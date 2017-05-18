В последний год о закрытии объявили сразу несколько крупных «пиратских» ресурсов, в том числе трекеры KickassTorrents, Solarmovie, Torrentz.eu, TorrentHound, What.cd и Mininova. При этом некоторые сайты закрылись без объяснений и причин, ничего не сообщив своим пользователям.

Похожим образом, очевидно, решили поступить и администраторы трекера ExtraTorrent. 17 мая 2017 года на главной странице сайта (а также его зеркал extratorrent.cc, extra.to и extratorrent.one) появилось сообщение следующего содержания:

«ExtraTorrent закрывается навсегда. ExtraTorrent уйдет в оффлайн вместе со всеми зеркалами. Мы окончательно удаляем все данные. Держитесь подальше от поддельных версий ExtraTorrent и клонов. Спасибо всем, кто поддерживал ET и всему торрент-сообществу. ET был интересным местом…».

Как можно заметить, никаких подробностей операторы ресурса не сообщают и причины закрытия трекера не раскрываются. Напомню, что ExtraTorrent существовал с 2006 года и занимал второе место по популярности после The Pirate Bay. Трекеру принадлежало 291 место в рейтинге Alexa, и с сайтом работали две in-house релиз-группы, EtHD и ettv.

Журналисты издания Torrent Freak сумели связаться с одним из администраторов ресурса, известным под псевдонимом SaM. Он подтвердил, что «пришло время прощаться», а также сообщил, что группы EtHD и ettv, скорее всего, тоже прекратят работу: