Инженеры компании Apple планируют изменить механизм работы Full Disk Access (FDA) в macOS, чтобы приложения не могли получать доступ к файлам, почте, сообщениям и истории браузера без явного согласия пользователя. В компании объяснили, что проблема стала особенно острой с распространением автономных ИИ-агентов.

Full Disk Access позволяет приложениям обходить часть ограничений macOS и читать или изменять данные, которые обычно для них недоступны. Такой уровень доступа нужен, например, антивирусам и ПО для резервного копирования, однако в Apple предупреждают, что некоторые разработчики используют FDA слишком широко.

«Некоторые разработчики используют Full Disk Access способами, которые могут подвергать пользователей риску, открывая доступ ко всему содержимому системы, включая файлы, почту, сообщения и даже историю браузера, без полного понимания и ведома пользователей», — заявили в Apple.

Разработчики намерены изменить FDA таким образом, чтобы подобные разрешения выдавались только после явного согласия со стороны пользователя. Однако пока неизвестно, когда именно появятся новые ограничения.

Хотя в Apple не сообщили о конкретных причинах, стоящих за этим решением, заявление было сделано вскоре после скандала, развернувшегося вокруг нового ИИ-агента Muse компании Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России).

Все началось с того, что журналист Джейсон Эйтен (Jason Aten) заявил на страницах издания Inc., что агент Muse прислал ему уведомление со ссылкой на содержание его личной переписки в Apple Messages. Проблема заключалась в том, что Эйтен вообще не давал агенту разрешение на чтение своих сообщений.

После выхода этой публикации технический директор Meta Дэвид Синглтон (David Singleton) возразил в соцсетях, что интеграция с Messages работает только при двух условиях: пользователь должен выдать Muse системное разрешение на полный доступ к диску (Full Disk Access) и отдельно подключить коннектор Messages.

В беседе с журналистами издания Ars Technica известный ИБ-исследователь и эксперт по безопасности macOS Патрик Уордл (Patrick Wardle) отметил, что приложение с Full Disk Access технически способно читать практически любые непривилегированные файлы, включая историю браузера, файлы cookie и чаты.

Недавнее заявление Apple, касающееся работы Full Disk Access, фактически подтверждает слова Уордла о том, что FDA может открыть приложению доступ даже к пользовательским сообщениям.

Отметим, что Muse уже привлекал внимание ИБ-специалистов. В сентябре упомянутый Патрик Уордл обнаружил в Mac-клиенте агента уязвимость, которая позволяла локальному приложению или команде получить доступ к токену Muse и перехватить управление агентом.

Похоже, разработчики Apple считают, что по мере роста возможностей и автономности ИИ-агентов риски, возникающие из-за столь широкого доступа, будут только увеличиваться. Поэтому пользователь должен понимать последствия до того, как приложение получит доступ ко всему содержимому его системы.