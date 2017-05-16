В минувшие выходные издание Android Police сообщило, что подписчики популярного сервиса Netflix, которые попытаются установить официальное приложение на рутованные Adnroid-устройства, более не смогут этого сделать.

Согласно журналу изменений, Netflix V5 «работает только с устройствами, сертифицированными Google и отвечающими всем требованиям Android». По сути это означает, что разработчики Netflix хотят быть уверены, что пользователи не обходят DRM-защиту, что на рутованном аппарате осуществить проще.

«С релизом версии 5.0, мы полностью полагаемся на Widevine DRM, предоставленной Google. Следовательно, многие устройства, которые не были сертифицированы Google или были подвергнуты изменениями, более не работают с последней версией нашего приложениями, и эти пользователи более не видят приложение Netflix в каталоге Google Play», — сообщили представители Netflix, подтвердив данные журналистов.

Компания Widevine, принадлежащая Google, занимается разработкой DRM-платформы, которая позволяет «лицензировать, безопасно распространять и осуществлять защищенное воспроизведение контента на любом пользовательском устройстве». Причем от партнеров, которые пользуются Widevine, Google требует соответствия стандартам Certified Widevine Implementation Partner (CWIP). В частности оговаривается, что ПО должно работать только с одобренным железом и софтом, а устройства, к которым пользователи имеют root-доступ, таковыми считаться не могут.

Стоит сказать, что это не первый случай такого рода. Так, ранее уже запрещали использовать на рутованных устройствах приложение Pokémon Go и ряд банковских решений. В первом случае владельцы «взломанных» устройств могут получить нечестное преимущество в игре. Во втором случае банки настаивают, что их ПО должно работать только в защищенном, предсказуемом окружении, ради безопасности самих пользователей.

Проблема Netflix лежит в немного другой плоскости. Дело в том, что недавно компания представила функциональность оффлайн загрузок (offline downloads) для ряда платформ, что позволяет пользователям загружать контент и просматривать его позже, в оффлайне. Очевидно, на рутованных устройствах куда проще «спиратить» данный контент, и компания всеми силами пытается этого не допустить.

Однако большинство пользователей получают root-доступ к своим устройствам вовсе не ради пиратства, и их огорчение легко понять. Пока пользователи выяснили, что официального приложения Netflix не видно в Google Play, однако загрузка и установка из других источников работает. Также обойти новые ограничения в некоторых случаях помогает Magisk, со включенным Magisk Hide. Впрочем, теперь пользователи опасаются, что в новой версии приложения разработчики могут учесть и эти «недочеты».