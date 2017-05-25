Только на прошлой неделе мы писали о том, что сразу две независимые команды аудиторов завершили проверку одного из популярнейших на сегодня VPN-клиентов — OpenVPN. Тогда исследователи не обнаружили никаких серьезных проблем в OpenVPN, а найденные ими мелкие недочеты были оперативно устранены разработчиками. Тогда представители OSTIF заявили, что «исправления, внесенные в OpenVPN, означают, что мир становится безопаснее, когда используется данное ПО».

Однако два проведенных аудита еще не означают, что багов в OpenVPN нет вовсе. Так, на этой неделе специалисты компании Sydream Labs раскрыли информацию об уязвимости, которую они обнаружили в административном интерфейсе OpenVPN еще в январе 2017 года. Уязвимость позволяет похитить чужую сессию, а затем воспользоваться этим для доступа к OpenVPN-AS с правами жертвы. Если пострадавший имел привилегии администратора, проблема становится еще серьезнее.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2017-5868, но патча для нее пока нет. Пока исправление не появится, специалисты рекомендуют использовать функцию Reverse Proxy, что позволяет запретить использование CRLF в URI. Также исследователи советуют ограничить или закрыть доступ к веб-интерфейсу, хотя бы задействовав белые списки IP-адресов.