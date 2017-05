Разработчики Samba сообщили об устранении критической RCE-уязвимости, которой были подвержены все версии пакета, начиная от 3.5.0. Таким образом, уязвимость, получившая идентификатор CVE-2017-7494, просуществовала в коде почти семь лет, с 2010 года, и только теперь релиз версий 4.6.4, 4.5.10 и 4.4.14 исправил проблему.

Согласно официальному предупреждению разработчиков, уязвимость позволяла осуществить загрузку разделяемой библиотеки в хранилище, при условии, что запись разрешена. В итоге сервер загружал эту библиотеку и выполнял, что вело прямиком к удаленному выполнению произвольного кода и большим проблемам.

Re: Samba bug, the metasploit one-liner to trigger is just: simple.create_pipe("/path/to/target.so")

— HD Moore (@hdmoore) May 24, 2017