В последние годы легальные и не слишком стриминговые сервисы завоевывают все большую популярность, переманивая к себе аудиторию торрент-трекеров. Множество ресурсов предлагают пользователям похожий на Netflix интерфейс и аналогичную функциональность. И хотя каких-либо инноваций в данной области не было уже давно, журналисты издания Torrent Freak пишут, что им удалось найти нечто необычное и потенциально важное.

Сервис Vodlocker предлагает всем желающим воспользоваться очень интересной функциональностью. Достаточно узнать код любого фильма, которым тот промаркирован на IMDb, ввести этот идентификатор в специальную форму на сайте Vodlocker, и сервис автоматически произведет поиск по множеству сетевых хостингов, включая Google Drive.

Как только фильм будет найден (журналисты отмечают, что Vodlocker с легкостью нашел несколько десятков кинокартин, которые они использовали для тестов), а это занимает не более 20 секунд, пользователь получит код для вставки плеера на любой сайт. После этого окно HTML5-плеера с нужным фильмом можно добавить куда угодно, подобно встраиваемому YouTube-видео.

В настоящее время плеер поддерживает смену разрешения, позволяет настроить громкость и перейти в полноэкранный режим. Также пользователь может сменить источник воспроизведения. Более того, сервис предлагает даже поддержку Chromecast и субтитров.

«Встроенный плагин chromecast может использоваться для стриминга HD-фильмов и сериалов с вашего сайта на ТВ посредством Google Chromecast. Встроенный плагин opensubtitles.org также находит субтитры на любых языках и автоматически подбирает ваш язык», — гласит сайт.

Также Vodlocker проверят ссылки, исключая из выдачи более неактуальные источники и подгружает постеры с IMDb, демонстрируя их перед началом стрима.

Согласно сайту Vodlocker, сервис уже имеет «обширную базу» фильмов, но пока его услугами пользуются небольшие блоги и другие ресурсы, желающие продемонстрировать своим посетителям какой-либо конкретный контент. Тем не менее, журналисты Torrent Freak полагают, что если Vodlocker справится с нагрузкой, на его базе буквально за один день могут возникнуть сотни пиратских стриминговых сервисов. И хотя сами фильмы лишь индексируются Vodlocker и располагаются в самых разных, децентрализованных источниках, если Vodlocker станет популярен среди пиратов, сервис, вероятно, очень быстро закроют.

Пока Vodlocker еще работает, ознакомиться с возможностями его API можно здесь.