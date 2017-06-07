Еще в конце 2016 года «Лаборатория Касперского» обратилась с жалобой на компанию Microsoft в Федеральную Антимонопольную Службу в России. Причиной послужило «злоупотребление Microsoft доминированием на рынке операционных систем», а также «недобросовестная конкуренция на рынке решений для защиты от компьютерных угроз». Теперь «Лаборатория Касперского» сделала то же самое в Европе, подав аналогичную жалобу на рассмотрение в Европейскую комиссию и в Федеральное ведомство по картелям Германии.

Официальный пресс-релиз гласит, что с выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender. Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям, как самих пользователей, так и производителей защитных решений.

«Мы уверены и готовы это доказать в любом суде или надзорном органе, что Microsoft пользуется своим положением для того, чтобы усиленно продвигать собственный продукт, “Защитник Windows” (Windows Defender) — в том числе вместо уже выбранного пользователями защитного решения. Зачастую это делается очень спорными методами — на это мы и обращаем внимание антимонопольных органов», — пишет Евгений Касперский в официальном блоге.

Так как «Лабораторию Касперского» и Microsoft связывают долгие партнерские отношения, сообщается, что компания обратилась в соответствующие инстанции лишь только после того, как многочисленные обращения в Microsoft не принесли необходимого результата.

Фото: «Лаборатория Касперского»