биллинг. Кроме того, в сети существуют метрики, позволяющие отличить трафик абонентов 5G от LTE, однако все равно остается вопрос, получится ли делать это в режиме реального времени.

Другая проблема, по словам собеседников издания, заключается в том, что нужно в целом определить, какой именно трафик считать международным. Так, операторам придется классифицировать адреса и одновременно учитывать переключения абонента между 5G и LTE.

При этом потенциальный охват новой меры пока невелик, ведь коммерческие сети 5G работают лишь в некоторых городах и преимущественно в центральных районах. К тому же 5G доступен не на всех устройствах. Например, владельцев iPhone на текущем этапе такая тарификация вообще не коснется.

Как отметил руководитель практики «Цифровая трансформация» в компании Strategy Partners Сергей Кудряшов, порог в 50 Гбайт достаточно высокий. К примеру, в 2025 году частный абонент в среднем расходовал около 24 Гбайт всего мобильного трафика в месяц. Более 50 Гбайт потребляли лишь 13,8% пользователей, а если учитывать только международный трафик через 5G, круг таких пользователей станет еще уже. По мнению Кудряшова, быстро превысить лимит смогут разве что абоненты, которые активно раздают мобильный интернет другим устройствам.

Напомним, что идея дополнительной тарификации международного трафика обсуждается не впервые. Причем в марте 2026 года речь шла о куда более жестком варианте: порядка 150 рублей за каждый гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 Гбайт. Но уже летом 2026 года представители Минцифры заявили, что вводить такую плату не планируется, а источники СМИ на телеком-рынке уточняли, что инициативу отложили до осени, а возможно — до завершения сентябрьских выборов в Госдуму.