Об операции Shadowfall, начавшейся еще в феврале 2017 года, рассказала сводная группа специалистов, в состав которой вошли представители компаний RSA Research, Palo Alto Networks, GoDaddy, Malwarebytes, а также независимые эксперты Бред Дункан (Brad Duncan), @broadanalysis, @dynamicanalysis, @executemalware, @nao_sec и @Zerophage1337. Совместными усилиями специалистам удалось разобраться в том, как устроена инфраструктура эксплоит-кита RIG, и нанести по ней сокрушительный удар.

После исчезновения набора эксплоитов Angler, за RIG закрепилась лидирующая позиция на данном рынке. Так, эксплоит-кит использовался для распространения шифровальщиков Cerber, CryptoMix, Sage и Spora, бэкдора SmokeLoader и так далее.

Одним из основных аспектов работы RIG является техника, которую специалисты называют domain shadowing. Фактически это означает, что злоумышленники похищают учетные данные у легитимных владельцев доменов, а затем используют эти ресурсы для создания вредоносных поддоменов, на которых затем размещают вредоносный код, гейты или целевые страницы.

Исследователи считают, что для компрометации сайтов злоумышленники используют фишинговые атаки или обычный брутфорс, подбирая учетные данные. Так, за один день операторы RIG создают порядка 450 «теневых доменов».

Совместными усилиями исследователям удалось выявить десятки тысяч таких ресурсов, большая часть которых хостилась у GoDaddy. Составив своего рода «карту» инфраструктуры RIG и заручившись поддержкой сотрудников GoDaddy, 16 мая 2017 года исследователи приступили к активным действиям. В результате большинство «теневых доменов» были деактивированы, что не могло не сказаться на работе набора эксплоитов.

Might be premature, but I haven't seen any Flash exploits from #RigEK after 2017-05-31. #MagnitudeEK still using Flash exploits, but not Rig pic.twitter.com/NT0jkEpeMD

— Brad (@malware_traffic) June 2, 2017