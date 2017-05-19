Аналитики компании SEC Consult сообщили об обнаружении восьми опасных уязвимостей, которые позволяют взломать устройства Western Digital TV Media Player множеством разных способов.

Раскрыть данные о проблемах исследователей побудило молчание со стороны разработчиков WD. Дело в том, что уязвимости были выявлены еще в январе 2017 года, после чего специалисты SEC Consult немедленно связались с компанией, выждали положенные 90 дней, но патчи до сих пор не был выпущены. Вероятно, дело в том, что медиаплееры WD TV можно назвать устаревшими: они уже некоторое время недоступны в официальном магазине WD, а последнее обновление для них было выпущено в апреле 2016 года, хотя компания и не делала никаких официальных заявлений о прекращении поддержки.

Исследователи сообщают, что нижеперечисленным проблемам подвержены медиаплееры WD TV, работающие под управление прошивки 1.03.07, а также, вероятно, и более ранних версий. Эксперты советуют владельцам уязвимых устройств немедленно отключить девайсы от сети, потому как обезопасить их полностью может лишь оффлайн.

В отчете SEC Consult сообщается о следующих уязвимостях: