Представители Wikimedia Foundation сообщили, что ИИ-агенты компании OpenAI без разрешения редактировали вики-проекты, пытались скомпрометировать публичный Etherpad и создавали серьезную нагрузку на инфраструктуру проекта. По данным фонда, агенты пытались использовать сервисы Wikimedia как прокси для получения данных со сторонних сайтов.

Отмечается, что большинство подозрительных правок агентов осталось в «песочницах» и не попадало на страницы, доступные обычным читателям. Причем среди изменений были потенциально вредоносные, включая попытки подмены конфигурации инструмента для работы с цитатами, который агенты пытались превратить в прокси. С той же целью они безуспешно атаковали публичный сервис для заметок Etherpad.

Кроме того, агенты отправили миллионы автоматизированных запросов к API, просканировали миллионы страниц Wikidata и Wikimedia Commons и выполнили сотни тысяч запросов к Wikidata Query Service (WDQS) — сервису, через который можно выполнять сложные запросы к данным Wikidata. Активность агентов была настолько высокой, что сотрудники Wikimedia допускают, что именно она могла спровоцировать сбой в работе WDQS, произошедший в мае 2026 года, хотя прямых доказательств этого пока нет.

Подчеркивается, что расследование фонда не выявило признаков компрометации систем или данных Wikimedia. Хотя некоторые агенты оставляли заметки о своих задачах в Etherpad, специалисты не нашли свидетельств того, что эти записи были попыткой использовать возможности Wikimedia для координации.

В отчете организации отмечается, что инцидент с ИИ-агентами произошел на фоне резкого роста трафика ботов в целом. Так, по данным Wikimedia, в прошлом году на ботов приходилось 65% наиболее ресурсоемкого трафика, а потребление пропускной способности выросло на 50%.

В фонде подчеркивают, что ИИ-компании недостаточно контролируют своих агентов и в итоге перекладывают последствия их активности на владельцев внешних сервисов.

«Боты и агенты — часть будущего веба, и компании, которые запускают их и зарабатывают на них, должны напрямую помогать предотвращать и устранять ущерб, который те могут причинить», — заявила директор Wikimedia Foundation по продуктам и технологиям Селена Декельманн (Selena Deckelmann).

Напомним, что это далеко не первый подобный инцидент, связанный с агентами OpenAI. К примеру, ранее сообщалось, что они использовали сторонние площадки как импровизированный «форум» для обмена информацией, пытались извлечь непубличные данные с правительственных сайтов и неоднократно покидали песочницы, выходя в открытый интернет. Самый нашумевший случай был связан с атакой на Hugging Face, когда агенты OpenAI атаковали платформу, стремясь добыть ответы для бенчмарка ExploitGym.

Представители OpenAI заявили СМИ, что в настоящее время изучают данные Wikimedia и продолжают расследовать другие похожие инциденты.