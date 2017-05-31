Исследователи компании ESET провели интересный опрос среди посетителей портала «Мы ESET». Респондентам предложили перечислить все интернет-угрозы, с которыми уже успели «познакомиться» их дети. Как оказалось, наиболее распространенная проблема – это контентные риски. Так, сразу 45% участников опроса ESET пожаловались на доступность «взрослого» контента для несовершеннолетних.

36% родителей сообщили, что дети заражали компьютеры или мобильные устройства вредоносными программами. Столько же респондентов лишились денег из-за детской невнимательности – маленькие пользователи подписывались на платные игры или сервисы без ведома родителей.

30% детей хотя бы раз страдали от взлома своих аккаунтов в социальных сетях или игровых сервисах. Чаще всего злоумышленники «угоняют» учетные записи, используя обычный брутфорс, то есть подбирая простейшие комбинации логина и пароля.

Еще 25% детей попадались на различные уловки интернет-мошенников, включая фишинг и спам, или даже вступали в переписку со злоумышленниками. 23% детей подписывались на подозрительные, по мнению родителей, группы в социальных сетях.

11% детей пострадали от кибербуллинга – сетевой травли, угроз, оскорблений и других проявлений агрессии в виртуальном пространстве.

И только 16% родителей сообщили, что их дети никогда не сталкивались с подобными проблемами в интернете.

Несмотря на известные риски, примерно треть опрошенных родителей заявили, что снимают с себя ответственность за безопасность детей в сети. Отвечая на вопрос о том, как контролировать интернет-активность детей в каникулы, 32% участников опроса ESET заявили, что это попросту невозможно.