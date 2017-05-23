Компания Microsoft подала в суд на китайский игровой сервис iGSKY, который, как утверждается в заявлении, взламывает и использует чужие аккаунты Xbox.

Китайская компания iGSKY предлагает игрокам якобы легальный сервис по покупке различных внутриигровых вещей и валют, однако Microsoft утверждает, что зачастую оплата этих покупок производится из чужих кошельков. Так, представители компании утверждают, что iGSKY уже совершила покупки более чем на два миллиона долларов, используя для этого взломанные аккаунты и привязанные к ним кредитные карты. На сайте доступны дешевые внутриигровые монеты для серии игр FIFA, Forza Horizon 3, Grand Theft Auto V, Pokémon Go и так далее, которые приобретаются через взломанные аккаунты, а затем за бесценок перепродаются пользователям iGSKY. Microsoft утверждает, что таким образом операторы iGSKY отмывают деньги и монетизируют взломанные учетные записи.

Microsoft начала внутреннее расследование деятельности iGSKY еще в декабре 2016 года. Тогда подразделение, которое занимается борьбой с мошенниками, совершило «контрольную закупку» на iGSKY, в частности приобретя 11 000 монет FIFA всего за $60. Вскоре после этого исследователи обнаружил запрос на смену email и пароля для Xbox Live для аккаунта, созданного восемь лет назад, после чего с этого аккаунта было куплено 11 000 монет FIFA, но уже за $127,54. Затем учетные данные были отправлены сотрудникам Microsoft, наряду с инструкцией потратить покупку как можно быстрее.

Неясно, каким образом iGSKY получает доступ к таким учетным записям, так как крупных утечек данных с сервисов Xbox не происходило, а об операциях iGSKY в целом известно немногое. Так, настоящий владелец аккаунта, на чье имя были приобретены 11 000 монет FIFIA, вскоре связался со службой поддержки Xbox, пожаловался на неавторизованную транзакцию и сообщил, что лишился доступа к своей учетной записи.

В результате представители Microsoft обратились в суд со всеми собранными доказательствами. Так как iGSKY базируется в Китае, добиться закрытия ресурса будет непросто, но судья уже подписал временный судебный запрет, тем самым заморозив движение средств через PayPal-аккаунты iGSKY и запретив компании использовать другие активы в США.