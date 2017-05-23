Новейшая прошивка 1.0.7.12 для устройств Netgear NightHawk R7000 добавила роутерам компании поддержку «аналитической системы», которая к тому же включена по умолчанию. Фактически это означает, что теперь устройства Netgear будет собирать пользовательские данные и затем передавать их на серверы компании.

Ранее, еще на прошлой неделе, представители Netgear добавили в базу знаний на официальном сайте соответствующую статью, объясняющую, как будет происходить сбор информации:

«Технические данные о функционировании и использовании наших роутеров и их Wi-Fi окружении могут помочь нам быстрее выявлять и устранять технические проблемы, улучшить функциональность роутеров и их характеристики, а также повысить производительность и удобство работы с устройствами. Такие данные могут включать информацию о текущем состоянии роутера, числе устройств, которые к нему подключены, типах соединений, статусы LAN и WAN, информацию о частотах и каналах Wi-Fi, IP-адреса, MAC-адреса, серийный номер и другие технические детали о работе и использовании роутера, а также Wi-Fi сети».

Разработчики предполагали, что это нововведение может прийтись не по вкусу многим пользователям, поэтому сбор данных все же можно отключить. Тем не менее, многие пользователи на официальных форумах жалуются, что кнопка отключения в настройках неактивна и выглядит так, будто ее нельзя использовать. «Приходится гадать, активна ли данная опция и работает ли она, так как сама кнопка и текст возле нее серые», — пишут владельцы NightHawk R7000.

Стоит отметить, что в прошлом месяце шквал критики также обрушился на компанию Asus, которая начала передавать пользовательский трафик на серверы компании Trend Micro, чтобы обеспечить глубокий анализ пакетов и дополнительную защиту для своих пользователей. Впрочем, Asus тоже предоставляет своим клиентам возможность отключения данной функции.