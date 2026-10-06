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Ес­ли Node.js запущен с вклю­чен­ным инспек­тором, локаль­ный отла­доч­ный порт может стать корот­кой дорогой к пра­вам супер­поль­зовате­ля: через про­токол DevTools мож­но выпол­нить JavaScript пря­мо в кон­тек­сте про­цес­са. В статье покажем, как доб­рать­ся до такого пор­та пос­ле уда­лен­ного выпол­нения кода.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Reactor с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий, опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.82.186 reactor.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.6p1;
  • 3000 — веб‑сер­вер Next.js.

Справка: брутфорс учеток

Пос­коль­ку в начале про­хож­дения у нас нет учет­ных дан­ных, нет и смыс­ла изу­чать служ­бы, которые всег­да тре­буют авто­риза­ции (нап­ример, SSH). Единс­твен­ное, что мы можем делать здесь, — это переби­рать пароли брут­форсом, но у машин с HTB поч­ти всег­да есть дру­гое про­хож­дение. В жиз­ни таких вари­антов может не быть, к тому же есть шан­сы подоб­рать пароль или получить его при помощи соци­аль­ной инже­нерии.

Nmap показы­вает сер­верный заголо­вок X-Powered-By: Next.js и слу­жеб­ные заголов­ки RSC (Next-Router-State-Tree, Next-Router-Prefetch) на пор­те 3000. Там нас встре­чает обыч­ная панель монито­рин­га без авто­риза­ции и каких‑либо воз­можнос­тей.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ного сте­ка готовые экс­пло­иты.

Справка: поиск готовых эксплоитов

При пен­тесте луч­ше все­го искать экс­пло­иты в Google, пос­коль­ку этот поис­ковик заг­лядыва­ет и в лич­ные бло­ги, и в самые раз­ные отче­ты. Уско­рят дело спе­циали­зиро­ван­ные базы вро­де Exploit-DB — там час­то мож­но обна­ружить под­ходящие вари­анты. Если ты работа­ешь в спе­циали­зиро­ван­ной ОС вро­де Kali Linux, то эта база у тебя уже есть и для поис­ка мож­но исполь­зовать ути­литу searchsploit.

Что­бы быс­тро узнать, какие исполь­зуют­ся тех­нологии и есть ли в них докумен­тирован­ные уяз­вимос­ти, запус­каем ска­нер Nuclei.

nuclei -u http://reactor.htb:3000/
Результат сканирования Nuclei
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания Nuclei

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